Twitch, el gigante indiscutible de la retransmisión de juegos en vivo

La popularidad de Twitch va en aumento: la plataforma de vídeo de Amazon vuelve a batir récord de audiencia por segunda vez en lo que va de año. Si en el primer trimestre, coincidiendo con lo más duro de la pandemia de coronavirus superó los 3.000 millones de horas de visionado, se podía decir que aún está lejos de alcanzar su particular pico.

Según un informe publicado por Streamlabs y Stream Hatchet, los visionados en Twitch llegaron en el segundo trimestre del año a los 5.000 millones de horas, anotándose un crecimiento del 62,7% con respecto a los tres meses previos. Todo un pelotazo para el servicio de streaming de videojuegos, que si ya estaba posicionado como la gran alternativa del sector, con estos datos lo certifica de pleno.

Las estadísticas no solo constatan el vertiginoso aumento de la popularidad de Twitch, sino que lo destacan como la plataforma líder entre los servicios de transmisión de juegos con un 67,6% de la cuota de mercado. Asimismo Twitch no solo bate récord en relación a la cantidad de horas retransmitidas: también lo hace por cantidad de canales únicos y audiencia concurrente.

En definitiva, Twitch es ha convertido en el rey del streaming de juegos en vivo y todo indica que va a más, aun cuando la competencia no lo está haciendo nada mal. YouTube Gaming, por ejemplo, también experimentó un crecimiento reseñable en lo que llevamos de año, alcanzando los 1.500 millones de horas de visionado en el segundo trimestre y que según el informe se debe a contratos con streamers conocidos.

Lo mismo sucedió con la dentro de poco extinta Mixer, la plataforma de Microsoft: ha coronado el segundo trimestre de 2020 con un 30,6% de crecimiento con respecto al anterior, sumando más de 100 millones de horas de visionado… Aunque no son las suficientes y como te contamos hace apenas una semana, el servicio cerrará sus puertas el próximo 22 de julio intentando trasladar a sus usuarios a…

Facebook Gaming, que de hecho sería la tercera plataforma por popularidad de la lista, con unos 822 millones de horas de visionado durante el segundo trimestre del año y el 11% de cuota de mercado. Sin embargo, este sería también el único servicio de retransmisión de juegos en directo que apenas habría crecido en lo que llevamos de año.

Por más que se empeñen en Microsoft, no obstante, no parece que el cierre de Mixer vaya a beneficiar más a Facebook Gaming que a Twitch o YouTube Gaming, pues al final son los jugadores lo que eligen; y ni siquiera parece que Facebook Gaming esté preparada para acoger a todos los usuarios de Mixer, razón por la cual desde Xbox One están recomendando la aplicación de Twitch.