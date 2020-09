IFA 2020. Acer ha llegado a IFA con muchas novedades bajo el brazo, y es que a sus renovados Swift se suma la presentación de Acer Spin 7, además del crecimiento de su familia de ordenadores y monitores para gaming, Predator. En publicaciones anteriores ya te hemos hablado de los otros lanzamientos estrella del fabricante en esta feria, así que ahora vamos a analizar su interesante propuesta en el campo de los ordenadores convertibles y su apuesta por la movilidad y la autonomía.

Sin duda, lo primero que llama la atención del Acer Spin 7 es que se llega prácticamente de la mano de la presentación del chip Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm, una evolución del integrado que presentó en el MWC de 2019 y que era el primer procesador de la compañía diseñado pensando en ordenadores portátiles y convertibles, en los que la autonomía y la conectividad fueran dos factores clave para sus usuarios.

Así, y basándose en la propiedades del nuevo chip de Qualcomm, el Acer Spin 7, el primer portátil con conectividad 5G de la compañía, promete ofrecer una autonomía de «días» (entendiéndose, claro, que hablamos de usar el sistema durante unas horas al día, no las 24) que, revisando la documentación del chip de Qualcomm, puede alcanzar las 25 horas con una carga completa. Muy por encima de la autonomía a la que estamos acostumbrados en lo referido a ordenadores portátiles, y más todavía si hablamos de sistemas permanentemente conectados.

En lo referido a su diseño, estamos hablando de un convertible con pantalla táctil de 14 pulgadas, con resolución FullHD y que cuenta con una capa antimicrobiana Gorilla Glass. Para interactuar con la misma podremos hacerlo directamente con las manos o, si lo preferimos, mediante mediante un lápiz electrónico de Wacom, incluido con el Acer Spin 7 y que cuenta con 4.096 niveles de presión. Además, como es común en los convertibles, la pantalla es basculante y se puede girar hasta cubrir el teclado, ofreciendo una disposición similar a la de una tablet.

Si hablamos de conectividad inalámbrica, cuenta con soporte para mmWave y las bandas sub-6 GHz. Además, también puede conectarse a 4G LTE cuando 5G no está disponible, garantizando de este modo la conectividad en todo momento.

Cabe esperar, eso sí, que su rendimiento no sea equiparable al de otros sistemas en los que priman más las prestaciones que la autonomía. Además, contar con un procesador ARM, y aunque ha sido diseñado pensando especialmente en Windows 10, es de esperar que el rendimiento de las aplicaciones no diseñadas pensando en esta arquitectura funcionen un poco más despacio en el Acer Spin 7, debido al trabajo extra que tendrá el sistema operativo a la hora de emular determinadas funciones propias de X86.

No obstante, y teniendo este punto claro, es decir, que no hablamos de un ordenador del que esperar rendimiento, sino conectividad y autonomía, la propuesta del Acer Spin 7 me parece muy, muy interesante, y que puede llegar para cubrir un nicho de mercado que todavía no está demasiado explotado. De momento no se conocen ni precio ni fecha de llegada al mercado, pero seguro que ya hay más de un usuario esperando para saberlo.

Con información de Liliputing