Novedades VOD 12/20: ‘Westworld’ se libera a la tercera, en HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, a diferencia del fin de semana pasado, «el plan» ya no pasa por quedarse en casa: desde el domingo estamos en confinamiento obligatorio, forzado por el estado de alarma, por lo que ya no se trata de una elección, sino de una obligación. Ante semejante tesitura, pues, se vislumbra un momento ideal para sacarle provecho a la suscripción de VOD que se tenga, aunque como te contábamos ayer, la experiencia no va a estar exenta de contratiempos. Sea como fuere, aquí estamos como cada sábado con todos los lanzamientos que se han dado durante la semana -y no han sido pocos- y, como siempre, con una recomendación destacada que viene de…

HBO

HBO la lleva esta semana y sin discusión posible ni deseable, aunque tengo que reconocer que si bien lo normal hubiese sido destacar la novedad de estreno absoluto, Westworld es mucho Westworld, qué quieres que te diga. Te lo explico con más calma…

Westworld es, para entendernos, la mejor serie de ciencia ficción que se ha estrenado en los últimos años. Su primera temporada fue soberbia, la segunda flaqueó y con la tercera, que es la que llega ahora, solo cabe esperar que remonte. Westworld es lo que Netflix intentó con Altered Carbon, sin conseguirlo: una gran producción bien llevada; y aunque HBO no ha logrado rellenar el hueco de Juego de tronos con ella, es lo mejor que ha lanzado desde que los dragones dejaron de volar (un poco antes, en realidad). Escrita a modo de secuela derivada de la añeja película del mismo nombre, también conocida por estos lares como Almas de metal, Westworld llega con un mensaje sencillo: «El libre albedrío no es libre». Si aún no la has visto, pasa del tráiler y vete directo a por la primera temporada.

Decía que lo normal en este sección hubiese sido destacar la novedad de estreno absoluto más interesante, que a priori es La conjura contra América, una nueva serie distópica que propone una historia alternativa de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial… ¿Al estilo de The Man in the High Castle? No exactamente. En La conjura contra América Estados Unidos se doblega ante Hitler y se pone dura con los judíos. Habrá que ver cómo lo desarrollan. Una pena que HBO no se atreviera con Confederate, otra distopía de los creadores de Juego de tronos que no cuajó «por si molestaba»: el planteamiento era que el norte perdió la Guerra de Secesión y la esclavitud todavía existía.

Más contenidos exclusivos:

Posverdad: La desinformación y el coste de las Fake News . «Documental que examina el creciente problema del fenómeno de las noticias falsas en la era de las redes sociales en Estados Unidos y el impacto que tienen.»

. «Documental que examina el creciente problema del fenómeno de las noticias falsas en la era de las redes sociales en Estados Unidos y el impacto que tienen.» Roswell, New Mexico (T2). «Roswell, New Mexico se centra en el amor, una relación y una pequeña ciudad en la que viven… alienígenas. Romántica y emotiva, la serie es una historia sobre gente que se siente fuera de lugar.»

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Avenue 5 (T1)

Axios (T3)

Baron Noir (T3)

Batwoman (T1)

Bendita paciencia (T1)

Better Things (T4)

Curb your Enthusiasm (T10)

Dave (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Embrujadas (T2)

High Maintenance (T4)

Katy Keene (T1)

Legacies (T2)

Liar (T2)

Manifest (T2)

Strike Back (T7)

Stumptown (T1)

Supergirl (T5)

Entra en catálogo:

Arthur

Batman Forever

Batman Returns

Batman y Robin

El asombroso mundo de Gumball (T1-T3)

Gran Torino

Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 2

Vikingos (T6)

Netflix

A su estilo, Netflix viene cargada de lanzamientos originales o exclusivos, aunque por no salirse de la tónica, el grueso o huele a rancio, o no huele a nada…

En el terreno más serio nos encontramos con Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma, una serie de época supuestamente basada en una historia real en la que «una humilde lavandera afroamericana erige un imperio de productos de belleza y se convierte en la primera millonaria hecha a sí misma». La crítica la está tratando de manera desigual, pero no apunta a nada sensacional.

En el terreno más lúdico nos encontramos con Carta al rey, una serie de aventuras fantástica que huele a refrito que tira para atrás, y que como mucho de lo que hace Netflix no va dirigido a todo el mundo, sino al público adolescente menos exigente.

Y en el terreno más inesperado nos encontramos con… Altered Carbon: Reenfundados, que no es otra cosa que el anime de la serie de acción real de los creativos detrás del clásico Cowboy Bebop. Pero no cuenta la misma historia, sino que explora el universo- lo más interesante por mucho- de futuro distópico. Y, mira por dónde, la crítica la está recibiendo bien… O mejor que a la serie normal.

Más contenidos exclusivos:

Bert Kreischer: Hey Big Boy . «El cómico fiestero Bert Kreischer se despacha a gusto sobre la paternidad, la vida familiar, ser dueño de armas, tener mascotas, su padre y la marihuana, y más.»

. «El cómico fiestero Bert Kreischer se despacha a gusto sobre la paternidad, la vida familiar, ser dueño de armas, tener mascotas, su padre y la marihuana, y más.» Fangio: El hombre que domaba las máquinas . «El rey de la Fórmula 1 Juan Manuel Fangio ganó cinco campeonatos del mundo a principios de los 50, una época en la que no había ninguna medida de seguridad ni protección.»

