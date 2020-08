El pasado año descubrimos que Blizzard estaba trabajando para llevar el trazado de rayos a World of Warcraft Shadowlands, una expansión de su conocido título MMORPG que lleva con nosotros desde febrero de 2005, es decir, está en activo desde hace más de 15 años.

A nivel técnico podemos decir, sin temor a equivocarnos, que World of Warcraft no ha envejecido demasiado bien, incluso a pesar de las mejoras que Blizzard ha ido introduciendo durante los últimos años, aunque es cierto que ha logrado potenciar su atractivo por otras vías, y esto lo ha mantenido como uno de los títulos más populares dentro de su género.

World of Warcraft Shadowlands mantiene la línea artística y la calidad gráfica tipo «dibujo animado» que caracteriza al clásico de Blizzard, pero implementa la tecnología de trazado de rayos aplicada a sombras, un avance que resulta atractivo sobre el papel, pero que en la práctica consigue un resultado cuestionable.

Si os fijáis en las imágenes adjuntas entenderéis a la perfección por qué he dicho eso. Las sombras generadas con trazado de rayos en World of Warcraft Shadowlands tienen un aspecto mucho más natural y realista, de eso no hay ninguna duda, ya que se genera un efecto de contorno y acabado suave que elimina ese toque artificial que tienen las sombras por defecto debido, principalmente, a sus líneas angulosas.

Por desgracia, hay algunas escenas en las que las sombras generadas sin trazado de rayos lucen mejor, y el impacto en el rendimiento que tiene este ajuste es tan grande que ni siquiera una RTX 2080 Ti puede mover World of Warcraft Shadowlands con trazado de rayos activo en calidad media y una resolución de 3.440 x 1.440 píxeles manteniendo 60 FPS estables. La mayoría de los usuarios ha informado, además, de que activar dicho ajuste reduce a la mitad la tasa de fotogramas por segundo.

¿Qué necesito para activar el trazado de rayos en World of Warcraft Shadowlands?

Personalmente creo que no vale la pena asumir la enorme pérdida de rendimiento que representa teniendo en cuenta la mejora gráfica que ofrece a cambio. Si a pesar de todo estás convencido y quieres activar este ajuste necesitas:

Una tarjeta gráfica GeForce RTX serie 20 con los controladores actualizados.

La expansión World of Warcraft Shadowlands.

Windows 10 actualizado a la versión May Update 2020 (2004), ya que el juego utiliza la API DXR 1.1 de DirectX 12 Ultimate.

Puedes configurar el trazado de rayos en tres niveles: aceptable, que genera sombras de fuentes de luz a una resolución reducida; bueno, que pasa a generar las sombras de fuentes de luz locales y direccionales con una resolución reducida; y alto, que mantiene las fuentes de la anterior y genera las sombras a resolución completa.

Recuerda que puedes ampliar las imágenes adjuntas haciendo clic en ellas.