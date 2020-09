La GeForce RTX 3080 arrolla a la RTX 2080 Ti en DOOM Eternal

Durante la presentación de la arquitectura Ampere de NVIDIA pudimos confirmar que la GeForce RTX 3080 se perfila como una de las tarjetas gráficas con mejor relación precio-prestaciones de esta nueva generación, ya que dobla el rendimiento de una RTX 2080 y tiene un precio inferior al de aquella en su lanzamiento: la RTX 2080 Founders Edition llegó al mercado con un coste de 849 euros, mientras que la GeForce RTX 3080 tendrá un precio de 719 euros.

Está claro que NVIDIA ha hecho los deberes. Entiendo que esta afirmación pueda no gustarle a todo el mundo, pero es la realidad. No me malinterpretéis, espero que AMD lo rompa con la arquitectura RDNA 2 y que veamos una guerra de tarjetas gráficas de nueva generación, ya que al final los beneficiados seremos nosotros, los consumidores, pero esto cambia el hecho de que Ampere es una arquitectura verdaderamente revolucionaria, y que las GeForce RTX 30 se perfilan como un valor muy sólido.

Los que nos leéis habitualmente ya estáis al tanto de lo que ofrece la arquitectura Ampere de NVIDIA, de las diferencias más importantes que presenta frente a las RTX serie 20. También conocéis los precios de venta que tienen los diferentes modelos anunciados hasta ahora y el rendimiento comparativo frente a los diferentes modelos de las generaciones anteriores, pero NVIDIA ha querido ir más allá, y se ha atrevido a publicar una comparativa directa en la que enfrentan a la GeForce RTX 3080 y a la GeForce RTX 2080 Ti en DOOM Eternal.

La GeForce RTX 3080 supera hasta en un 50% a la GeForce RTX 2080 Ti

No hay que esforzarse para ver que la diferencia de rendimiento que existe entre ambas tarjetas gráficas es enorme. En esta prueba de rendimiento DOOM Eternal se ha configurado en resolución 4K y calidad máxima, y como podemos ver la GeForce RTX 3080 no tiene problemas para mantenerse siempre por encima de los 110 FPS, mientras que la RTX 2080 Ti cae a mínimos que rondan los 80 FPS.

Es complicado calcular los valores medios, ya que la tasa de fotogramas por segundo es altamente variable, un «mal común» de los juegos basados en los motores idTech 6 (DOOM 2016) e idTech 7 (DOOM Eternal), pero la GeForce RTX 3080 ronda entre los 140 y los 150 FPS de media, aproximadamente, mientras que la GeForce RTX 2080 Ti se mantiene más bien en la franja de los 90-100 FPS. A continuación os dejo una comparativa con las especificaciones de ambas tarjetas gráficas para que tengáis una visión más clara.

GeForce RTX 3080

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm

8.704 shaders a 1.440 MHz-1.710 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor.

68 núcleos RT.

29,7 TFLOPs de potencia en FP32.

10 GB de GDDR6X a 19 GHz.

Bus de 320 bits.

TDP de 320 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 700 vatios y 38A.

GeForce RTX 2080 Ti

Núcleo gráfico TU102.

4.352 shaders.

GPU a 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

544 núcleos ténsor.

68 núcleos RT.

13,4 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios. Necesita dos conectores de alimentación de 8 pines. Es indispensable una fuente de 650 vatios y 36A.

Creo que lo más importante que debemos sacar en claro de esta comparativa de rendimiento, más allá de esa importante diferencia de rendimiento, es que la GeForce RTX 3080 ha hecho que por fin sea viable jugar en resolución 4K con calidad máxima y aprovechar de forma óptima un monitor de 144 Hz. Con esto en mente, no me extraña que los grandes del sector hayan empezado a apostar por monitores 1080p y tasas de refresco de 360 Hz.

Si tienes una GeForce RTX serie 20 y estás pensando actualizar a la nueva generación de NVIDIA te recuerdo que los precios en el mercado de segunda mano están cayendo considerablemente, y que es probable que tengas que acabar malvendiendo tu tarjeta gráfica salvo que recurras a prácticas «poco honorables». En mi caso, que tengo una RTX 2080 Super, pienso mantenerla como mínimo hasta la próxima generación, es decir, hasta que se presenten las RTX 40 y las Radeon RDNA 3.