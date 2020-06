Ayer se confirmó lo que venía siendo un secreto a voces, Apple dará el salto a los procesadores ARM y abandonará gradualmente los procesadores Intel, un movimiento complicado que muchos tildaban incluso de imposible, pero que al final se ha convertido en una realidad aplastante para el gigante de Santa Clara.

No hablamos sin motivos. Apple es una de las compañías más importantes dentro del sector tecnológico, vende millones de equipos Mac, iMac y MacBook al año, y el hecho de que haya decidido abandonar los procesadores Intel para utilizar sus propios SoCs supone una pérdida importante para el gigante del chip, que ya no seguirá suministrándole chips Core y Xeon.

Por otro lado, y mirando más allá de los ingresos derivados de las ventas de procesadores Core y Xeon a Apple, un montante con el que Intel pronto dejará de contar, debemos tener en cuenta el golpe que esto supone para el prestigio del gigante del chip. Que Apple haya decidido abandonar a Intel no hace ningún bien a la imagen de la compañía que dirige Bob Swan, y de hecho llega en uno de los momentos más «complicados» para los de Santa Clara.

Las comillas tienen una importante razón de ser. Decir que un gigante como Intel, que tiene ingresos mil millonarios y que ostenta una posición envidiable, pasa por un momento complicado puede parecer contradictorio o incluso un sinsentido, pero de nuevo hay que mirar más allá de los números.

Intel lleva años con problemas para completar la transición al proceso de 10 nm, tiene varios frentes abiertos que no ha logrado cerrar, ha cometido errores considerables con el lanzamiento de productos que han sido un fracaso total y está invirtiendo muchos recursos para adentrarse en el sector de las GPUs dedicadas, un movimiento que nadie sabe cómo saldrá, pero que ha suscitado muchas dudas que, a día de hoy, siguen sin tener respuesta.

Apple podrá contar con Intel

El caso es que, a pesar de todo, Intel ha confirmado que apoyará a Apple en todo lo necesario para poder completar esa transición a sus propios procesadores, pero mantiene que sus procesadores son la mejor opción, y hace especial hincapié en los chips Tiger Lake, una generación que todavía no ha llegado al mercado, y que como sabemos estará basada en el proceso de 10 nm++.

La serie Tiger Lake promete una mejora importante en términos de IPC, gracias al uso de los núcleos Willow Cove, y estará equipada con una GPU Intel Gen12, la misma arquitectura que la compañía utiliza en sus soluciones gráficas dedicadas. Está claro que Intel no va a decir públicamente que sus procesadores son, de alguna manera, inferiores a los chips de Apple, pero utilizar como argumento una generación que todavía no ha llegado al mercado es otro claro ejemplo de lo que hemos dicho anteriormente, que Intel no pasa por su mejor momento.

Gracias al trabajo conjunto de Apple y de Intel las aplicaciones para macOS serán universales, es decir, funcionarán sin problemas tanto sobre un SoC Apple Silicion con CPU ARM semipersonalizada como con un chip x86 de 64 bits de Intel, de hecho los productos Apple con ambos tipos de procesadores coexistirán durante un tiempo, y recibirán soporte durante varios años.

Si tienes pensado comprar un Mac, ya sea de escritorio o portátil, y quieres apostar por una solución Apple Silicon tendrás que esperar, como mínimo, a finales de año, fecha en la que llegará el primer equipo del gigante de la manzana equipado con dicho chip. No tenemos información sobre cómo podría afectar esta transición al precio de los productos Apple, pero en teoría debería ayudar a reducirlo, ya que todo queda en casa.