. «El rey de la Fórmula 1 Juan Manuel Fangio ganó cinco campeonatos del mundo a principios de los 50, una época en la que no había ninguna medida de seguridad ni protección.» Feel Good (T1). «La humorista Mae Martin habla de los dos frentes que tiene abiertos: una nueva y caótica relación con George, su chica, y las dificultades de mantenerse sobria.»

(T1). «La humorista Mae Martin habla de los dos frentes que tiene abiertos: una nueva y caótica relación con George, su chica, y las dificultades de mantenerse sobria.» Greenhouse Academy (T4). «Hayley y Alex, dos hermanos adolescentes, ingresan en un internado de élite. Allí encontrarán rivalidad, amor y un misterio vinculado con la reciente pérdida de su madre.»

(T4). «Hayley y Alex, dos hermanos adolescentes, ingresan en un internado de élite. Allí encontrarán rivalidad, amor y un misterio vinculado con la reciente pérdida de su madre.» Hinchas radicales . «Un veterano hincha de fútbol hace frente a su pasado mientras lucha por darse a sí mismo y a un joven seguidor un futuro muy distinto.»

. «Un veterano hincha de fútbol hace frente a su pasado mientras lucha por darse a sí mismo y a un joven seguidor un futuro muy distinto.» Kalifat (T1). «Las vidas de una madre en apuros, una estudiante llena de vida y una policía ambiciosa se complican por culpa de un atentado inminente del ISIS en Suecia.»

(T1). «Las vidas de una madre en apuros, una estudiante llena de vida y una policía ambiciosa se complican por culpa de un atentado inminente del ISIS en Suecia.» Mujeres de la noche (T1). «El turbio pasado de la esposa de un prometedor miembro del consistorio de Ámsterdam la arrastra al submundo del sexo y las drogas de la ciudad.»

(T1). «El turbio pasado de la esposa de un prometedor miembro del consistorio de Ámsterdam la arrastra al submundo del sexo y las drogas de la ciudad.» Rétame (T1). «Las relaciones y lealtades del equipo de animadoras liderado por Beth y su inseparable Addy se desmoronan con la llegada de una gélida entrenadora al instituto.»

(T1). «Las relaciones y lealtades del equipo de animadoras liderado por Beth y su inseparable Addy se desmoronan con la llegada de una gélida entrenadora al instituto.» She (T1). «En una misión encubierta para desmantelar un cártel de drogas, una policía de Bombay adquiere conciencia de su empoderamiento al descubrir el potencial de su sexualidad.»

(T1). «En una misión encubierta para desmantelar un cártel de drogas, una policía de Bombay adquiere conciencia de su empoderamiento al descubrir el potencial de su sexualidad.» Tiger King (T1). «El dueño de un zoo, rodeado de los excéntricos personajes del submundo de la cría de grandes felinos, es acusado de contratar a un sicario. Basada en hechos reales.»

(T1). «El dueño de un zoo, rodeado de los excéntricos personajes del submundo de la cría de grandes felinos, es acusado de contratar a un sicario. Basada en hechos reales.» Un juego de caballeros (T1). «Dos futbolistas del siglo XIX, de clases sociales muy dispares, afrontan conflictos profesionales y personales con un fin: cambiar este deporte e Inglaterra para siempre.»

(T1). «Dos futbolistas del siglo XIX, de clases sociales muy dispares, afrontan conflictos profesionales y personales con un fin: cambiar este deporte e Inglaterra para siempre.» Vampiros (T1). «Una joven parisina (mitad humana, mitad vampiro) gestiona como puede sus nuevos poderes y el lío familiar mientras la persigue una comunidad vampírica secreta.»

Entra en catálogo:

Déjame entrar

El espía que me plantó

El hoyo

Ghost in the Shell: Arise

Kickboxer

La oveja Shaun: Aventuras en Mossy Bottom (T1)

Los Futbolísimos

Masameer – The Movie

Perfect Blue

Weed the People

Apple TV+

Este finde Apple TV+ se queda en penúltima posición, lo cual no está nada mal para lo poco que sacan: siguen publicando nuevos capítulos de Cuentos asombrosos y estrenan su primera película de nivel…

Inspirada por hechos reales, El banquero cuenta la historia dos relevantes empresarios negros, Bernard Garrett (Anthony Mackie, quien para que no cesen las coincidencias, es el protagonista de la segunda temporada de Altered Carbon) y Joe Morris (Samuel L. Jackson), y su plan por conseguir el ‘sueño americano’ para su comunidad en los años sesenta del pasado siglo.

Nuevos capítulos:

Cuentos asombrosos (T1)

Amazon Prime Video

Hoy, por último, Amazon Prime Video, que no tiene ninguna lanzamiento original o exclusivo que ofrecer a sus usuarios, pero ojo al montonzado de películas y las varias series que trae, porque siguen engordando catálogo a lo bestia y con adiciones que no están nada mal, de las cuales destacamos en negria algunas de las más llamativas.

Nuevos capítulos:

Star Trek: Picard (T1)

Entra en catálogo: