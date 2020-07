Está claro que la demo del Unreal Engine 5 que mostró Epic Games tenía un aspecto verdaderamente impresionante. La riqueza de detalle de dicha demo, unida a la complejidad de la geometría y a los efectos de iluminación, confirmaban por si solos que estábamos ante un salto técnico importante, ante una nueva generación. Lo mismo podemos decir de las animaciones, que estaban especialmente cuidadas.

La demo del Unreal Engine 5 funcionaba sobre una PS5, y el ingeniero jefe de Epic Games confirmó que fueron capaces de ejecutarla en resolución dinámica 1440p y 30 fotogramas por segundo. Bien, esto significa que la resolución podía bajar de 2.560 x 1.440 píxeles, y los tirones que vimos en el vídeo ponían de manifiesto que no mantenía 30 fotogramas por segundo totalmente estables.

Con eso en meten nos choca sobremanera ver que ahora Epic Games haya saltado a la palestra para decir que la demo del Unreal Engine 5 no hacia un uso intensivo de la GPU, y que todavía tiene margen de optimización. Para darle un poco más de base hicieron una comparativa que, francamente, me parece poco acertada, ya que se limitaron al tema de la geometría.

Según Epic Games el «presupuesto» de renderizado de la geometría que tuvieron que utilizar para dar forma a esa demo bajo el Unreal Engine 5 fue similar al que utilizaron para dar vida a Fortnite en las consolas actuales manteniendo una tasa de 60 FPS. Este tipo de comentarios no son nada buenos porque resultan engañosos y pueden dar una visión errónea de la realidad.

Las exigencias de un juego no se miden solo por la geometría, hay muchos otros elementos que debemos tener en cuenta y que puede tener un impacto enorme en el rendimiento. Dicho esto me sorprende que Epic Games haga este tipo de comentarios, máxime cuando quedó claro que PS5 se «arrastraba» para mover la demo del Unreal Engine 5. No sé muy bien qué quieren conseguir con estos «argumentos», pero tras leer que calificaron a PS5 como una «obra maestra» podemos apreciar una clara falta de imparcialidad que nos obliga a tomar sus declaraciones con sumo cuidado.

Por otro lado, quiero recordaros que la demo del Unreal Engine 5 equivale a un juego real, ya que se trata de una secuencia programada (escriptada) que está ajustada y pulida para llevar al límite, de forma controlada, el hardware del sistema sobre el que se ejecuta. Tened en cuenta también lo que ocurrió en su momento con la demo «Elemental» bajo el Unreal Engine 4, funcionaba de maravilla en un PC con una GTX 680, pero solo podía ejecutarse en PS4 con un recorte enorme de calidad gráfica.

Ahora mismo creo que lo mejor que podemos hacer es mantener el «hype» bajo control y esperar a ver qué son capaces de ofrecer realmente PS5 y Xbox Series X cuando lleguen al mercado a finales de este año. Es un hecho que PS5 es inferior a Xbox Series X a nivel de potencia bruta, así que valorarla como una «obra maestra» no tiene sentido.