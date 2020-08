Tom Warren, una de las fuentes más fiables del mundillo tecnológico, ha dado el visto bueno al listado de especificaciones de Xbox Series S que ha filtrado recientemente Tweak Town, y que, como vamos a ver a continuación, encaja a la perfección con las informaciones que habíamos ido viendo durante los últimos meses.

Antes de entrar en materia quiero recordaros que Xbox Series S será la sucesora de Xbox One S, mientras que Xbox Series X será la sucesora de Xbox One X. Esto quiere decir que la primera será una consola de nueva generación, pero económica, y que la segunda será el auténtico «buque insignia» de Microsoft.

Con esto claro, vamos a repasar todos los componentes de Xbox Series S.

Estamos ante una consola que, aunque no lo parezca a simple vista, debería ofrecer un rendimiento superior al de Xbox One X. Su GPU tiene menos shaders, pero utiliza una arquitectura mucho más avanzada, y el procesador Zen 2 está «a años luz» de la CPU Jaguar de AMD que monta Xbox One X.

Debemos tener en cuenta también el peso que tiene el SSD, y la enorme diferencia de rendimiento que presenta frente al disco duro que monta la actual consola de Microsoft.

Las últimas informaciones que hemos tenido la oportunidad de ver son muy claras, Xbox Series S estará pensada para mover juegos de nueva generación en resolución 1440p manteniendo 60 fotogramas por segundo estables. Sé lo que estáis pensando, que Xbox One X mueve juegos en 4K, y es cierto, pero tirando de reescalado en la mayoría de los casos y con tasas de 30 fotogramas por segundo.

Si todo va según lo previsto, Xbox Series S debería llegar al mercado este mismo mes de noviembre con un precio aproximado de 249-299 euros.

so @TweakTown did a great overview of Xbox Series X and Xbox Series S specs. Here’s one of the missing gaps 😉

20 CUs @ 1.550Ghz pic.twitter.com/S4qABfUOOx

— Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2020