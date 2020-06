Próximos lanzamientos: juegos julio 2020

El verano continúa entrando con cada vez más Sol y terrazas, todavía marcados por los nuevos estándares y normativas de la nueva normalidad. Una normalidad que parece mucho más notable en el ámbito digital, con la continuación del calendario previsto de próximos lanzamientos y juegos de julio, donde se acumulan incluso algunos títulos presentados durante el propio estado de alarma y cuarentena.

Y es que una vez más, el ocio está siendo una de las principales vías de escapatoria para hacer frente a la todavía presente pandemia mundial, con una buena cantidad de próximos lanzamientos que abarcarán desde el primer día del mes hasta el último.

Una vez más, a continuación podréis encontrar el listado de juegos ordenado de manera cronológica con respecto a su fecha de lanzamiento, así como una pequeña descripción del mismo, sus requisitos mínimos, y su tráiler o vídeo promocional.

1 de Julio

Trackmania

Abrimos nuestro listado de próximos lanzamientos con la vuelta de Ubisoft Nadeo, y el más grande y completo remake del legendario Trackmania Nations. Una nueva entrega en la que los jugadores podrán mejorar constantemente sus habilidades gracias a los nuevos modos como la pista de entrenamiento, velocidad en cada punto de control, o las carreras en solitario contra fantasmas, para ayudar a los jugadores a progresar carrera tras carrera.

Experimenta la alta velocidad desde PC, bajo la exclusividad de Uplay y Epic Games Store.

Requisitos mínimos Trackmania

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-2500k o AMD FX 6100

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 270x

Almacenamiento: Sin especificar

3 de Julio

Marvel’s Iron Man VR

¿Quién no ha querido nunca ponerse en la piel de un superhéroe? ¿Quién no ha querido volar? ¿Y quién no ha querido poder disparar láseres por sus manos? No os preocupéis, porque por fin podremos hacer todo esto y más. Y es que en este juego encarnaremos al mismísimo Iron Man, que tras varios años ejerciendo de superhéroe de talla mundial, recibe el ataque de la misteriosa pirata informática anticorporativista que utiliza algunas de las antiguas armas de Industrias Stark contra nosotros.

Ponte la armadura roja y dorada, activa los reactores de repulsión y surca los cielos en esta aventura exclusiva para PS4 y el equipo de realidad virtual PS VR.

7 de Julio

Catherine: Full Body

Pon a prueba tu destreza (y tu moral) con esta reedición del juego de plataformas lanzado para PS3 y Xbox 360 allá por 2011, ahora con una cuarta pretendiente y nuevos contenidos exclusivos. Un juego que mezcla el género plataformas clásicas con pequeños episodios de aventura gráfica interactiva, y un curioso género de horror.

Tras su primer paso por el resto de plataformas, donde ya tuvimos la ocasión de analizarlo, finalmente esta reedición llega a la consola portátil de Nintendo.

Skater XL

Quizás algo eclipsado por el anuncio y vuelta del clásico Tony Hawk’s Pro Skater, nos encontramos ante uno de los próximos lanzamientos más ambiciosos, que plantea una evolución para los juegos de skate. Y es que este título nos permitirá experimentar un control, capacidad de respuesta y realismo impresionantes, no sólo para los movimientos y trucos, sino con la incorporación de lugares icónicos del mundo real.

Actualmente disponible en PC a través del acceso anticipado, pronto se lanzará la versión completa en Steam, así como en las consolas PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Skater XL

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Dual Core i5 a 2.5 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GTX 950

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Otros: Requiere uso de controlador para jugar

10 de Julio

F1 2020

Volvemos a completar el listado de próximos lanzamientos con una de las entregas anuales de Codemasters, que nos vuelve a traer las altas velocidades de estos monoplazas. Un juego que de nuevo, va más allá de su predecesor, sumando un realismo todavía mayor, y un mejorado modo de escudería para, además de jugar con los pilotos y leyendas, poder forjar nuestro propio nombre.

Ponte al volante y recorre los circuitos más icónicos de todo el mundo en este simulador para PC (Steam), PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos F1 2020

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Procesador: Intel Core i3 2130 o AMD FX 4300

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GT 640 o AMD HD 7750

Almacenamiento: 80 GB de espacio disponible

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Juega como el protagonista Kirito y sumérgete en el misterioso mundo virtual de “Underworld”, en este intenso JRPG cargado de acción a través de un extenso mundo para explorar, y un sistema de batallas a tiempo real en los que podremos utilizar una combinación de habilidades de espada y Artes sacras de nuestros personajes favoritos de SAO.

