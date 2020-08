¿Cuál ha sido el mejor portátil que has tenido? Es una pregunta complicada, sobre todo porque el mundo de los ordenadores portátiles ha experimentado una evolución muy importante durante los últimos años que hace que valorar cada equipo en un momento concreto y compararlo con otros más actuales sea una tarea bastante difícil.

La especialización del sector, y la llegada de modelos todoterreno que ofrecen un equilibrio excelente entre movilidad y rendimiento, también nos ha complicado, y mucho, dar respuesta a esa pregunta, pero en este artículo quiero animaros a que recordéis conmigo todos los portátiles que habéis tenido a lo largo de vuestra vida y que, entre todos ellos, elijáis al que creéis que merece ser considerado como el mejor portátil que os habéis comprado, o que os han regalado.

Como siempre empiezo yo. En mi caso debo decir que no he tenido muchos portátiles porque siempre he sido más de utilizar PCs de escritorio, aunque he probado muchos equipos y tengo bastante experiencia como analista de este tipo de sistemas.

Durante toda mi vida he tenido un total de cuatro ordenadores portátiles, y de ellos solo tengo dudas entre dos, el LG R200 y el Lenovo IdeaPad Z500T. Este último todavía sigue en mi escritorio y debo decir que funciona a las mil maravillas, fue una compra redonda para lo que me costó, como ya os conté en su momento en el análisis que encontraréis a través de este enlace.

¿Cuál ha sido el mejor portátil que he tenido?

El LG R200 es uno de mis portátiles favoritos por tres grandes razones: su diseño, fantástico para la época, su buen equilibrio entre rendimiento y movilidad y su pantalla externa. No os voy a mentir, cuando lo utilizaba en sitios públicos llamaba mucho la atención, y con él podía trabajar y jugar a títulos poco exigentes, gracias a la tarjeta gráfica Radeon HD 2400 Pro que traía la versión que compré (la más básica tiraba de integrada). El rendimiento de dicha gráfica me defraudó, pero me permitió mover juegos como Guild Wars de forma aceptable.

Por contra, el Lenovo IdeaPad Z500T me gusta más por su excelente valor precio-prestaciones. Este equipo tenía una configuración de hardware excelente cuando lo compré, y solo me costó 619,99 euros. Por ese precio me llevé un equipo con pantalla táctil de 15,6 pulgadas y resolución 768p, un Core i7-3632QM con cuatro núcleos y ocho hilos, 16 GB de RAM, una GeForce GT 740M y un HDD de 1 TB. Sí, ha quedado superado ampliamente, pero todavía es capaz de cubrir de sobra mis necesidades, de hecho es capaz de mover juegos de transición intergeneracional y títulos actuales no muy exigentes sin problema.

Tengo que elegir el mejor portátil entre esos dos, y aunque el diseño del LG R200 todavía me hace sonreír cuando me acuerdo de él, debo dar como ganador al Lenovo IdeaPad Z500T. Hace unos años decidí montarle un SSD SATA III de 500 GB y mantener el HDD de 1 TB como unidad secundaria, y el resultado fue fantástico. El equipo vuela, y es capaz de mover aplicaciones pesadas y juegos sin problema, como ya he dicho. Por su valor calidad-precio, y por lo bien que está envejeciendo, lo tengo claro, el Lenovo IdeaPad Z500T es el mejor portátil que he tenido.

Ahora te toca a ti, ¿cuál has sido el mejor portátil que has tenido? Nos leemos.