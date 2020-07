Activision todavía no ha movido ficha, pero el reciente listado de Call of Duty 2020 The Red Door en la Microsoft Store ha hecho saltar todas las alarmas.

Durante los últimos meses hemos ido viendo numerosos rumores y supuestas filtraciones que apuntan en una dirección clara: Call of Duty 2020 estará ambientado en la Guerra Fría, un periodo histórico muy extenso que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la desintegración de la URSS a principios de los años noventa.

El hecho de que la Microsoft Store haya listado una referencia a la beta de Call of Duty 2020 The Red Door es toda una declaración de intenciones, y nos dice más de lo que pueda parecer a simple vista. Por un lado, el hecho de que se haya listado ya esa versión beta y que ocupe 81 GB sugiere que estamos ante un juego prácticamente terminado, y que su presentación oficial debería producirse dentro de poco.

Por otro lado, el nombre «The Red Door», que traducido al español significa «La Puerta Roja», tiene un simbolismo muy marcado. Como sabrán muchos de nuestros lectores el rojo se asocia con el comunismo, y durante la Guerra Fría fue el color asociado a la URSS, así que más claro imposible, refuerza esos rumores que situaban al Call of Duty 2020 en dicha época.

No obstante, debemos tener en cuenta que la Guerra Fría duró varias décadas, así que no tenemos nada claro qué piensa hacer Activision. Este nuevo Call of Duty podría cubrir toda esa franja histórica ofreciendo un conjunto de misiones situadas en décadas distintas, o bien podría optar por un enfoque menos realista y crear un conflicto armado ficticio que nos lleve a un futuro alterativo y distópico en el que dicho conflicto político derivó en un conflicto armado.

Se comenta también que este juego será un reinicio suave de la franquicia Black Ops, y que jugará el mismo papel que tuvo, en su momento, Call of Duty Modern Warfare 2019. No se conocen los requisitos mínimos y recomendados, pero podemos dar por hecho que será un juego de transición intergeneracional, es decir, que estará disponible tanto para Xbox One, PC y PS4 como para Xbox Series X y PS5, así que sus requisitos no deberían distar mucho de los que vimos en la última entrega de la franquicia.

Salvo sorpresa el lanzamiento de Call of Duty 2020 The Red Door (nombre no definitivo) debería producirse en algún momento de octubre de este mismo año.