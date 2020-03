NeoGAF ha publicado un interesante cuadro que recoge con bastante acierto un resumen con las especificaciones de PS5 frente a Xbox Series X, PS4 y Xbox One que nos permite ver, gracias al uso de diferentes colores, los puntos fuertes y los puntos débiles de cada consola.

Como vemos Xbox Series X es, en líneas generales, un sistema más equilibrado. Su único punto «flojo» frente a PS5 lo tenemos en la velocidad del SSD, que queda muy por debajo del que utiliza la consola de Sony. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esos 2,4 GB/s superan de largo los 540 MB/s que registran de media las unidades SSD SATA III actuales, y que deberían ser más que suficiente para reducir de forma drástica los tiempos de carga y para acabar, por fin, con el cuello de botella que representa un HDD en un sistema para videojuegos.

No debemos pasar por alto el desglose de las especificaciones la GPU de PS5 y la de Xbox Series X. Como os dije en su momento podemos hablar de shaders, TERAFLOPs y frecuencias de trabajo, y Sony puede decir que no importa tener más shaders (y por tanto más unidades de computación) activos en una GPU, pero la realidad es totalmente distinta.

Los shaders determinan la cantidad de núcleos sobre los que se puede paralelizar la carga de trabajo gráfica que representa un juego. Cuantos más tengamos mejor, y cuantas más unidades de computación activas tenga una GPU más unidades de texturizado y de rasterizado tendrá. El cuadro es claro: PS5 tendrá 144 unidades de texturizado y 64 unidades de rasterizado, como la Radeon RX 5700, mientras que Xbox Series X tendrá 208 unidades de texturizado y 80 unidades de rasterizado. Sí, es una diferencia importante.

Algunos desarrolladores están sorprendidos por la menor potencia de PS5

La polémica está servida. El anuncio de las especificaciones de PS5 y Xbox Series X ha llevado a los fans de Sony y Microsoft a enzarzarse en discusiones eternas sobre qué consola es mejor y más potente. Es imposible concretar cuál es mejor, ya que el valor de una consola no se mide solo por sus componentes, sino también por sus juegos, sus servicios y por la experiencia de uso que sea capaz de ofrecer en general.

Sin embargo, sí que podemos concretar cuál de las dos es más potente, y en este caso gana Xbox Series X, como ya hemos dicho anteriormente. No solo por cuestión de potencia bruta (mayores frecuencias en la CPU, mayor ancho de banda en la memoria gráfica y más CUs activas), sino también porque presenta una configuración más estable y con menos altibajos al tener frecuencias fijas.

Por contra, PS5 no solo tiene menos CUs activas y memoria GDDR6 con un ancho de banda inferior, sino que además utiliza frecuencias variables que pueden llegar hasta los 3,5 GHz en la CPU y hasta 2,23 GHz en la GPU. Es importante que tengamos claro que son valores máximos, y ducho mucho que la consola pueda mantener ambos a esos niveles de forma prolongada sin que el calor acabe siendo un problema.

Os recuerdo, además, que los desarrolladores tendrán a su disposición 12,5 GB de memoria libre y siete núcleos del procesador Zen 2, y que los 10 GB de memoria a 560 GB/s estarán disponibles de forma íntegra para juegos Sony no ha concretado estos valores, pero en principio deberían quedar en un nivel similar al de Xbox Series X.

Resulta curioso ver que con unos números tan claros algunos desarrolladores se hayan centrado en alabar a PS5 y en decir que es una máquina perfectamente equilibrada. Discrepo totalmente, y antes de que alguien me tache de fanático de Microsoft recuerdo que tengo una PS4 y que pasé por completo de comprar una Xbox One en su momento. Me limito a ver los números, las especificaciones, y estas no mienten.

Un antiguo desarrollador de Sony (un ex de la compañía) ha salido al paso y ha confirmado que la sensación general entre la comunidad de desarrolladores no es buena, y que algunos incluso quedaron sorprendidos al ver las diferencias entre PS5 y Xbox Series X, y no para bien precisamente.

Como siempre habrá que esperar a ver qué son capaces de hacer los desarrolladores con el hardware de las nuevas consolas, y si esa diferencia que marcan las especificaciones sobre el papel acaba siendo tan grande en la práctica.