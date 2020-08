El caso TikTok se calienta como era previsible. Faltaba la opinión del gobierno chino al que muchos consideran el objetivo principal de las amenazas de Trump en otra escalada de la guerra comercial, y ha llegado a modo de editorial en el diario estatal China Daily.

China califica la idea de Trump (una TikTok «muy estadounidense») directamente de «robo» y de «aplastamiento» de la propiedad intelectual de una empresa china. «Desde 2017, Estados Unidos ha investigado a la empresa matriz [TikTok] ByteDance por la adquisición de una aplicación de redes sociales … que fue integrada como parte de TikTok en 2018. Sin embargo, la Casa Blanca no ha encontrado evidencia que indique la violación de ninguna regulación por la compañía china», explican.

«Al imponer una fecha límite al posible acuerdo [15 de septiembre], Trump ha convertido efectivamente la transacción en una venta de liquidación, presionando aún más a ByteDance, con sede en Beijing, para que renuncie a sus intereses comerciales y a su propiedad intelectual con una tasa de descuento«, describe el periódico estatal.

La surrealista petición de Trump para ingresar al tesoro público una parte del coste de la operación «porque sin los Estados Unidos no tendrán nada», ha sido respondido por el editor en jefe del China Daily: «Esto es un robo abierto… El mundo está mirando y Dios está mirando cómo el presidente Trump está convirtiendo a la una vez grande Estados Unidos en un país deshonesto».

El gobierno chino amenaza con tener «muchas maneras de responder si la administración de Trump lleva a cabo su aplastamiento y asalto planeados contra TikTok», pero la verdad es que no sabemos cuáles a no ser que tome represalias contra las grandes tecnológicas estadounidenses.

El caso TikTok es de estudio… Imagina que fuera al contrario. China acusa a Amazon (a Google o Facebook o Apple) de amenaza para la seguridad nacional por sus relaciones con el gobierno estadounidense y fuerza una operación de venta con plazo de un mes donde un gigante chino, pongamos Alibaba, se haría con el control de todo o una parte de Google a un coste más económico que el propio de mercado, mejorando enormemente su posición en comercio electrónico. ¿Sería un escándalo?

Ya conoces nuestra opinión. Si TikTok es una verdadera amenaza para la «seguridad nacional» como sostiene -sin pruebas- la Casa Blanca, el servicio de vídeos cortos debería haberse suspendido de inmediato. Todo lo demás, amenazar con bloquearla si no la venden a Microsoft y encima exigir una parte del pastel, huele a podrido desde el minuto uno. Por otro lado, es sabido que nuestros datos no están seguros ni en China, ni en Rusia ni en Estados Unidos y sus gobiernos espían todo lo que se mueve en el universo digital. Y Trump no se libra: véase la NSA y la conexión con los gigantes estadounidenses.