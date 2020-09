NVIDIA ha puesto patas arriba el sector de las tarjetas gráficas de alto rendimiento de consumo general con las RTX 30, una generación en la que la RTX 3070 brilla con luz propia. Como sabrán nuestros lectores habituales, cuando se produjo la presentación oficial de la arquitectura NVIDIA Ampere tuvimos la oportunidad de conocer el rendimiento aproximado de esta nueva generación, y la cosa está muy clara:

La RTX 3070 rinde, más o menos, al nivel de una RTX 2080 Ti.

Una RTX 3080 dobla el rendimiento de la RTX 2080, y supera claramente a la RTX 2080 Ti.

La RTX 3090 supera en un 50% el rendimiento de la RTX 2080 Ti.

Además de esa enorme mejora en términos de rendimiento debemos tener en cuenta todas las tecnologías y los avances que vimos en su momento en este artículo, dedicado a repasar las claves más importantes de las nuevas RTX 30 de NVIDIA.

Si ponemos todo eso en contexto la conclusión que podemos sacar es evidente, NVIDIA no ha esperado, ha querido dejar «obsoletas» a PS5 y Xbox Series X, y lo ha hecho a lo grande. No vimos una reacción de este tipo cuando llegaron al mercado PS4 y Xbox One, de hecho es curioso porque Kepler, la arquitectura que existía por aquel entonces (2013) ha envejecido muy mal, tanto que algunos juegos que utilizan DirectX 12 y Vulkan ofrecen un rendimiento demasiado pobre incluso en una GTX 780 Ti. Tuvimos que esperar un año para ver una respuesta digna con la serie GTX 900, basada en Maxwell.

Con PS5 y Xbox Series X esto no ha ocurrido, no ha habido esperas. NVIDIA ha querido golpear primero, y no hay duda de que lo ha conseguido. Sí, las consolas siguen teniendo valor para aquél que solo quiere jugar y que no desea complicarse lo más mínimo, pero no son la panacea.

Tanto PS4 como Xbox One han tenido problemas con más de un juego, y han necesitado parches para resolverlos. Tampoco debemos olvidarnos de los títulos que llegaron con tasas inferiores a los 20 fotogramas por segundo, incluso en PS4 Pro y (en menor medida) Xbox One X. Los amantes de las consolas adoptan el eslogan que quieren, o el que les conviene, y me parece respetable, pero eso no hace que sus argumentos sean válidos.

No me voy a explayar con temas que ya hemos visto hasta la saciedad en ocasiones anteriores. PS4 y Xbox One llevan funcionando desde 2013, eso es cierto, y por eso llevamos siete años estancados con juegos que repiten las mismas mecánicas y las mismas bases, y que carecen de innovaciones tecnológicas reales dentro del mundo de los videojuegos. Son un lastre desde hace mucho tiempo, y queda claro que volveremos a vivir esa situación con PS5 y Xbox Series X.

RTX 3070, una digna heredera del legado de las GTX 970 y GTX 1070

Durante estas últimas semanas he visto como el mercado de segunda mano se empezaba a llenar de tarjetas gráficas RTX 2080, RTX 2080 Super y RTX 2080 Ti. Los modelos inferiores no se han visto tan afectados porque NVIDIA todavía no ha presentado las RTX 3060.

Todas estas tarjetas gráficas están empezando a bajar de precio, aunque todavía es fácil encontrar a más de uno que intenta hacer su agosto y vender su tarjeta gráfica con un precio súper inflado. Esta situación también ha generado un profundo malestar entre los que compraron una RTX 2080 Ti, ya que sienten que hicieron una mala compra y que fueron «engañados».

Lo primero que debemos tener claro es que los saltos generacionales son ley de vida en el mundillo tecnológico, y que es normal que con la llegada de un nuevo producto se devalúe el anterior. En este caso, no es la primera vez que nos encontramos en esta situación. Recordad, sin ir más lejos, lo que ocurrió con la llegada de las GTX 970 y GTX 1070, las GTX 780 Ti y GTX 980 Ti se devaluaron mucho, y de forma instantánea.

Si no recuerdo mal, la GTX 780 Ti llegó a España con un precio aproximado de 799 euros, y fue superada en menos de un año por la GTX 970, cuyo precio aproximado fue de 349 euros. La diferencia de precio entre ambas es enorme, y además la segunda ha envejecido mucho mejor que la primera, tanto por cuestiones de arquitectura como de soporte de DirectX 12 y de memoria gráfica (suma 3,5 GB + 512 MB).

En el caso de la GTX 1070 la situación fue parecida. Dicha tarjeta gráfica llegó un año después el lanzamiento de la GTX 980 Ti, y no solo era un poco más potente, sino que además contaba con más memoria gráfica y costaba mucho menos dinero. La GTX 980 Ti tenía un precio de entre 749 y 799 euros, y la GTX 1070 llegó al mercado con un precio de entre 429 y 449 euros.

Con la RTX 3070 se ha repetido esa misma situación, aunque es cierto que en esta ocasión la diferencia de precio es tan grande que puedo llegar a entender el enfado de los que compraron una RTX 2080 Ti, ya que la RTX 3070 costará 519 euros y la RTX 2080 Ti llegó al mercado por 1.259 euros. La distancia de precio entre ambas es enorme, tanto que podemos decir que aquellos que compraron una RTX 2080 Ti finales del pasado año para hacerse un regalo navideño han visto como el valor de su tarjeta gráfica tope de gama se ha reducido a menos de la mitad tan solo unos meses.

Tecnología, innovación y el problema de querer estar a la última

La serie GeForce RTX 20 ha sido una generación diferente, «anómala», de eso no hay duda, pero han servido de punta de lanza para el debut de tecnologías tan importantes como el trazado de rayos y el reescalado inteligente DLSS 2.0. Los que compraron una RTX serie 20 han podido disfrutar de ellas antes que nadie, y podrán seguir haciéndolo a largo plazo.

No tendrás que comprar una RTX 3070 si tienes una RTX 2070, por ejemplo, no será necesario, aunque si eres de los que quiere estar siempre a la última es posible que te sientas compelido a hacerlo. Es decisión tuya.

Ser el primero en disfrutar de algo siempre tiene un precio, y también tiene sus consecuencias. Esta realidad no es exclusiva de las tarjetas gráficas, pensad, por ejemplo, en los problemas que suelen dar las consolas en sus primeros meses de vida, o en los errores que pueden dar ciertas plataformas que suponen una revolución importante y todavía no terminan de estar pulidas.

Comprar una consola desde el momento en el que sale a la venta te permite aprovecharla durante más tiempo, pero te obliga a aceptar este tipo de riesgos. Al final, es el usuario el que decide qué hacer con su dinero, y si quieres ser el primero, tienes que estar dispuesto a asumir los «pros» y los «contras».