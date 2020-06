Es una de las grandes preguntas que nos ha dejado el último evento que ofreció CD Projekt RED, ¿qué hardware voy a necesitar para jugar a Cyberpunk 2077? Como vimos hace unos días el estudio polaco ha llevado el trazado de rayos a otro nivel, ya que ha sido capaz de utilizar dicha tecnología para mejorar cuatro aspectos gráficos en Cyberpunk 2077: la oclusión ambiental, la iluminación, los reflejos y las sombras.

No hay duda, estamos ante algo muy grande, tanto que creo que Cyberpunk 2077 ha sido desarrollado pensando en las RTX serie 30 de NVIDIA, una generación de tarjetas gráficas que, en teoría, multiplicará por cuatro el rendimiento de Turing en trazado de rayos y será capaz, por tanto, de trabajar de forma «óptima» con dicha tecnología aplicada de una manera «global», siempre teniendo en cuenta que seguimos hablando de renderizado híbrido (rasterización, IA y trazado de rayos).

Obviamente no podemos valorar de verdad el rendimiento de una generación de tarjetas gráficas que todavía no existe, pero he querido hacer esa referencia para que tengáis en cuenta que es probable que solo podamos jugar a Cyberpunk 2077 de forma totalmente óptima con una RTX serie 30, salvo que no nos importe desactivar el trazado de rayos.

¿Creéis que exagero? Para nada, recordad que para jugar a Cyberpunk 2077 con el trazado de rayos activado por completo y en calidad máxima manteniendo 60 FPS fue necesario reducir la resolución a 1080p y activar la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, un reescalado inteligente que puede reducir la resolución nativa hasta 540p y reescalar desde ahí hasta llegar a 1.920 x 1.080 píxeles. La tarjeta gráfica utilizada con esos ajustes fue una RTX 2080 Ti, lo más potente que tiene NVIDIA ahora mismo.

Esto deja claro algo muy simple, el trazado de rayos luce de maravilla, pero consume muchísimos recursos en Cyberpunk 2077, hasta tal punto que ni siquiera con una tarjeta gráfica de casi 1.200 euros podemos jugar más allá de 1080p (no nativos) y calidad máxima con el trazado de rayos «a tope». Obvia decir que, si desactivamos dicha tecnología, deberíamos poder jugar en resolución 4K sin problemas, al fin y al cabo hablamos de un juego que ha sido desarrollado sobre la base de Xbox One y PS4.

Qué necesito para jugar a Cyberpunk 2077: requisitos mínimos y recomendados

Antes de entrar a ver qué hardwdare será necesario para jugar a Cyberpunk 2077 debemos echar un vistazo a los posibles requisitos mínimos y recomendados que vimos el pasado año, ya que nos servirán como punto de partida para construir esas tres configuraciones que os hemos prometido.

Tened en cuenta que los hemos ajustado a la realidad actual, y que presentan, por tanto, pequeñas modificaciones. No han sido confirmados son bastante razonables y no deberían alejarse mucho de los requisitos definitivos que CD Projekt RED tendrá que confirmar tarde o temprano.

Requisitos mínimos para jugar a Cyberpunk 2077

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 2400 o FX 6350.

8 GB de RAM.

GTX 960 o Radeon R9 280.

70 GB de espacio libre.

Con esta configuración deberíamos poder mover el juego en 1080p y calidad baja (quizá con alguna cosa en medio) y mantener 30 FPS relativamente estables.

Requisitos recomendados de Cyberpunk 2077 para 1080p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 8600K o Ryzen 5 3600 (seis núcleos).

16 GB de RAM.

GTX 1070 o Radeon RX Vega 56.

70 GB de espacio libre.

Subimos el listón y nos encontramos con una configuración bastante potente que, en teoría, debería ser suficiente para garantizar 60 FPS estables en 1080p y calidad máxima, pero con trazado de rayos desactivado.

Requisitos recomendados para 4K

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 8600K o Ryzen 5 3600 (seis núcleos).

16 GB de RAM.

GTX 1080 TI-RTX 2080 o Radeon VII.

