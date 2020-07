La celebración del Nintendo Direct Mini de julio ha generado opiniones contrapuestas y ha desatado una importante polémica que, desde luego, tiene mucho sentido, y merece por ello un pequeño análisis.

Antes de nada vamos a ser justos, como su propio nombre indica el Nintendo Direct Mini fue un evento «mini», es decir, estuvo pensado para recoger algunos lanzamientos que no podemos considerar como auténticos bombazos, pero que pueden tener un interés considerable para algunos usuarios de Nintendo Switch.

Con eso en mente podemos sacar en claro que muchas de las críticas que ha recibido Nintendo en redes están injustificadas y son, simplemente, el fruto de un odio visceral sin sentido alguno, pero esto no quiere decir que todas se puedan agrupar alrededor de esa valoración.

Si nos detenemos un momento a echar un vistazo a los últimos lanzamientos importantes (triple A) que ha recibido Nintendo Switch nos daremos cuenta de dónde está realmente el problema. Las críticas que ha recibido la compañía japonesa por el Nintendo Direct Mini tienen un trasfondo mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista, y parten de esa sequía de juegos triple A que arrastra la consola de la gran N.

Nintendo Direct Mini y el problema de las cuentas pendientes

La consola de Nintendo lleva en el mercado desde marzo de 2017, es decir, más de tres años, y la compañía japonesa todavía no ha terminado de aprovechar de verdad el potencial de sus franquicias exclusivas. Muchos jugadores siguen esperando un nuevo Metroid, un sucesor de Super Mario Odyssey, un nuevo The Legend of Zelda, y también otros títulos importantes como Bayonetta 3.

Esa escasez de juegos exclusivos triple A, unida al poco apoyo que recibe Nintendo Switch por parte de terceros como Capcom, EA y otras desarrolladoras de primer nivel ha acabado generando un malestar acumulado entre muchos de los propietarios de la consola, y hoy, al ver los anuncios del Nintendo Direct Mini, no todos han podido contenerse.

Al momento de escribir este artículo el vídeo del Nintendo Direct Mini publicado en el canal de Youtube de Nintendo España acumula 3.677 «me gusta» y 8.373 «no me gusta». Si miramos en el canal internacional de Nintendo las cifras son 57.996 «me gusta» y 50.586 «no me gusta». Las cifras hablar por sí mismas, y debo decir que tras ver lo insulso que ha sido dicho evento, incluso yendo concienciado de la coletilla «mini», tengo claro que la gran N tiene que «ponerse las pilas» a la voz de «ya».

El concepto de consola híbrida ha sido todo un acierto, y Nintendo Switch se ha convertido en una consola fantástica que juega por libre y no compite directamente con Xbox One y PS4, pero necesita juegos de primera clase, y no los está recibiendo. Este Nintendo Direct Mini lo ha evidenciado todavía más, y ha vuelto a poner de relieve que la poca potencia de la consola juega en su contra a la hora de recibir apoyo por parte de terceros.

En el vídeo que os dejo al final encontraréis todos los anuncios y novedades del Nintendo Direct Mini. Juzgad vosotros mismos, y como siempre recordad que podéis dejar vuestra opinión en los comentarios.