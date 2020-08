Microsoft actualiza WSL 2 para Windows 1903 y Windows 1909

Con el lanzamiento de Windows 10 May 2020 Update (Windows 2004) el pasado mayo, Microsoft introducía numerosas novedades en su sistema operativo de escritorio. Entre otras, la nueva versión de Windows Subsystem for Linux (WSL), el «Linux dentro de Windows» que la compañía promociona desde hace tiempo para atraer y facilitar la vida a desarrolladores y administradores de sistemas.

Sin embargo, la primera versión de WSL fue una implementación fallida, con graves problemas de rendimiento debido a una mala integración con otros componentes del sistema huésped como el antivirus, motivo por el cual se llegó a recomendar a los usuarios la instalación de una distribución Linux completa. Estos problemas, junto con algunos cambios de funcionalidad importantes es lo que trajo consigo WSL 2, pero solo a Windows 2004.

Para quienes deseen aprovechar todas las mejoras de la nueva versión de Windows Subsystem for Linux pero todavía no hayan actualizado a Windows 2004, no obstante, Microsoft ya tiene preparado el lanzamiento de dicha versión. En concreto, llegará a las dos versiones inmediatamente anteriores del sistema: Windows 10 November 2019 Update (Windows 1903) y Windows 10 May 2019 Update (Windows 1909).

Puedes leer toda la información acerca de este lanzamiento en el blog oficial de Windows Command Line. Para más datos, revisa este enlace, donde encontrarás la guía de instalación y actualización.

Creado en principio como una simple capa de compatibilidad sobre la que ejecutar en Windows algunas de las utilidades típicas de la línea de comandos de Linux, WSL 2 es todo un paso hacia adelante para con el soporte de Linux en Windows, al constar de un kernel Linux completo, así como de otras novedades como soporte de DirectX 12 y aplicaciones gráficas.

Con todo, el auténtico valor de WSL 2 es el de haber dejado atrás los problemas de rendimiento, de ahí que lo porten a versiones anteriores de Windows que siguen siendo muy utilizadas, muy especialmente en el sector empresarial y o profesional, que a fin de cuentas es a donde va dirigido Windows Subsystem for Linux.