70 GB de espacio libre.

Subimos el listón y nos encontramos con una configuración de gama alta. En teoría debería ser suficiente para jugar en 4K con calidad máxima y mantenernos siempre por encima de los 30 FPS, aunque con trazado de rayos desactivado.

Requisitos para jugar a Cyberpunk 2077 con trazado de rayos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 8600K o Ryzen 5 3600 (seis núcleos).

16 GB de RAM.

GeForce RTX 2070.

70 GB de espacio libre.

Esta configuración debería ser suficiente para disfrutar de una buena experiencia en resolución 1080p con calidad media o alta, trazado de rayos activado y medias de más de 30 FPS.

Ya tenemos una idea bastante clara del hardware que necesitaremos para jugar a Cyberpunk 2077 en función de la resolución y de los ajustes que queramos utilizar, así que estamos preparados para entrar a ver esas tres configuraciones que os hemos prometido.

PC para jugar a Cyberpunk 2077 con un presupuesto ajustado

Es cierto, se trata de un juego exigente, pero lo cierto es que buena parte de sus exigencias se deben a la integración «plena» del trazado de rayos. Si no nos importa desactivar dicha tecnología los requisitos para jugar de forma óptima se reducirán de forma notable, tanto que cualquier PC de gama media actual podrá moverlo sin problemas.

Antes de listar las tres configuraciones que nos permitirán dar forma a un PC para jugar a Cyberpunk 2077 vamos a ver, una a una, las claves que debemos buscar en los cuatro componentes fundamentales que determinarán el rendimiento y la experiencia que obtendremos con dicho juego.

De esa manera tendréis a vuestro alcance una información muy valiosa que os permitirá tener claro si vuestro PC está preparado para mover Cyberpunk 2077 en condiciones aceptables, o si por el contrario necesitáis actualizar algún componente.

Procesador para jugar a Cyberpunk 2077

Dado que estamos ante un juego intergeneracional no esperamos que sea especialmente exigente en este sentido, ya que parte de la base de PS4 y Xbox One, que cuentan con un modesto procesador Jaguar de AMD. No necesitaremos, por tanto, un procesador de gama alta para jugar a Cyberpunk 2077.

Con todo, Night City va a ser una ciudad muy viva, y va a contar con una cantidad considerable de NPCs, así que aunque podremos jugarlo con un procesador de cuatro núcleos y cuatro hilos la experiencia será mucho más estable con una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos. El nivel óptimo lo alcanzaríamos con un procesador de seis núcleos.

Sé lo que estáis pensando, ¿y qué tipo de procesador? Para jugar a Cyberpunk 2077 y disfrutar de una buena experiencia deberemos contar con un procesador que tenga un IPC al nivel de los Ryzen 1000, que se sitúan por encima de los Core 4000 y 5000 pero quedan un poco por debajo (en IPC, ojo) de los Core 6000. Cualquier cosa por encima de aquellos ya nos lleva al nivel recomendado. Las frecuencias de trabajo deberán alcanzar como mínimo los 3,6 GHz.

Ejemplos de procesadores en el nivel de «buena experiencia»: Ryzen 5 1500X y Core i7 4770K.

Ejemplos de procesadores en el nivel «óptimo»: Core i5 8600K y Ryzen 5 2600.

Tarjeta gráfica para jugar a Cyberpunk 2077

La tarjeta gráfica va a ser el componente más importante a la hora de determinar el rendimiento de Cyberpunk 2077. Con esto quiero decir que dicho título tendrá una mayor dependencia de la GPU que de la CPU, y que por tanto debemos prestar más atención a dicho componente tanto si vamos a montar un nuevo PC como si vamos a actualizar uno ya existente.

Debemos tener claro que las exigencias de Cyberpunk 2077 no van a ser las mismas si activamos trazado de rayos. Con dicha tecnología funcionando en sus cuatro vertientes el consumo de recursos aumenta de forma desmedida, tanto que ni siquiera un RTX 2080 Ti pude garantizar 60 FPS estables si subimos la resolución más allá de 1080p, y con DLSS 2.0 activado.

