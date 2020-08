Lo de TikTok es el ‘culebrón’ del verano y por si nos quedaba alguna pequeña duda del desenlace, Donald Trump ha terminado de despejarla. O el servicio de vídeos cortos se convierte en «muy estadounidense» antes del 15 de septiembre o quedará bloqueado en Estados Unidos y suponemos también en sus países satélites.

Ya decíamos en MCPRO hace unos días que «Microsoft compraría TikTok si el bloqueo de Trump lo permitiese… o gracias a él». Ahora sabemos que será lo segundo. Olvídate de «seguridades nacionales…». Esto es comercio puro y duro, y Trump, a pesar de su aspecto y salidas de tono en Twitter juega bien en ese terreno. Eso sí, con cartas marcadas.

TikTok: muy estadounidense y dinero para el tesoro

Trump ha bendecido la operación de compra de Microsoft tras una conversación telefónica con Satya Nadella el pasado fin de semana. El presidente ha cambiado de opinión (o eso dicen) y aprueba el potencial acuerdo con el que Microsoft se hará con una parte de la red social más popular del momento e impulsará sus servicios de consumo, depauperados a pesar de Xbox frente al gran impulso de todo lo que ofrece para el segmento profesional.

«China no puede controlar TikTok, por razones de seguridad. Demasiado grande, demasiado invasivo. Y no puede ser. Y aquí está el trato. No me importa si, ya sea Microsoft o alguien más, una gran empresa, una empresa segura, una empresa muy estadounidense, lo compre«, ha explicado Trump.

El presidente sugiere que Microsoft (u otro) compre la empresa entera y no solo el 30% como se venía manejando: «Probablemente sea más fácil comprarlo todo que comprar el 30%. Porque yo digo ¿cómo te va el 30%? ¿Quién va a obtener el nombre? El nombre es hot, la marca es hot. ¿Y quién va a obtener el nombre? ¿Cómo se hace eso si es propiedad de dos compañías diferentes? Por lo tanto, mi opinión personal era que probablemente sea mejor comprar todo en lugar de comprar el 30%. Creo que comprar el 30% es complicado».

Te parecerá surrealista que el presidente de un país haga este tipo de declaraciones públicas, pero te queda mejor, quiere dinero por la operación: «Le dije [a Nadella] que si lo compras, sea cual sea el precio, eso va a quien lo posea, porque supongo que es China, esencialmente, pero más que nada, le dije que una parte muy sustancial de ese precio tendrá que venir al Tesoro de los Estados Unidos. Porque estamos haciendo posible que este acuerdo suceda. En este momento no tienen ningún derecho, a menos que se lo demos. Entonces, si les vamos a dar los derechos, entonces tiene que entrar, tiene que venir dinero a este país».

Y explica más: «Es un poco como la [relación] propietario-inquilino. Sin contrato de arrendamiento, el inquilino no tiene nada. Entonces pagan lo que se llama «dinero clave» o pagan algo. Pero a los Estados Unidos se les debe reembolsar, o se les debe pagar una cantidad sustancial de dinero porque sin los Estados Unidos no tienen nada, al menos teniendo que ver con el 30%».

Increíble, pero cierto: ese es Trump. El resultado de todo esto es que ByteDance, empresa china responsable de TikTok, está cada vez más presionada para alcanzar un acuerdo con Microsoft antes del 15 de septiembre. Sea por el 30% para operar en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda o sea con el 100% de la compañía.

¡¡¡No está nada mal esta manera de hacer negocios eh!!! El tipo más poderoso del planeta acusa (sin pruebas) a una compañía rival de espionaje, amenaza con bloquearla y exige que una de «sus» compañías tome el control. La operación está lista. Y si consigue dinero para el Tesoro ya es para hacerle un homenaje.