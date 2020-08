A falta de la tradicional polémica estival sobre Gibraltar, reconozco que lo de TikTok se ha convertido en un culebrón que podría resultar hasta divertido, de no ser, en realidad, tan vergonzante. Ya te hemos ido informando, durante las últimas semanas, sobre las novedades relacionadas con el progresivo deterioro de las relaciones entre ByteDance, propietaria de TikTok, y la administración estadounidense. Y es que en realidad nunca han sido buenas, pero era difícil imaginar, hace solo unos meses, que el enfrentamiento podría llegar a este punto. Y la bravuconería de Donald Trump aún menos.

Y parto de la base de expresar mi respeto absoluto a la presidencia de Estados Unidos, pues al final no es sino la representación de más de 325 millones de ciudadanos. Sin embargo, respetar la institución no es sinónimo de respetar a la persona que la encarna, y en este caso se da exactamente esa situación, porque la política de bravatas y extorsión institucional no me parecen respetables, tengan su origen en el país que sea y tenga el sistema político que sea.

En un repaso rápido de la situación, hace algo menos de un mes algunas empresas empiezan a poner pegas a que sus empleados utilizaran TikTok en sus dispositivos de trabajo. A consecuencia de ello, la administración Trump empieza a presionar a la compañía, con amenazas de veto en el país si no pasa a ser controlada por capital estadounidense. Un pulso que se intensifica con Trump exigiendo, ya esta misma semana, una TikTok «muy estadounidense» y, lo que es peor aún, exigiendo que parte del pago por la operación de compra-venta, vaya a las arcas del país. ¿Nos escandalizamos por las comisiones aquí? Pues parece que Trump nos ha adelantado por la derecha y en línea continua.

La situación ha provocado que el gobierno chino responda a las bravatas de Trump, afirmando que lo que está perpetrando su administración con TikTok es un robo. Y aunque no siento ninguna simpatía hacia el gobierno chino, no me queda más remedio que darle la razón, al tiempo que me pregunto qué ocurriría de darse esta situación a la inversa. Tengo pocas dudas de que los titulares de la prensa occidental servirían para encender hogueras a lo largo y ancho del hemisferio norte.

Y, entre medias, y con los plazos corriendo, las empresas estadounidenses sopesan sus posiciones y se plantean si adquirir TikTok puede ser una operación rentable o, por el contrario, podría ser un fiasco económico. Hasta ahora, la mayoría de los focos apuntan a Microsoft, especialmente tras la conversación mantenida entre Donald Trump y Satya Nadella esta misma semana. Sin embargo, y como se ha sabido estos últimos días, Bill Gates considera que es una operación demasiado arriesgada.

En la opinión del fundador de la compañía, el mercado de las redes sociales es particularmente complejo, por lo que una posición ventajosa hoy no significa garantía de éxito en el futuro. Ya hemos visto, en el pasado, bastantes servicios que vivieron un periodo de esplendor para, con el tiempo, caer en el más absoluto de los olvidos. Desde Fotolog hasta MySpace, la lista de grandes caídas es amplia, y nada impide que TikTok, ya sea en manos de ByteDance o de Microsoft, pueda seguir esos mismos pasos.

Y, por otra parte, es cierto que todo el mundo da a Microsoft como virtual propietario de TikTok, pero eso no significa que sea la única tecnológica estadounidense interesada en hacerse con el control de esta red social. Según publica Bloomberg, Twitter también estaría no solo interesada, sino que también habría entablado conversaciones con ByteDance en este sentido.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con Microsoft, Twitter no dispone del capital necesario para adquirir TikTok, por lo que la única vía para llevar a cabo esta operación sería buscar a socios que se implicaran económicamente en la misma. Algo que, dada la exigencia de Trump de que el comprador sea «muy estadounidense», podría suponer una traba importante. Además, y dado el nivel de supervisión que ha adoptado Trump sobre esta operación, y su tirante relación con Twitter, se me antoja un hándicap importante para que esta posibilidad llegue a buen puerto.

Encuentro llamativo, y no puedo dejar de mencionarlo, que Twitter se plantee seriamente la compra de TikTok. Y es que es cierto que ambos servicios podrían encajar bastante bien. Sin embargo, y si hacemos un poco de memoria, esto podría parecerse a Atrapado en el Tiempo (AKA El día de la marmota), ¿o es que sus directivos ya no recuerdan el fiasco de Vine?

Sea como fuere, el reloj cuenta, quedan pocas semanas para que se produzca la compra o se ejecute el veto a TikTok y, mucho me temo, todavía nos quedan muchas cosas por ver al respecto.