Mantén Windows 7 seguro de las amenazas siguiendo estos consejos

Windows 7 llegó a su fin de ciclo el pasado 14 de enero de 2020, sin embargo, todavía retiene una gran cantidad de usuarios a pesar de que su utilización se ha convertido en un riesgo para la seguridad.

Las razones de por qué la gente se aferra a Windows 7 son diversas. En el caso de las empresas, principalmente podrían ser la fuerte sensación de fiabilidad que da y el hecho de que sus soluciones no sean compatibles con Windows 10. Por su parte, los usuarios finales también podrían aferrarse a la fiabilidad, más viendo las graves incidencias que ha llegado a registrar Windows 10, aunque en su caso se podría sumar las preocupaciones en torno a la privacidad y el hecho de que el último sistema de Microsoft sea para muchos un software hinchado (bloatware).

Si eres de esos usuarios que han decidido aferrarse a Windows 7, te invitamos a seguir estos diez consejos para minimizar las probabilidades de acabar siendo víctima de los actores maliciosos, que a buen seguro se aprovecharán de la combinación de muchos usuarios y carencia de soporte para llevar a cabo ciberataques y esparcir malware.

Comprar o alquilar una buena suite de seguridad con soporte para Windows 7

Como Windows 7 ya no recibe actualizaciones, esto quiere decir que todos los agujeros de seguridad quedarán expuestos y que Microsoft no las corregirá a menos que se adquiera el soporte extendido para el sistema.

La situación descrita en el párrafo anterior deriva en la necesidad de comprar o alquilar una buena suite de seguridad de pago para minimizar al máximo el área de superficie susceptible de recibir un ciberataque. Aunque suene paradójico, el abandono de Microsoft se ha convertido en una oportunidad para que los desarrolladores de antimalware (antivirus) y soluciones de seguridad puedan hacer su agosto con aquellos usuarios que se resisten a abandonar Windows 7.

Si hablamos de suites de seguridad más que de antivirus es debido a que, además de detectar y neutralizar el malware en tiempo real, también es muy recomendable que la solución adquirida cuente con al menos un firewall competente (a ser posible que pueda funcionar junto al de Windows 7) y de otras herramientas que permitan reforzar la privacidad.

Desaconsejamos los antivirus gratuitos debido a que pueden acarrear serios problemas para la privacidad, cosa que se ha visto recientemente con Avast. Por otro lado, Microsoft Security Essentials dejó de tener soporte el mismo día que Windows 7 y Windows Defender no es compatible, lo que reduce todavía más la confianza que se puede depositar en un antivirus gratuito.

Las circunstancias mencionadas en este punto convierten la adquisición de una suite de seguridad competente en algo crítico para mantener Windows 7 lo más seguro posible, e incluso con esas se pueden hallar agujeros que podrían ser imposibles taponar mediante un software de terceros.

Si tienes dudas, puedes consultar este artículo y la siguiente lista para elegir la suite de seguridad que mejor se ajuste a tus necesidades y circunstancias.

Utilizar software que todavía esté soportado y con actualizaciones

Ante la posibilidad de que los agujeros de seguridad de Windows 7 queden expuestos para siempre, no solo no hay que escatimar a la hora de obtener una buena protección, sino también estar pendiente de las aplicaciones utilizadas.

Es importante revisar que las aplicaciones utilizadas, independientemente de cuáles sean, sigan recibiendo actualizaciones para Windows 7, aunque obviamente las que se apoyan mucho en Internet (navegadores, clientes de correo electrónico) tienen prioridad sobre otras que solo funcionan offline, como un videojuego que consiste en una aventura monojugador.

Profundizando en detalles más concretos, es muy importante revisar que los navegadores web utilizados sigan teniendo soporte para Windows 7 y se puedan actualizar. Aquí Google ha anunciado que Chrome seguirá actualizándose hasta el 15 de julio de 2021, una decisión que podría terminar afectando a otros navegadores basados en Chromium como Opera, Vivaldi, Brave y el nuevo Edge. Firefox es por ahora otra opción que se puede contemplar para navegar desde Windows 7.

Si se usa algún cliente de correo electrónico como Outlook o Thunderbird sería muy importante asegurarse de que sigue recibiendo actualizaciones para evitar la explotación de las vulnerabilidades, y esto se puede extender a toda aplicación que se apoye en Internet para ofrecer una funcionalidad plena, como por ejemplo Spotify. En caso de que alguna aplicación pierda el soporte es recomendable desinstalarla y emplear la versión web del servicio si está disponible.

Desinstalar las aplicaciones que no se usan y las que no tienen soporte

Sí, este es el consejo anterior pero al revés. Con un sistema operativo sin soporte reducir la superficie de ataque es algo muy importante para evitar disgustos. Esto no solo abarca las aplicaciones que han dejado de ofrecer soporte para Windows 7, sino también las que no se usan, ya que el sistema de Microsoft, al contrario de lo que se suele ver en Linux, no cuenta con una administración centralizada que ponga al día todo el software, sino que cada aplicación se actualiza por su cuenta, generalmente después de ser abierta tras iniciar sesión.