Para jugar en 1080p con calidad máxima y 60 FPS totalmente estables sin trazado de rayos cualquier tarjeta gráfica actual de gama media, como la GTX 1660 Super o equivalente debería ser más que suficiente. AMD no tiene una equivalencia directa, lo más cercano es una RX 5600 XT, pero es más potente que la solución de NVIDIA que hemos indicado.

Si queremos jugar en 1440p con calidad máxima y 60 FPS estables sin trazado de rayos a partir de una RTX 2060 Super o una RX 5700 XT deberíamos poder hacerlo sin problemas, y en 4K una RTX 2080 Super (AMD no tiene nada similar en potencia a día de hoy) debería permitirnos mover el juego con calidad máxima, sin trazado de rayos y medias de 60 FPS, aunque quizá no sean totalmente estables.

En caso de que queramos activar el trazado de rayos lo tengo claro, Cyberpunk 2077 va a necesitar una RTX serie 30 para ofrecer una buena experiencia con dicha tecnología. Se nota que es un juego que está «respaldado» por NVIDIA, y su lanzamiento tendrá lugar el 19 de noviembre de este año, una fecha en la que ya tendremos en el mercado las nuevas tarjetas gráficas de los de verde, y también las RDNA 2 de AMD.

Viendo las exigencias que tiene la demostración que presentó CD Projekt RED creo que es probable que a partir de una RTX 2070 podamos jugar a Cyberpunk 2077 activando de forma limitada el trazado de rayos, pero tened claro que, como hemos visto, ni siquiera con una RTX 2080 Ti podremos pasar de 1080p sin que el rendimiento se hunda al activar la iluminación, la oclusión ambiental, las sombras y los reflejos generados por trazado de rayos.

Memoria RAM para jugar a Cyberpunk 2077

Este punto no es complicado. Al tratarse de un juego intergeneracional que ha sido desarrollado partiendo de las limitaciones de Xbox One y PS4 podremos ejecutarlo con 8 GB de RAM, pero estoy convencido de que la experiencia con esa cifra no será totalmente óptima, y de que su consumo real escalará entre los 10 y los 12 GB.

Con esto en mente, lo ideal para jugar a Cyberpunk 2077 será contar con 16 GB de memoria RAM. Dicha cifra representa, de hecho, el nivel óptimo que deberá montar un PC para superar sin problemas la transición que marcará la nueva generación de consolas.

En caso de que te preguntes a qué frecuencia de trabajo ya de adelanto que no debes preocuparte, los valores no cambian en función del juego, sino que van asociados a las particularidades del equipo que hayas montado. Por ejemplo, un Ryzen 5 3600 pierde potencial con memorias a 2.666 MHz y empieza a dar lo mejor de sí cuando alcanzamos los 3.200 MHz.

Los procesadores Core de Intel también se ven afectados por la velocidad de la memoria, pero el impacto es menor, tanto que un Core i5 10400 con memoria a 2.666 MHz puede superar a un Ryzen 5 3600 con memoria a 3.200 MHz.

Almacenamiento para jugar a Cyberpunk 2077

Es el último apartado que debemos valorar. Como hemos dicho las consolas de la generación actual marcan la base del desarrollo de lo nuevo de CD Projekt RED, así que para jugar a Cyberpunk 2077 no vamos a necesitar un SSD PCIE de alto rendimiento, de hecho estoy seguro de que la experiencia será más que aceptable con discos duros a 7.200 RPM.

Sin embargo, dado que nos encontramos con un juego que pone a nuestro alcance un escenario bastante grande y rico en detalles creo que lo ideal será contar con un SSD SATA III.

Una unidad de ese tipo nos permitirá reducir los tiempos de carga y de acceso, lo que debería traducirse en menos esperas y podría afectar, además, al rendimiento de una manera indirecta, acelerando la carga de texturas y evitando problemas como el «popping» y el «stuttering».

