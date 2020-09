Novedades VOD 36/20: ‘The Boys’ are back in town

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y The Boys are back in town, que decía la canción. Pero hay otras muchas cosas que te pueden interesar, así que sigue y ve apuntando.

Amazon Prime Video

Cinco semanas después, Amazon Prime Video vuelve a ocupar la cabecera de la sección. Lo hace además con uno de sus lanzamientos más esperados, la nueva temporada de The Boys, aunque si te va el fútbol estrenan una serie documental y como de costumbre, meten un buen montón de contenidos en catálogo, incluyendo alguna serie memorable de épocas pasadas.

No puedo decir sobre The Boys mucho más de lo que ya he dicho y no lo haré. Lo único que te puedo advertir si te pilla de nuevas es que si no has visto la primera temporada, empieces por ahí; que estamos ante una de las series mainstream más gamberras de los últimos tiempos, lo cual no tiene por qué ser del gusto de todo el mundo; y que si esperabas darte el atracón, te lo pienses bien, porque Amazon lo ha calculado mejor para esta temporada y va a estirar el regreso de The Boysmás de lo habitual: los tres primeros capítulos ya están disponibles y el resto irán llegando semanalmente.

Más contenidos exclusivos:

All or Nothing: Tottenham Hotspur (T1). «Sé un testigo privilegiado de una de las temporadas más determinantes del Tottenham Hotspur Football Club. El presidente Daniel Levy, a mitad de temporada, toma la decisión de despedir al entrenador Mauricio Pochettino y contratar a José Mourinho.»

Entra en catálogo:

After: Aquí empieza todo

Alpha

Amazona

Amor a medianoche

Buffy, cazavampiros (T1-T5)

(T1-T5) Bunker77

Chicago Med (T1-T3)

Clandestino y caballero

Communion

Contacto directo

De vuelta a casa

El juguetero del Diablo 5 (Puppet Master 5)

El tiempo de los monstruos

En la orilla (The Water Margin)

Escrito sobre el viento

Fear the Walking Dead (T5)

(T5) La batalla del Río de la Plata

La casa de los espíritus

La conspiración

La corona vacía (T1-T2)

La mujer del año

La segunda mujer

La vida secreta de las palabras

Las aventuras de Moriana

Llama a la comadrona (T1-T5)

Los muertos no bailan

Mama’s Boy

María, reina de Escocia

Mi Amigo Raffi

Mientras haya hombres

Pettson & Findus

Robinson, una aventura tropical

Salto al vacío

Skif: El último guerrero

Salto al vacío

Sol Negro (T2)

The FIFA Family: A Love Story

The Honor List

The Pass

Torremolinos 73

Traficantes por error

V (Telugu)

Valle Paraíso

Wildfire (T4)

Disney+

Disney+ se presenta esta semana con un único lanzamiento, pero es de los gordos. Tan gordo es, que se paga aparte de la suscripción y es por ello que no compite en la misma liga de The Boys, con la que nada tiene que ver, dicho sea de paso.

Mulán se ha estrenado esta semana en Disney+ y más o menos como he señalado con The Boys, todo lo que podía contarse acerca de este lanzamiento, crítica cinematográfica aparte, lo puedes leer en este artículo que le dediqué al tema hace un par de días. Y es que no hace falta ver una película de Disney para saber cómo es, porque son todas iguales: diseño artístico y de producción de primera, personajes planos, historia blanca y refrita mil veces en diferentes escenarios…; lo más interesante en el caso de Mulán es cómo va a funcionar el experimento.

Nuevos capítulos:

One Day at Disney (T1)

Entra en catálogo:

Cosmos (T1)

(T1) Dulce o travesura

Horton y el Mundo de los Quién

Netflix

Netflix no puede competir esta semana con lo que presenta la competencia, y de hecho ni lo intenta: trae menos contenidos propios que nunca, aunque lo compensa rellenando catálogo con un buen montón de pelis conocidas y sin embargo, los dos lanzamientos que destacamos no tienen mala pinta. Todo lo contrario.

De todo lo que estrena Netflix esta semana, Away es sin duda lo más llamativo a primera vista: un drama de ciencia ficción protagonizado por la oscarizada Hilary Swank (Million Dollar Baby) en el que se propone por enésima vez cómo podría ser la primera misión a Marte. La recepción de la crítica está siendo desigual, así que tampoco esperes una revelación.

Con Estoy pensando en dejarlo sucede al revés: la crítica la está recibiendo bien por lo general, pero carece del tirón mediático de la anterior. Lo que permite entrever el tráiler, sin embargo, muestra una historia más sugerente para dejarse llevar, siempre que te vayan las películas de intriga cuyo principal propósito es el de intentar perderte para darte un sopapo al final.

Más contenidos exclusivos:

Afonso Padilha: Alma de Pobre . «El humorista brasileño Afonso Padilha revela sus humildes comienzos y rescata anécdotas descacharrantes de su infancia en un monólogo muy personal.»

. «El humorista brasileño Afonso Padilha revela sus humildes comienzos y rescata anécdotas descacharrantes de su infancia en un monólogo muy personal.» Amor garantizado . «Saltan chispas cuando una abogada acepta el caso de un cliente encantador. Este va a demandar a una web de citas que garantiza a sus clientes que van a encontrar el amor.»

. «Saltan chispas cuando una abogada acepta el caso de un cliente encantador. Este va a demandar a una web de citas que garantiza a sus clientes que van a encontrar el amor.» El Bebé Jefazo: ¡Atrapa al bebé! . «¿Crees que tienes madera de jefe? Este especial interactivo pone tus habilidades a prueba para ver en qué puesto de los 16 disponibles en Baby Corp encajas mejor.»

. «¿Crees que tienes madera de jefe? Este especial interactivo pone tus habilidades a prueba para ver en qué puesto de los 16 disponibles en Baby Corp encajas mejor.» El joven Wallander (T1). «Un crimen de odio provoca disturbios y acelera el ascenso a inspector del novato Kurt Wallander en esta historia sobre el origen del popular personaje.»

Entra en catálogo:

Archer (T10)

Beyblade Burst Turbo (T1)

Borgen

Cómo perder a un chico en 10 días

De tu ventana a la mía

Doble traición

Dudley de la montaña

El príncipe de Egipto

Expiación. Más allá de la pasión

Green Book

¡Han llegado!

Indiana Jones y el templo maldito

Johnny English

Johnny English Returns

La casa de los 1000 cadáveres

La lista de Honor

La maldición de Chucky

La milla verde

La trampa del mal

Luo Bao Bei (T1)

Matar al irlandés

Mi chica perfecta

Muñeco diabólico 2

No tengas miedo

Número 9

Obaba

Plan en las Vegas

Project Almanac

Silencio roto

Spirit: El corcel indomable

Un loco a domicilio

HBO

HBO descansa esta semana. Confórmate con lo que ya tiene y con las pelis que añade a catálogo.

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Room 104 (T4)

Territorio Lovecraft (T1)

Entra en catálogo:

Bruce Almighty

El secreto de una obsesión

Home: hogar dulce hogar

Lluvia de albóndigas 2

Los Juegos Del Hambre: Sinsajo Parte II

Nerve

Pacific Rim

Que Dios nos perdone

Resacón en Las Vegas

Resacón 2, ¡Ahora en Tailandia!

R3sacón

Sicario

The Help

Wall Street

Wall Street: el dinero nunca duerme

Wild (Alma salvaje)

Apple TV+

Y qué decir de Apple TV+…