Sobra decir que la desinstalación (y evitar la instalación) de todo software de procedencia sospechosa, desconocida o que no se recuerde es altamente recomendable, siendo este un proceso que se realiza desde la típica sección de “Programa” – “Desinstalar un software” del Panel de Control.

¿Comprar o alquilar un buen firewall con soporte para Windows 7?

¿Suena redundante? El motivo de por qué hemos dejado este consejo entre interrogaciones es debido a que el usuario puede preferir un antimalware y un firewall de distintos fabricantes.

Si el antimalware o la suite de seguridad adquirida no cuenta con un firewall es muy recomendable comprar o alquilar uno aparte, y a ser posible que funcione junto al incluido en Windows 7.

Evitar almacenar datos comprometedores sin cifrar

Los datos sensibles siempre hay que tenerlos a buen recaudo, pero todavía más cuando el sistema operativo no tiene soporte, como es el caso de Windows 7.

Aquí es especialmente importante minimizar las posibilidades de que un actor malicioso pueda hacerse con datos sensibles, sobre todo las credenciales para acceder a servicios y sitios web. Aquí se puede utilizar un gestor de contraseñas para así tener todas las credenciales dentro de una caja fuerte que no esté fácilmente al alcance de los actores maliciosos, mientras que para otros tipos de datos se puede recurrir a herramientas de cifrado o bien crear ficheros RAR o 7Zip protegidos con contraseñas.

La activación de la autenticación en dos factores (o dos pasos) es otra medida que en estas circunstancias gana peso para evitar el robo de credenciales.

Crear una cuenta con permisos limitados para minimizar la superficie expuesta

La utilización por defecto de una cuenta de Administrador en Windows termina allanando mucho el terreno a los ciberdelincuentes, así que empezar a utilizar un usuario común con derechos restringidos para el día a día y las tareas cotidianas es una buena idea para reducir la probabilidades de éxito de los ciberataques.

En la sección “Cuentas de usuario y protección infantil” – “Agregar o quitar cuentas de usuario” del Panel de Control se puede crear fácilmente un usuario con permisos restringidos que minimizará la exposición de los archivos del sistema a los ciberataques. Obviamente el usuario no solo hay que crearlo, sino también utilizarlo siempre y de manera predeterminada en el día a día.

Aislar el ordenador de Internet

¿Y sí no es necesario tener el ordenador conectado a Internet? Por ejemplo, en caso de que la principal razón por la que se usa Windows 7 sea la ejecución de videojuegos antiguos que funcionan en offline podría ser una buena idea no tener conexión a Internet, más si las aplicaciones son suministradas mediante un medio físico (CD, DVD o USB).

Dejar el ordenador sin conexión a Internet deja el acceso local como única vía de ataque, si bien es importante no instalar ninguna aplicación sospechosa, desconocida o que no genere confianza.

Utilizar un servicio de VPN

Utilizar una buena solución de VPN cifrará todo el tráfico generado entre en ordenador e Internet, reforzando la privacidad y evitando que los datos puedan acabar en manos de algún actor malicioso.

Como alternativa más amigable para el usuario con menos conocimientos es muy recomendable asegurarse de que las webs visitadas cuenten con HTTPS y que se usen protocolos de seguridad actuales, cosa que sería el caso de un cliente de correo electrónico, por nombrar un ejemplo.

Actualizar a Windows 10

Utilizar un sistema operativo sin soporte es muy desaconsejable, así que desde MuyComputer recomendamos encarecidamente la actualización a Windows 10 cuanto antes.

A pesar de que Windows 10 genera ciertas dudas en materia de privacidad, el usuario gana en aspectos como la posibilidad de utilizar el excelente Windows Defender, con el que se puede prescindir del antimalware de terceros, además de contar con el firewall del sistema actualizado y todos los parches de seguridad.

Por otro lado, al ser la actual versión de referencia de Windows el usuario no tendrá que preocuparse tanto por aspectos como el hecho de seguir contando o no con soporte para las aplicaciones utilizadas.

Actualizar a Windows 10 puede resultar un tanto traumático para el usuario, pero a la larga terminará siendo el camino más barato y seguro, además del más desatendido en cuanto a mantenimiento.

¿Cambiar a Linux?

¿Que Windows 10 sigue sin convencerte? Como alternativa siempre se puede probar alguna distribución Linux amigable con el usuario final. Linux Mint, Zorin y Kubuntu son tres de las mejores opciones para evitar que la transición resulte difícil, ya que cuentan con interfaces similares a la de Windows 7 y con muchos automatismos que facilitan la configuración. Por otro lado, el contar con Steam Play permite seguir jugando a los títulos disponibles para Windows desde la plataforma de Valve.