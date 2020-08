Novedades VOD 35/20: ‘Orígenes secretos’, suspense superheróico ‘made in Spain’

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y se nota que estamos finiquitando agosto y las vacaciones de muchos, porque el material que llega da bastante pena, comenzando por el título que destacamos, Orígenes secretos, así que imagínate el resto.

Netflix

Como quien apuesta por muchos números y al final le acaba tocando un premio menor, Netflix encabeza la lista de lanzamiento de la semana con Orígenes secretos por puro desgaste, y es que entre la docena de lanzamiento exclusivos que trae hay cosas que no están mal, como Aggretsuko, las dos temporadas de Cobra Kai que se ha agenciado para sí y un par de documentales. El resto, como es habitual, de vergüenza ajena… o a gustos, como se prefiera.

Orígenes secretos es una película española de humor, para pasar el rato y olvidarle un vez terminada, sobre la que no es necesario contar mucho, ya que el tráiler -subtitulado de manera infame, y no es la primera vez que Netflix hace estas cazurradas- lo dice todo: un poquito de suspense, un mucho de parodia…

Más contenidos exclusivos:

Aggretsuko (T3). «Retsuko la panda roja se deja la piel en un trabajo ingrato y frustrante. Para aliviar todo ese estrés acumulado, canta death metal en el karaoke al salir de currar.»

(T3). «Retsuko la panda roja se deja la piel en un trabajo ingrato y frustrante. Para aliviar todo ese estrés acumulado, canta death metal en el karaoke al salir de currar.» Así se hizo The Witcher . «El mundo de ‘The Witcher’ también es extraordinario detrás de las cámaras. La selección de los actores, la pegadiza canción de Jaskier… Así se creó la serie.»

. «El mundo de ‘The Witcher’ también es extraordinario detrás de las cámaras. La selección de los actores, la pegadiza canción de Jaskier… Así se creó la serie.» Cleptómanas (T2). «Una adolescente afligida encuentra que tiene algo en común con dos compañeras de su nuevo instituto cuando las tres llegan a Ladrones Anónimos.»

(T2). «Una adolescente afligida encuentra que tiene algo en común con dos compañeras de su nuevo instituto cuando las tres llegan a Ladrones Anónimos.» Cobra Kai (T1-T2). «Décadas después del torneo que les cambió la vida, la rivalidad entre Johnny y Daniel resurge en esta secuela de las películas de ‘Karate Kid’.»

(T1-T2). «Décadas después del torneo que les cambió la vida, la rivalidad entre Johnny y Daniel resurge en esta secuela de las películas de ‘Karate Kid’.» Emily y su laboratorio de las maravillas (T1). «La presentadora y amante de la ciencia Emily Calandrelli hace que todo parezca divertido con actividades y experimentos caseros alucinantes que dan que pensar.»

(T1). «La presentadora y amante de la ciencia Emily Calandrelli hace que todo parezca divertido con actividades y experimentos caseros alucinantes que dan que pensar.» En plan estrella de rock . «Una chica optimista y con mucho talento oculta un secreto: no tiene casa y vive en un autobús. Pero ante una tragedia, ¿aceptará una mano amiga?»

. «Una chica optimista y con mucho talento oculta un secreto: no tiene casa y vive en un autobús. Pero ante una tragedia, ¿aceptará una mano amiga?» I AM A KILLER: RELEASED (T1). «En este ‘spinoff’ de la docuserie ‘I am a Killer’, un convicto evita su ejecución y se reinserta en la sociedad 30 años después de cometer un asesinato. Y confiesa algo.»

(T1). «En este ‘spinoff’ de la docuserie ‘I am a Killer’, un convicto evita su ejecución y se reinserta en la sociedad 30 años después de cometer un asesinato. Y confiesa algo.» La extraordinaria historia de los Juegos Paralímpicos . «Deportistas de élite y expertos reflexionan sobre los Juegos Paralímpicos y su impacto en la comprensión global de la discapacidad, la diversidad y la excelencia.»

. «Deportistas de élite y expertos reflexionan sobre los Juegos Paralímpicos y su impacto en la comprensión global de la discapacidad, la diversidad y la excelencia.» La venganza de Analía (T1). «Una asesora política pone en marcha un plan estratégico para acabar con el candidato a la presidencia de Colombia que asesinó a su madre hace casi 30 años.»

