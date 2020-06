La versión de PS5 sin unidad óptica fue toda una sorpresa. Debo reconocer que no esperaba que Sony llevase a cabo ese movimiento, máxime cuando fue una iniciativa que adoptó Microsoft mucho antes con Xbox One All Digital Edition, una consola que eliminó la unidad óptica para reducir el precio de forma considerable.

Si nos dejamos guiar por los precios de la web de Microsoft, que son oficiales y ajenos a promociones y ofertas de otros minoristas, podemos ver que la diferencia de precio que existen entre la Xbox One S de 1 TB con un juego y la Xbox One S All Digital Edition de 1 TB con tres juegos (uno de ellos gratuito) es de 70 euros, ya que la primera cuesta 299,99 euros y la segunda 229,99 euros.

Ese dato nos sirve como referencia para hacernos una idea de cuál podría ser la diferencia de precio entre la versión de PS5 sin unidad óptica y la versión con unidad óptica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no podemos establecer una relación directa entre Xbox One S y PS5, ya que son consolas de generaciones diferentes y llevan aparejados unos costes de producción muy distintos. Desde el punto de vista del hardware y de todo lo relacionado con I+D la consola de Microsoft está más que amortizada, y por tanto es viable bajar el precio en mayor medida, cosa que no ocurrirá con PS5.

PS5 sin unidad óptica podría costar hasta 70 euros menos

DigitalFoundry ha publicado un amplio análisis sobre esta cuestión en un vídeo muy interesante que encontraréis al final de estas líneas. En su opinión el coste de la unidad de Blu-ray 4K de PS5 es de 20 dólares, lo que significa que la versión de PS5 sin unidad óptica podría recibir una reducción de precio de 20 dólares de forma directa. Es poco, pero debemos tener en cuenta, como ya os he dicho otras veces, que Sony no paga por los componentes el precio que tiene que asumir un usuario normal. Compra en grandes cantidades y tiene acuerdos exclusivos, lo que le permite reducir costes.

Sin embargo, ese dato es solo una parte de la historia. Sony puede obtener mayores ingresos por las ventas de juegos en formato digital, tal y como indica DigitalFoundry, ya que su comercialización representa un coste menor. ¿A dónde nos lleva esto? Pues muy sencillo, a pensar que Sony podría estar dispuesta a asumir pequeñas pérdidas y a bajar el precio de la versión de PS5 sin unidad óptica entre unos 50 y 70 dólares, ya que podría compensar las pérdidas fácilmente.

Tiene mucho sentido, al fin y al cabo Sony no lo va a tener tan fácil en la guerra de las consolas de nueva generación, y ajustar el precio al máximo puede marcar una diferencia importante. Todavía no hay nada confirmado sobre el precio de venta de PS5, pero las últimas informaciones sugieren que la versión estándar se situará en la franja de los 499,99 euros. Si esto se confirma, la versión de PS5 sin unidad óptica podría rondar entre los 429,99 y los 449,99 euros.

Personalmente creo que si la diferencia de precio ronda entre los 50 y los 70 euros la versión de PS5 sin unidad óptica puede ser una opción a tener en cuenta, pero en mi caso no la compraría por una razón muy sencilla: prefiero tener los juegos en formato físico cuando hablamos de consolas.

En PC, gracias a todos los años llevo comprando en Steam y a las ofertas periódicas que salen, la mayoría de los títulos que forman mi colección de juegos tienen formato digital, pero incluso en este caso tengo algunos de mis favoritos en formato físico. Me gustaría tener muchos más en dicho formato, pero el espacio es un problema.