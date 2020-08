CryTek ha publicado un vídeo de Crysis Remastered donde confirma las principales mejoras gráficas que traerá este esperado «remaster», y también ha dado la fecha definitiva de lanzamiento de la versión para PC, Xbox One y PS4: el 18 de septiembre, es decir, dentro de menos de un mes, aunque será una exclusiva temporal de la Epic Games Store.

En el vídeo adjunto podéis ver las novedades más interesantes que traerá Crysis Remastered a nivel gráfico, aunque CryTek no ha confirmado si este título estará basado en la versión de PC. Estoy seguro de que nuestros lectores más versados sabrán por qué es tan importante este detalle, pero para aquellos que no lo tengan claro me explico: la versión de PC incluía una misión espectacular conocida como «Ascensión». Dicha misión fue eliminada, por falta de potencia, en la versión de Crysis para Xbox 360 y PS3. Si la versión de Crysis Remastered que llega a PC, Xbox One y PS4 se basa en la que fue desarrollada para Xbox 360 y PS3 lo más probable es que venga sin dicha misión.

Por lo que respecta a las mejoras gráficas debo decir que, en esta ocasión, CryTek parece haber hecho los deberes. En el vídeo podemos ver unos efectos de luces y sombras muy trabajados que se integran a la perfección con la vegetación, unas texturas de gran calidad que marcan una diferencia enorme, y también nos deja un primer vistazo al trazado de rayos aplicado a los reflejos. Creo que habría sido mucho más interesante aplicar dicha tecnología a la iluminación global o incluso a las sombras, pero es obvio que también habría sido mucho más complicado.

¿Qué PC necesitaré para mover Crysis Remastered?

CryTek no ha dado todavía los requisitos mínimos y recomendados, así que no tenemos unas especificaciones oficiales a las que «agarrarnos». Con todo, teniendo en cuenta que se trata de un título que llegará a las consolas actuales y que se trata de una versión mejorada de un juego que llegó en 2007 creo que cualquier PC de gama media actual debería poder moverlo sin problemas. Os dejo una configuración de referencia:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 4690 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 o Radeon RX 480.

Tened en cuenta, eso sí, que para activar el trazado de rayos necesitaremos una tarjeta gráfica GeForce RTX serie 20, ya que el juego utiliza la extensión VKRay Vulkan. Según nos cuentan desde DSOGaming será compatible también con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, pero no he visto una referencia directa a ella por parte de CryTek.