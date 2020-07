Amazon prepara una serie de Fallout de los creadores de ‘Westworld’

La serie de Fallout está en marcha y la podrás ver en Amazon Prime Video en un futuro cercano. Cuándo, no se sabe todavía porque el proyecto está en ciernes, pero parece una apuesta seria para la que han contando con el creador de Westworld, la exitosa adaptación de HBO.

En anuncio se ha dado al unísono en varios sitios, de Twitter a la página oficial de Bethesda, propietaria de la franquicia, donde han publicado un comunicado en el que apenas ofrecen datos acerca de la producción. Lo único claro es que habrá serie de Fallout y simplemente por la importancia del título y lo que se juegan de salir bien, la cosa promete.

Lo que se sabe por el momento de la serie de Fallout es que será una producción original de Amazon Studios al cargo de Kilter Films y que al frente de la misma estarán Jonathan Nolan, creador Westworld y Persons of Interest y guionista de algunas de las películas más populares de su hermano, como Interstellar o la trilogía de Batman (sí, su hermano es Christopher Nolan); y su mujer, Lisa Joy, quien también participó en Westworld como guionista.

Hemos explorado muchas maneras de traer #Fallout a la televisión y no podríamos estar más emocionados de trabajar con Jonathan Nolan, Lisa Joy y su equipo en #KilterFilms y @AmazonStudios. Somos grandes admiradores de su trabajo. https://t.co/CX7oEhFa6C — Bethesda Español (@bethesda_ESP) July 2, 2020

De hecho, Jonathan Nolan y Lisa Joy han dejado Westworld para dedicarse a la serie de Fallout, y aunque es cierto que Westworld tuvo una primera temporada magnífica y ha ido decayendo bastante, si el mundo futurista del clásico de Michael Crichton da juego, el mundo brutal y postapocalíptico de Fallout lo tiene todo para montar una historia realmente atractiva. Con que empiecen como se plantea en el primer juego, tienen para echar millas.

El tiempo en el que lo común era sacar juegos de pelis ha acabado. Ahora se hace al revés y con la explosión de los servicios de vídeo bajo demanda, el formato serie es el que triunfa. Por eso llegó The Witcher a Netflix, por mucho que la serie se base en los libros; por eso HBO se ha agenciado los derechos de The Last of Us; y por eso Amazon hace lo propio con la serie de Fallout.