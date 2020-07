Novedades VOD 28/20: ‘Greyhound’, el nuevo drama bélico de Tom Hanks es para Apple TV+

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y volvemos una semana más a destacar un contenido ajeno a las tres grandes: Greyhound, la nueva película de Disney+, que no lo único que estrena la plataforma o la competencia.

Apple TV+

Apple TV+ vuelve a dar un espasmo de resurrección con el lanzamiento de hasta tres nuevos contenidos, dos de los cuales pasarán a acompañar a la única serie que mantiene en emisión. El tercero es Greyhound, una nueva película que pasa a engrosar su exiguo catálogo.

Greyhound es el lanzamiento más destacado de Apple TV+ para esta semana y posiblemente para todo el mes, si no todo el verano. Y no se trata de su primera película original, sino de la segunda: tras El banquero, la plataforma de VOD regresa con un drama bélico de corte clásico sobre los primeros días de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Tom Hanks, Greyhound no está siendo especialmente bien recibida por la crítica, pero es sin duda lo más sobrio del panorama.

Más contenidos exclusivos:

El código de la excelencia (T1). «Con esfuerzo y pasión lograron hacer historia y llegar a lo más alto. Siete atletas convertidos en leyendas relatan los momentos clave de su carrera en esta docuserie que rroja nueva luez sobre las figuras deportivas que creías conocer».

(T1). «Con esfuerzo y pasión lograron hacer historia y llegar a lo más alto. Siete atletas convertidos en leyendas relatan los momentos clave de su carrera en esta docuserie que rroja nueva luez sobre las figuras deportivas que creías conocer». Little Voide (T1). «Bass es una artista polifacética que intentar abrirse camino en la jungla musical neoyorkina mientras sortea obstáculos personales. Una historia llena de sueños, valentía y el talento producida por J.J. Abrams con música original de Sara Bareilles».

Nuevos capítulos:

Central Park (T1)

Netflix

Netflix era la otra candidata a ocupar la portada de la sección esta semana, pero al final ha sido que no. Por otro lado, como siempre, es la que más cosas nuevas trae para sus usuarios.

Al igual que Greyhound, La vieja guardia es otra película que bien podría estrenarse en cines, pero lo hace en Netflix, en este caso. Se trata de una cinta de acción típica protagonizada por Charlize Theron en torno a una banda de mercenarios con muy mal morir.

Destacamos también El hundimiento de Japón: 2020, una nueva serie de anime que acaba de estrenar Netflix y que nos traslada al Japón de 2020, asolado por una pande… un terremoto. Varios terremotos, de hecho. Pésima situación para un archipiélago.

Más contenidos exclusivos:

De cita en cita: Brasil (T1). «En este reality, seis personas solteras tienen cinco citas a ciegas en los sitios de moda de una ciudad brasileña. ¿A quién elegirán para quedar de nuevo?»

(T1). «En este reality, seis personas solteras tienen cinco citas a ciegas en los sitios de moda de una ciudad brasileña. ¿A quién elegirán para quedar de nuevo?» Desplazados (T1). «Las vidas de una mujer que se ha fugado, un refugiado valiente, una funcionaria y un padre con problemas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en Australia.»

(T1). «Las vidas de una mujer que se ha fugado, un refugiado valiente, una funcionaria y un padre con problemas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en Australia.» El club de Claudia Kishi . «En este conmovedor corto documental, unos creativos asiático-americanos rinden homenaje al personaje que luchaba contra los estereotipos en ‘El Club de las Canguro’.»

. «En este conmovedor corto documental, unos creativos asiático-americanos rinden homenaje al personaje que luchaba contra los estereotipos en ‘El Club de las Canguro’.» Hakan, el protector (T4). «Tras descubrir sus vínculos con una orden secreta ancestral, un joven habitante de la moderna Estambul tiene la misión de salvar la ciudad de un enemigo inmortal.»

(T4). «Tras descubrir sus vínculos con una orden secreta ancestral, un joven habitante de la moderna Estambul tiene la misión de salvar la ciudad de un enemigo inmortal.» Jim Jefferies: Intolerant . «Entre las escenas de una cita horrible, Jim Jefferies intercala reflexiones sobre las diferencias generacionales, sus malos hábitos y los límites del humor.»