Ya disponible para su pre-compra, pronto podremos sumergirnos en la historia de esta popular saga de anime en PC, PS4 y Xbox One, que apunta a completar sus próximos lanzamientos con su futura llegada a Switch (todavía sin una fecha confirmada).

Requisitos mínimos Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 7 1800X

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GeForce GTX 760 o AMD Radeon HD 7950

Almacenamiento: 45 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Hoy más que nunca, poder disfrutar los placeres de la vida en la granja sin tener que salir de casa se ha convertido en todo un lujo. Y es que vuelve el clásico Story of Seasons con una nueva entrega de su simulador de vida rural, y la vuelta a la Ciudad Mineral, donde deberemos esforzarnos para devolver la granja de nuestra familia a su antiguo esplendor.

Ocúpate de los cultivos, el ganado, haz carreras de caballos, o forma tu propia familia en este título para PC y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Sistema operativo: Windows 8+

Procesador: Intel Core i5-8265U

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel UHD 620

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

Desarrollándose de forma paralela en el pasado y el futuro, viajaremos hasta nueve años después de los acontecimientos del juego original y cinco años antes de los mismos, en una entrega en la que tomaremos el papel de dos agentes del FBI, Francis York Morgan y Aaliyah Davis, a los que deberemos guiar para que descubrir una verdad tan desconcertante, que podría conducirlos al borde de la locura.

Desentierra la maldad que anida en este pueblo y descubre hasta dónde llega el lado más oscuro del hombre en esta entrega exclusiva para Nintendo Switch.

14 de Julio

Death Stranding

Una de las grandes incógnitas de este listado de próximos lanzamientos reside en la posibilidad de que el último (y bastante polémico) título de Kojima finalmente abandone la exclusividad de la consola de Sony, permitiéndonos disfrutar de esta gran obra para PC, con una optimización mejorada que sacará a relucir el enorme despliegue para la animación de los personajes y enormes escenarios.

No obstante, como bien decimos por el momento todo se limita a unos rumores recurrentes, sin haberse confirmado todavía nada de manera oficial. Aunque sin duda se trata de una fecha y título a tener en cuenta.

Requisitos mínimos Death Stranding

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i5 3470 o Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB

Gráfica: GTX 1050 de 3 GB o Radeon RX 560 de 4 GB

Almacenamiento: 80 GB

DirectX 12

Rocket Arena

Además del recién revelado Star Wars: Squadrons, EA todavía parecer guardar alguna que otra sorpresa entre sus próximos lanzamientos, como este explosivo juego cooperativo de disparos en tercera persona que enfrentará a los jugadores por equipos de 3 contra 3 en unos mapas y enfrentamientos donde la acción no se acaba nunca. Y es que en este juego todo gira en torno a los cohetes.

Aprende a manejar las distintas habilidades y personajes, y álzate victorioso en las arenas de PC (a través de Origin y Steam), PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Rocket Arena

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Phenom X3 8650 or better/Core i3 or better

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: GeForce GTX 460 o Radeon HD 4850

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Neon Abyss

Sorprendiendo dentro de la escena indie nos llega este juego de plataformas con una combinación de tiros, acción y complejas mecánicas roguelike, donde, como parte de la Grim Squad, deberemos abrirnos camino a través del oscuro Abismo y su infinito sistema de evolución de mazmorras que hacen de cada partida un nuevo y único desafío.

Prepárate para desatar un infierno colorido en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Neon Abyss

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core 2 Duo E6320

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: GeForce 7600 GS

Almacenamiento: 1024 MB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

17 de Julio

Ghost of Tsushima

Si algo nos ha enseñado el recién galardonado GOTY de 2019, Sekiro Shados Die Twice, es que la época feudal japonesa nos justa. Razón por la cual, Ghost of Tsushima ya apuntaba a ser uno de los próximos lanzamientos más interesantes desde su primer anuncio. Pero es que si a esta premisa le sumamos una historia intensa, cautivadora y emotiva, un sistema de combates basado a partes iguales en el sigilo y la exitosa fórmula Souls-Like, y el respaldo (y presupuesto) directo de los exclusivos de Sony, sólo podemos esperar una auténtica obra maestra.

Y es que tras el reciente éxito del lanzamiento de The Last of Us 2, nos encontramos con otra de las grandes apuestas y exclusivos de PS4 para este 2020.

Paper Mario: The Origami King

Anunciado totalmente por sorpresa fuera de los recurrentes Nintendo Direct, vuelve una de las sagas más curiosas del famoso fontanero italiano, con una aventura repleta de humor que nos llevará hasta los rincones más recónditos de un mundo que combina los escenarios 2D y 3D para ofrecernos una experiencia visual y de juego de lo más refrescante.