(T1). «Una asesora política pone en marcha un plan estratégico para acabar con el candidato a la presidencia de Colombia que asesinó a su madre hace casi 30 años.» Masaba Masaba (T1). «Masaba y Neena Gupta son madre e hija en la vida real. En esta divertida serie de sus vivencias en la moda y el cine se interpretan a sí mismas con un toque de ficción.»

(T1). «Masaba y Neena Gupta son madre e hija en la vida real. En esta divertida serie de sus vivencias en la moda y el cine se interpretan a sí mismas con un toque de ficción.» Million Dollar Beach House (T1). «Este grupo de ambiciosos y jóvenes agentes saca los dientes para cerrar la venta de algunas de las propiedades más lujosas de los Hamptons. El drama está servido.»

(T1). «Este grupo de ambiciosos y jóvenes agentes saca los dientes para cerrar la venta de algunas de las propiedades más lujosas de los Hamptons. El drama está servido.» Rust Valley Restorers (T3). «El coleccionista de coches clásicos Mike Hall, su amigo Avery Shoaf y su hijo Connor Hall hacen lo indecible para restaurar coches retro e intentar sacar un beneficio.»

Entra en catálogo:

American Psycho

¡Canta!

El blues de Beale Street

El puente maldito

Santana

Septembers of Shiraz

Slither: La plaga

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video tampoco va muy allá esta semana: trae una comedia y un adelanto de la segunda temporada de The Boys, que se estrena la semana que viene; pero como de costumbre lo salva con un montón de pelis clásicas y alguna cosilla más.

Get Duked! es una comedia británica de la que no han tenido ni la decencia de subtitular el tráiler, a pesar de que la película viene doblada al castellano, de que resulta entretenida dentro de su propuesta y de que es el único lanzamiento original de la semana, pero… ¿De qué va? De nuevo, el tráiler lo dice todo y no necesitas saber inglés para pillarlo.

Más contenidos exclusivos:

Prime Rewind: Dentro de The Boys. «Debate sobre la temporada 2 de la Serie Original de Amazon «The Boys», presentado por Aisha Tyler y con la presencia de creadores y actores de la serie.»

Entra en catálogo:

A las nueve cada noche

Abismo de pasión

Aguas oscuras

Anger Management (T3)

Animal de compañía

Asalto al cine

Astérix el Galo

Astérix y Cleopatra

Astérix y las 12 pruebas

Aviones de combate

Begin Again

Cautivos del Mal

Cine Basura: La película

Cita en San Luis

Daniel Tigre (T1)

Dr. W

Dredd

Duelo en la jungla

El investigador judío (T1)

El niño de barro

Esta tierra es mía

Estado de sitio

Fly Rocket Fly

Fugitivo en la noche

Guilt (T1)

Inconcebible

Invasión zombie

Keoma

La conspiración Balibo

La estafa de Andorra

La estrategia del pequinés

La frontera del crimen

Lake Bodom

Los contrabandistas de Moonfleet

Los superminihéroes (T1)

Lukas

Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres

On Happiness Road

Perseguido

Secuestro infernal

Seis balas… una venganza… una oración

Spring

Supervivencia

The Russian Bride

Tormentageddon: Apocalipsis infernal

Very Bad Things

Yasuni Man

Zoo

Disney+

Continuamos con Disney+, cuyo único lanzamiento original es como también es costumbre en la plataforma, para los más pequeños de la casa. La semana que viene estrenan Mulan, así que ya veremos cómo les va.

Phineas y Ferb, la película es un nuevo largometraje de la conocida serie de dibujos animados. Es decir, un capítulo más de la serie, con la diferenci de que dura el triple.

Nuevos capítulos:

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

The Incredible Dr. Pol (T4)

Entra en catálogo:

HBO

HBO estrenó la semana pasada Territorio Lovecraft y más vale que te quedes con eso, porque además de estar muy bien, no hay otra cosa… Bueno, cuatro pelis y un nuevo documental original.

Más contenidos exclusivos:

El juramento (T1). «Una docuserie que sigue a un grupo de personas que se unieron al grupo de superación personal NXIVM. La organización está bajo asedio, y sus miembros más importantes reciben numerosas denuncias entre las que se incluye tráfico sexual y asociación delictiva.»

Nuevos capítulos:

Podría destruirte (T1)

Room 104 (T4)

Territorio Lovecraft (T1)

Entra en catálogo:

American Psycho

Aquaman

Jonah Hex

Steven Universe

Steven Universe (T1-T5)

Un hombre de familia

Apple TV+

Apple TV+, por su parte, mantiene dos series en emisión, con especial mención para la comedia futbolística Ted Lasso.

Nuevos capítulos: