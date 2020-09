Estaba revisando las especificaciones mínimas para WoW Shadowland, la esperada nueva expansión de World of Warcraft, cuando he visto algo que me ha llamado mucho la atención. Te invito a que revises dicha lista conmigo para que lo puedas comprobar tú también, y a continuación hablaremos un poco sobre ello. Como punto de partida, eso sí, ya adelanto que me parece una medida un tanto excesiva, y que debería ser reconsiderada por el desarrollador

Todo parece razonable hasta que llegamos al apartado de almacenamiento. Y no es por el espacio requerido por WoW Shadowland, que puede parecer normal. No, lo que llama la atención es el tipo de soporte que exige, ya que por lo que vemos, para poder instalarlo y jugarlo será imprescindible una SSD con, como mínimo, 100 Gb disponibles.

No es la primera vez, ni mucho menos, que las siglas SSD aparecen en la lista de requisitos técnicos de un juego. La diferencia que marca WoW Shadowland es que, por primera vez, se muestran en el apartado de requisitos mínimos, no en el apartado de los recomendados. Un requisito del que no hemos sabido hasta ahora, pese a que tenemos noticia de la esperada nueva expansión de World of Warcraft desde hace ya cerca de un año.

Es cierto que, en un primer momento, puede parecer una exigencia desmedida, y a buen seguro que más de un jugador de World of Warcraft no le hará ninguna gracia. Pienso, claro, en aquellos que todavía utilizan unidades HDD y que, al menos de momento, no tenían pensado actualizarse. Y es que, de querer seguir disfrutando de todas las aventuras que propone el mundo de Azeroth, y del trazado de rayos que traerá Wow Shadowland, no tendrán otra que actualizar sus ordenadores, siempre que sea posible.

Decía que puede parecer una exigencia desmedida, pero me estoy acordando de un artículo que publicamos hace unos días, en el que se planteaba que Flight Simulator es el nuevo Crysis. Y si nos lo planteamos desde esa perspectiva, tiene todo el sentido del mundo que sean los juegos, un tipo de software particularmente exigente en lo referido a requisitos, el que pida cada día más y, cada cierto tiempo, haga por forzar cambios que, antes o después, tienen que producirse. A este respecto, el efecto de WoW Shadowland puede ser positivo.

¿Qué opinas tú? ¿Te parece correcto que se incluya tener una SSD como requisito mínimo para poder disfrutar de WoW Shadowland o te parece excesivo? ¿Sigues empleando un HDD y no te parece que su rendimiento sea insuficiente? ¿Disfrutas de lo mejor de los dos mundos (capacidad y precio de HDD y velocidad de SSD)?