Todavía no ha trascendido de manera oficial la capacidad de almacenamiento que necesitaremos para instalar y jugar a Cyberpunk 2077, pero viendo los niveles en los que se mueven los juegos actuales es una apuesta segura pensar en la franja de los 70-100 GB.

Tres configuraciones tipo para jugar a Cyberpunk 2077

Nivel básico: 1080p, calidad máxima, buena fluidez y trazado de rayos desactivado:

Procesador Ryzen 5 3600 o Core i5 10400 – Precio: 189,90 euros y 172,90 euros, respectivamente.

Placa base AM4 B550 o LGA 1200 B460 – Precio: desde 99 euros y 86 euros, respectivamente.

16 GB de memoria RAM a 3.200 MHz (Ryzen 5 3600) o a 2.666 MHz (Core i5 10400) – Precio: desde 83 euros y 70 euros, respectivamente.

Tarjeta gráfica GTX 1660 Super o Radeon RX 5600 XT – Precio: desde 205,95 euros y 270 euros, respectivamente.

SSD de 500 GB SATA III con velocidades de 540 MB/s en lectura secuencial – Precio: desde 71,99 euros.

Unidad HDD de 1 TB a 7.200 RPM como unidad secundaria (opcional) – Precio: desde 50 euros.

Fuente de alimentación de 550 vatios 80 Plus Bronce: desde 50 euros.

Con esa configuración base tendríamos un equipo bastante económico pero potente, que nos permitiría jugar a Cyberpunk 2077 en la configuración que hemos indicado sin problemas, y a cualquier otro juego lanzado hasta ahora.

Nivel medio: 1440p, calidad máxima, buena fluidez y trazado de rayos desactivado:

Procesador Ryzen 5 3600 o Core i5 10400 – Precio: 189,90 euros y 172,90 euros, respectivamente.

Placa base AM4 B550 o LGA 1200 B460 – Precio: desde 99 euros y 86 euros, respectivamente.

16 GB de memoria RAM a 3.200 MHz (Ryzen 5 3600) o a 2.666 MHz (Core i5 10400) – Precio: desde 83 euros y 70 euros, respectivamente.

Tarjeta gráfica RTX 2060 Super o Radeon RX 5700 XT – Precio: desde 380 euros y 376 euros, respectivamente.

SSD de 500 GB SATA III con velocidades de 540 MB/s en lectura secuencial – Precio: desde 71,99 euros.

Unidad HDD de 1 TB a 7.200 RPM como unidad secundaria (opcional) – Precio: desde 50 euros.

Fuente de alimentación de 600 vatios 80 Plus Silver: desde 70 euros.

Esta configuración encaja en lo que podemos considerar como gama media-alta, y sería más que suficiente para jugar a Cyberpunk 2077 en 1440p de forma totalmente fluida con calidad máxima, siempre que no activemos el trazado de rayos.

Nivel alto: 2160p, calidad máxima buena fluidez y trazado de rayos desactivado:

Procesador Ryzen 5 3600 o Core i5 10400 – Precio: 189,90 euros y 172,90 euros, respectivamente.

Placa base AM4 B550 o LGA 1200 B460 – Precio: desde 99 euros y 86 euros, respectivamente.

16 GB de memoria RAM a 3.200 MHz (Ryzen 5 3600) o a 2.666 MHz (Core i5 10400) – Precio: desde 83 euros y 70 euros, respectivamente.

Tarjeta gráfica RTX 2080 Super – Precio: desde 690 euros.

SSD de 500 GB SATA III con velocidades de 540 MB/s en lectura secuencial – Precio: desde 71,99 euros.

Unidad HDD de 1 TB a 7.200 RPM como unidad secundaria (opcional) – Precio: desde 50 euros.

Fuente de alimentación de 600 vatios 80 Plus Silver: desde 70 euros.

Puede que no consigamos jugar a Cyberpunk 2077 con 60 FPS totalmente estables con esa configuración si ponemos la calidad al máximo (trazado de rayos desactivado), pero no deberíamos tener problemas para conseguir medias de 40 a 50 FPS.