. «Entre las escenas de una cita horrible, Jim Jefferies intercala reflexiones sobre las diferencias generacionales, sus malos hábitos y los límites del humor.» Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos en el espacio (T1). «Jorge y Berto, sus compañeros de clase y su despótico director se lanzan al espacio exterior para cumplir una misión de lo más misteriosa.»

(T1). «Jorge y Berto, sus compañeros de clase y su despótico director se lanzan al espacio exterior para cumplir una misión de lo más misteriosa.» Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado . «Walter Mercado, el deslumbrante y sensible astrólogo puertorriqueño, desapareció en la cumbre de su carrera y este documental explica qué pasó.»

. «Walter Mercado, el deslumbrante y sensible astrólogo puertorriqueño, desapareció en la cumbre de su carrera y este documental explica qué pasó.» ¡Vaya historia! (T1). «A través de ilustraciones e imágenes de archivo, esta serie instruye sobre avances científicos, movimientos sociales y descubrimientos que han cambiado el mundo.»

(T1). «A través de ilustraciones e imágenes de archivo, esta serie instruye sobre avances científicos, movimientos sociales y descubrimientos que han cambiado el mundo.» Zac Efron: Con los pies en la tierra (T1). «El actor Zac Efron visita muchos países junto a Darin Olien, experto en salud y bienestar, en un programa de viajes que busca formas de vivir saludables y sostenibles.»

Entra en catálogo:

A.X.L.

El final del viaje

Fairy Tail (T3)

Hook (T1)

PNL – Dans la légende tour

Robin Hood

Su excelencia

The Underclass (T1)

Tokyo Ghoul (T3)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video añadió esta semana la opción de los perfiles de usuario, por lo que si se ha relajado con respecto a la cantidad de entradas, bastante inferior a la habitual, se le perdona. Además, aunque estrena una serie chilena en exclusiva, lo más interesante de lejos es la llegada a su catálogo de Expediente X al completo. Y es que la verdad está ahí fuera…

Más contenidos exclusivos:

La Jauria (T1). «Blanca, alumna líder del movimiento feminista en un colegio en toma, desaparece: horas despu&después;s se viraliza la violaci&violación grupal de la joven. Un escuadrón policial de tres mujeres se une y ponen en peligro su vida y la de sus familias, con tal de encontrarla».

Entra en catálogo:

A Roma con amor

Alta Tensión

Arkeo

Cocodrilo

Cocodrilo 2: Aguas sangrientas

Con las horas contadas

Cuenta atrás para Tokio

De tu ventana a la mía

El mundo de Leland

El reverso oscuro de Emma Callan

El tecer deseo

Entre vivos y muertos

Expediente X (Serie completa)

(Serie completa) Fat Fiction

FBI: Frikis Buscan Incordiar

Forever mine

Héroes en el infierno

I want to believe

Imperium (T1)

Iris

James Mono: Súper detective

La coartada

Mortal Engines

Presunto culpable (T1)

Proyecto Dinosaurio

Revenge (Serie completa)

Sé quien eres (T1)

Silencio roto

The Girlfriend Experience

The Story of Sealab II

The Story of Sealab III

Tierra y agua

Un amor de película

HBO

Nada nuevo de HBO esta semana, ecepto los originales y exclusivos que mantiene en emisión.

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Doom Patrol (T2)

La innegable verdad (T1)

Las luminarias (T1)

Perry Mason (T1)

Podría destruirte (T1)

Stargirl (T1)

Entra en catálogo:

El coleccionista de amantes

Kiki, el amor se hace

La hora de la araña

La oveja Shaun: La película

The Honourable Woman (T1)

ThunderCats Roar! (T1)

Trackers (T1)

Disney+

Y qué decir de Disney+. La semana pasada fue que sí, esta es que no…

Más contenidos exclusivos:

The Undefeated presents: Hamilton In-Depth with Kelley Carter. (T1). «Mesa redonda para promocionar Hamilton.»

Nuevos capítulos:

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Entra en catálogo: