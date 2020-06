Como antesala a las rebajas de verano, el Festival de Juegos de Steam se llena de demos

Hace unos días que comenzó el Festival de Juegos de Steam en su edición de verano, una vuelta de tuerca a lo ya visto en primavera y que en esta época de pandemia y confinamiento, sirve como escaparate para que las desarrolladoras independientes, que ante la falta de eventos se han quedado sin poder mostrar sus nuevos lanzamientos, tengan la posibilidad de hacerlo en el marco de la gran tienda de juegos de Internet.

Claro que sin gancho para los usuarios, para los consumidores, no hay Festival de Juegos de Steam que valga. Y lo hay. En estos últimos días y hasta el próximo 22 de junio los usuarios de Steam han podido, pueden y podrán asistir a eventos especiales, ver retransmisiones, participar en AMA (rondas de preguntas para desarrolladores) y chatear con los desarrolladores, entre otras actividades.

Pero si el Festival de Juegos de Steam se caracteriza por algo, además de las actividades señaladas, es porque todo el grueso de la promoción gira en torno a lanzamientos actuales y próximos de algunos de los títulos indie más esperados. Y son muchos, por lo que han simplificado la navegación por la sección destacando géneros, actividades concretas y también el gran cebo de todo el tinglado: demos.

En efecto, lo más llamativo de esta nueva edición del Festival de Juegos de Steam es que se han añadido centenares de demos de los juegos que acaban de salir o que están por hacerlo durante las próximas semanas y meses, y aunque lo de permitir que los interesados le den un tiento a aquellos títulos que llaman su atención no es ninguna novedad, sí lo es como lo han hecho en esta ocasión: a lo bestia.

Si te interesa echarlo un ojo a todo lo que viene y además te apetece probarlo sin la necesidad de comprar, pedir el reembolso, etc, ya que muchos de esos juegos no ofrecerán una demo una vez salgan a la venta, el Festival de Juegos de Steam es la oportunidad ideal para ello. Y no te preocupes por que la cantidad te desborde, porque Steam te recomendará juegos especialmente para ti, según tu historial en la plataforma.

Ya lo sabes: date una vuelta por el Festival de Juegos de Steam a ver qué cae en tu lista de deseados. Tienes hasta el 22 de junio. Tres días después, el 25 de junio comienzan las rebajas de verano de Steam, tal y como te adelantamos hace una semanas, así que está todo calculado para te salga rentable la jugada… y nunca mejor dicho.