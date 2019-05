Call of Duty: Modern Warfare llegará el 25 de octubre

Tal y como estaba previsto Activision ha presentado en sociedad Call of Duty: Modern Warfare, una nueva entrega de la conocida franquicia de acción bélica que representa un movimiento muy curioso, ya que volverá a sus orígenes, pero de una forma parcial y con un «reinicio suave».

Podemos dividir la historia de la franquicia en tres grandes periodos; el original, que incluiría las tres primeras entregas, el intermedio; donde estarían agrupadas todas las entregas posteriores hasta Call of Duty: Advanced Warfare; y el de nueva generación, que comenzaría a contar a partir de aquel y llegaría hasta Call of Duty: Black Ops IIII.

Con Call of Duty WWII intentaron llevar a cabo un regreso a los orígenes de la franquicia, pero el resultado no fue el esperado, y ahora, tras ese intento fallido, vemos una nueva aventura con la que Infinity Ward buscará dar un impulso a la saga y repetir el enorme éxito que tuvo Call of Duty 4: Modern Warfare.

Esa es la entrega en la que se inspira Call of Duty: Modern Warfare, un juego que llegará al mercado el 25 de octubre y que volverá a ofrecer el clásico modo campaña. Como podemos ver en el vídeo la calidad gráfica estará al nivel de las anteriores entregas. Tened en cuenta que aunque se hace una referencia clara a que las imágenes son «in game» (obtenidas del juego) son cinemáticas combinadas con algunas escenas de juego real.

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores no cabe esperar un salto a nivel gráfico en esta nueva entrega, ya que se mantiene el desarrollo centrado en PS4 y Xbox One, lo que significa que son éstas las que marcan el techo a nivel general. Sí, PS4 Pro y Xbox One X tienen mayor potencia, pero se limitarán a elevar la resolución y, en el mejor de los casos, el filtrado anisotrópico.

Call of Duty: Modern Warfare llegará a PS4, Xbox One y PC. No, no habrá versión para Nintendo Switch.