Giancarlo Esposito, ¿el villano de Far Cry 6?

Vamos a hablar un poco de cine y juegos, y es que como apuntábamos el otro día con motivo del anuncio de la serie de Fallout, la simbiosis entre ambos medios es cada vez mayor. Y aunque la saga Far Cry siempre ha tenido un fuerte componente peliculero, va a más con cada nueva entrega.

El caso es que Far Cry 5 gustó mucho por aquí y el siguiente capítulo de la saga hace tiempo que está en desarrollo, y en él podría participar uno de los actores de reparto más destacados de los últimos años: Giancarlo Esposito. Quizás el nombre no te diga nada, pero seguro que lo has reconocido en la imagen de cabecera.

Giancarlo Esposito se hizo especialmente popular tras su paso por Breaking Bad, serie en la que bordó el papel del maloso Gus Fring, el dueño de ‘Los Pollos hermanos’, personaje al que pudo seguir dando vida cuando ya no la tenía en el spin-off Better Call Saul. Más recientemente se le ha visto también en la excelente The Mandalorian, en la que de nuevo encarna al villano de turno en la forma del exoficial del Imperio Moff Gideon.

Es por ello, seguramente, que cuando se ha sabido que Esposito podría estar involucrado en Far Cry 6, todo el mundo está dando por sentado que será el nuevo villano de la próxima entrega de la franquicia de Ubisoft. Porque cuando quiere, pone una cara -y un tono de voz- de malo de esos en los que no cuesta nada creer, por más que sepas que detrás hay un tipo de lo más simpático.

De hecho, Esposito ha triunfado por sus papeles de malo, pero encasillarlo no es justo porque a pesar de que su popularidad es la que es ahora gracias a ellos, tiene una carrera de cuatro décadas a sus espaldas en las que se ha puesto en la piel de toda clase de personajes. A destacar, por ejemplo, su interpretación en la última temporada de la muy recomendable Queridos blancos de Netflix.

Unos días antes de que el nombre de Esposito se viese ligado al de de Far Cry 6, el actor dio una entrevista y comentó que había participado en un juego que «iba a ser algo grande», pero no podía decir cuál era. Y fue cuestión de que alguien cazase las declaraciones para apuntar rápidamente en la dirección de Far Cry, dando incluso razones por las que Esposito sería un estupendo villano para la franquicia de acción.

Un día después el medio Gamereactor ‘confirmó’ la noticia, aunque terminó eliminándola unas horas más tarde. Así que todo ha quedado en vilo. Sabremos más -o no- el próximo 12 de julio, fecha en la que se celebrará el evento en línea Ubisoft Forward que la compañía francesa, a causa de la cancelación del E3, utilizará para promocionar todo lo que tiene entre manos.

¿Será Giancarlo Esposito el malo de Far Cry 6? Todo parece indicar que sí, pero… Pero tiene que serlo. Al fin y al cabo, hablamos del asesino de Malcom X (Spike Lee).