No te quedes planchado, y disfruta de esta nueva aventura de Mario exclusiva para Nintendo Switch.

21 de Julio

Rock of Ages 3: Make & Break

ACE Team nos trae un juego de defensa de torres y acción arcade, creado con el humor extravagante y absurdo que caracteriza a sus títulos. Sumérgete en la extensa y alocada historia para disfrutar de una aventura variopinta con la irreverente aparición de personajes legendarios o, por primera vez, crea y comparte tus propios niveles con amigos o desconocidos en línea en una mezcla en tiempo real de frenética defensa de torres y la épica acción arcade de carreras de piedras.

Da rienda suelta a tu creatividad y haz historia en PC, Google Stadia, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Rock of Ages 3: Make & Break

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: ntel Core i5-760 o AMD Athlon X4 740

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

23 de Julio

Roki

Un juego de aventuras, puzles y exploración ambientado en un atmosférico folclore escandinavo que, un estilo artístico impecable, nos transportará a través de este cuento de hadas contemporáneo con una narrativa conmovedora.

Únete a Tove y explora junto a ella este hechizante mundo en PC, disponible a través de Steam.

Requisitos mínimos Roki

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit) // macOS Catalina

Procesador: Intel Core i5 2300 o AMD FX-6120

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti o AMD Radeon HD 6770 // Intel Iris 6100

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

28 de Julio

Grounded

El mundo es un lugar grande y hermoso, pero peligroso. Especialmente cuando has sido reducido al tamaño de una hormiga. Explora, construye y sobrevive en esta aventura de supervivencia cooperativa en primera persona. ¿Puedes sobrevivir entre hordas de insectos gigantes, luchando por sobrevivir a los peligros del patio?

Actualmente disponible para PC a través del acceso anticipado de Steam, sus próximos lanzamientos incluirán una versión para Windows 10 y Xbox One a través de la Microsoft Store y Xbox Game Pass.

Requisitos mínimos Grounded

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3-3225

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GTX 650 Ti

Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible

Destroy All Humans

Vuelve un clásico de culto con el remake de este juego de acción, aventura e invasiones extraterrestres. Aterroriza a los terrícolas de los años 50 en el papel del alienígena Crypto-137, mientras recoges su ADN y derrocas al Gobierno de EE.UU., y descubre las nuevas e inéditas misiones adicionales.

Desata tu propia guerra de los mundos en PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Destroy All Humans

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Pentium DualCore G3220 o AMD Kaveri A10-7850K

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: Cualquier modelo NVIDIA o AMD con al menos 4 GB de VRAM, y soporte para DirectX 11.0 y Shader Model 5.1

Almacenamiento: 19 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Othercide

Focus Home Interactive nos presenta una de las propuestas más curiosas (a nivel personal) de este listado de próximos lanzamientos, con un juego de terror y combates de estrategia por turnos que se desarrollará a través de un siniestro mundo monocromático en el que sólo destacará el color rojo. Y es que más allá de su notable apartado artístico, el sistema de mejoras mediante el sacrificio de nuestros propios personajes nos ofrece una gran vuelta de cara a la jugabilidad y posibilidades tácticas.

Demuestra ser digno de dirigir a la última esperanza de la humanidad desde tu PC, PS4 o Xbox One.

Requisitos mínimos Othercide

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Versión 11

31 de Julio

Monster Crown

En un punto intermedio entre los clásicos juegos de rol y Pokémon, con una marcada estética píxel y una banda sonora de 8-bits, nos llega esta aventura JRPG de exploración y combates por turnos. Caza, pelea, doma y cría toda clase de monstruos y criaturas para crear tu propio legado, y devolver así el equilibrio a Isla Real.

Actualmente disponible en PC a través del acceso anticipado de Steam, pronto podremos disfrutar de la entrega completa de este .

Requisitos mínimos Monster Crown

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Cualquier procesador Intel o AMD

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: Cualquier gráfica integrada

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9.0

Próximos lanzamientos: sin fecha confirmada

Maid of Sker

Cerrando el listado de próximos lanzamientos de este mes, nos encontramos con este prometedor juego de terror en primera persona. Ambientado en 1898, nos dirigiremos hasta la Casa Sker, una vivienda real que todavía hoy se mantiene en pie como una de las casas encantadas de Gran Bretaña, y una de las historias más macabras del folclore británico. Corre, huya y escóndete de toda clase de pesadillas y horrores, pero sobre todo, no entres en pánico, ya que incluso deberás aguantar tu respiración para no ser descubierto.

Todavía sin una fecha oficial anunciada, y tras su retraso del mes pasado, se espera que esta aventura nos aterrorice por igual a los jugadores de PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Maid of Sker