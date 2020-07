Primer vistazo al DualSense en vídeo: así es el mando de PS5

DualSense es el nombre que recibe el mando de control que utilizará PS5, una consola de nueva generación que Sony lanzará, en teoría, el 20 de noviembre de este mismo año, y que marcará un importante salto a nivel de hardware.

Ya hemos hablado mucho sobre lo que supondrá PS5 para el sector del videojuego, y sobre las limitaciones que esta consola, y su rival directo, Xbox Series X, nos permitirán superar de una vez por todas, y sabemos que gracias al soporte de trazado de rayos acelerado por hardware en ambas consolas los desarrolladores empezarán a centrar sus esfuerzos en dicha tecnología, algo que beneficiará a los jugadores de PC que cuenten con una tarjeta gráfica compatible.

No hay duda de que el hardware va a marcar un importante punto de inflexión, pero el DualSense no se va a quedar atrás. Este nuevo mando de control trae un nuevo diseño, lo que se traduce en una ergonomía totalmente renovada, y contará, además, con un sistema de respuesta háptica que podría marcar un punto de inflexión en términos de inmersión.

Los que tuvisteis la ocasión de vivir la llegada de los motores de vibración a los mandos de control de las consolas, primero con el Rumble Pack de Nintendo 64 y luego con el DualShock de PS1,estaréis de acuerdo conmigo en que se ha innovado muy poco durante todos estos años. El debut de la vibración supuso una mejora muy interesante en 1997, pero estamos en pleno 2020 y el concepto apenas ha cambiado desde entonces.



DualSense: inmersión a través del tacto

Un juego puede sumergirnos de lleno en la acción a través de diferentes vías. La primera es la más evidente, su calidad gráfica. En este aspecto influyen otros aspectos que van más allá del realismo a nivel visual, como la ambientación y ciertos elementos de diseño. Otra vía la tenemos en el sonido, y la tercera la encontramos en la jugabilidad y en la manera en la que interaccionamos con el juego.

Piensa, por ejemplo, en la inmersión que consiguen las vibraciones del mando de control cuando jugamos a un título de conducción, o en esas mismas reacciones aplicadas a un juego de acción. Cuando se utilizan correctamente nos ayudan a «sentir» el juego, y a sumergirnos en él de una manera mucho más intensa e interesante.

Pues bien, el DualSense nos permitirá sentir los juegos como nunca lo hemos hecho. Supone una verdadera evolución frente a la clásica vibración, de ahí el cambio de nombre que le ha dado Sony. Gracias a los motores de respuesta háptica el DualSense puede recrear diferentes niveles de vibración y de resistencia en los botones.

Por ejemplo, si estamos corriendo con nuestro personaje en una superficie de barro el gatillo que utilizamos para movernos más rápido podría tener un tacto más duro, mientras que si estamos en una superficie limpia tendría un tacto más suave. Otro ejemplo interesante. Cuando tensamos un arco el gatillo podría estar blando en el primer tramo, y más duro en el último, que es donde se concentra la mayor tensión de la cuerda.

Una propuesta muy interesante, sin duda. En el vídeo adjunto podéis ver un primer vistazo al DualSense, y en el segundo encontraréis la presentación «a fondo» del mismo, que correrá a cargo de Geoff Keighley (The Game Awards) y que dará comienzo en unos minutos. Os invito a seguir el evento con nosotros.

Personalmente debo decir que el nuevo diseño del DualSense no termina de gustar. Veo cambios en la ergonomía que no sé hasta qué punto serán realmente cómodos, aunque siendo justos debo reconocer que tampoco he terminado de acostumbrarme al mando de PS4. Tengo dicha consola, pero en PC juego con el mando de Xbox One.