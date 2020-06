A pesar de las grandes filtraciones y el todavía presente review bombing que está sufriendo el juego en webs como Metacritic, The Last of Us Part 2, la esperada secuela del rompedor juego de 2013, acaba de lograr batir todos los récords de ventas de la actual generación de consolas de Sony, alzándose como el juego más vendido de la historia de PS4.

Unas cifras reveladas a través de un informe de GamesIndustry.biz, donde se muestra cómo este juego ha logrado superar las ventas de la semana de apertura de Uncharted 4, anterior número uno de PS4 desde 2016, con un margen realmente escueto de apenas el 1%. Y es que pese a que muchos jugadores estén centrando sus críticas en las similitudes, o la ausencia de las mismas, con su predecesor, la nueva entrega de Naughty Dog ha logrado ya acumular unas cifras de ventas de lanzamiento un 76% más altas.

No obstante, hablamos de una cifra de carácter temporal, ya que este número de ventas todavía no incluye todavía las descargas digitales del juego, por lo que cuando se actualicen y sumen las mismas, el margen de diferencia será notablemente mayor. De hecho, aunque de nuevo con un gran porcentaje de ediciones físicas, The Last of Us Part 2 no tardó en convertirse en el juego más reservado en la historia de PlayStation 4 tras su primera disponibilidad.

Así pues, haciendo un mayor foco en estas ventas físicas, los datos siguen siendo impresionantes. Y es que acumulando todavía más logros, The Last of Us Part 2 se ha convertido ya en el juego más vendido de este año, dejando atrás al exitoso lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons con un margen realmente grande de hasta un 40% de unidades totales vendidas a más.

Es normal que, con el todavía esperado segundo lanzamiento de su versión optimizada para PS5, las predicciones para The Last of Us Part 2 resulten asombrosamente altas, apuntando a convertirse en uno de los juegos más vendidos de la historia general del sector.