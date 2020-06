Xbox cierra Mixer y deriva a sus jugadores a Twitch y Facebook Gaming

Pese a los grandes esfuerzos y desembolsos de Microsoft, o los grandes fichajes de «Faze Ewok», «King Gothalion» ,»Shroud» o «Ninja» para Mixer, parece que el éxito de su plataforma de retransmisión de juegos no ha sido tanto como se esperaba, pasando el canal de este último streamer desde los 14,7 millones de seguidores en Twitch, a poco más de 3 millones de seguidores en Mixer.

Unas cifras que han llevado a Xbox a decidir cerrar su servicio de retransmisión en vivo de manera casi inmediata, abandonando por completo su soporte y acceso a partir del próximo 22 de julio. Tal y como explicaba el propio Phil Spencer en una publicación de Xbox Wire: «Se ha hecho evidente que el tiempo necesario para hacer crecer nuestra propia comunidad de transmisión en vivo y escalar estaba fuera de medida con la visión y las experiencias que queremos ofrecer a los jugadores ahora«.

Así pues, desde Mixer están preparando una migración masiva de su comunidad de jugadores a la plataforma de Facebook Gaming, anunciando la próxima redirección de sus sitios y aplicaciones una vez cerrado su servicio. Eso sí, los streamers que participan actualmente en el programa de monetización de Mixer serán elegibles, pero no se inscribirán automáticamente en el programa de Facebook.

De igual manera, Microsoft ya ha adelantado que los usuarios de Mixer que hayan invertido tiempo o dinero en su plataforma, recibirán una tarjeta de regalo digital Xbox de un «valor similar» cuando se cierre finalmente esta comunidad, por lo que estos créditos deberían aparecer en las cuentas de Xbox de los usuarios antes del 31 de julio.

Sin embargo, de acuerdo con la propia información y FAQ que podemos encontrar actualmente en la web de Microsoft, los usuarios de Xbox One están siendo derivados a usar la aplicación de Twitch. Y es que parece que Facebook Gaming no sólo no estaría todavía preparado para englobar al total de streamers actuales de Mixer, sino que no contaría con una compatibilidad total para los jugadores de esta consola.

Más allá de la propia aplicación integrada en Xbox One, la compañía insta incluso a la utilización de esta y otras plataformas cuando se realicen retransmisiones de su consola a través de un ordenador: «Puede continuar transmitiendo su juego desde Xbox One usando la aplicación Twitch o conectándose a una PC y transmitiendo a través de software como OBS o XSplit«.

No deja de sorprendernos sin embargo que Microsoft abandone y cierre su plataforma de streaming tan cerca del lanzamiento de las nuevas Xbox Series X, y dada su cada vez más presente estrategia de crear su propio ecosistema gaming. Un giro que, según matiza de nuevo Phil Spencer, resulta el paso más natural: «El juego ya es parte de nuestro tejido social, y Project xCloud puede llevarte de hablar sobre un nuevo juego (ya sea un momento divertido publicado por un amigo, un anuncio o una transmisión continua) a directamente jugarlo […] En el futuro, a través del poder de Xbox Live y Project xCloud, vemos que solo hay un clic entre ‘Estoy viendo’ y ‘Estoy jugando’«.