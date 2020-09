La presentación de las tarjetas gráficas RTX serie 30 de NVIDIA nos permitió confirmar que los modelos Founders Edition necesitarán un cable de 12 pines. Esto representa un cambio importante frente al estándar tradicional que, como sabemos, gira alrededor de los conectores de alimentación de 6 y de 8 pines.

Sabíamos que esta transición no iba a ser un problema, ya que los principales fabricantes de fuentes de alimentación van alanzar adaptadores concretos para sus productos, y también esperamos una avalancha de adaptadores genéricos (de marca blanca). Con todo, os recomiendo tener mucho cuidado si vais a recurrir a este tipo de adaptadores, ya que para sustentar un conector de alimentación de 12 pines es necesario que este cumpla con un mínimo de calidad, y que la fuente de alimentación tenga una potencia razonable.

NVIDIA también ha confirmado que las RTX 30 Founders Edition vendrán con un adaptador, pero este tipo de soluciones pueden acabar dando problemas y afean la estética de cualquier configuración. Corsair ha sabido ver esa realidad desde el primer momento, y por ello ha anunciado que está trabajando en un cable de 12 pines que se conectará directamente a la fuente de alimentación.

¿Cómo funciona el cable de 12 pines de Corsair? ¿Tendré que cambiar de fuente de alimentación?

Su funcionamiento es muy sencillo. Solo tenemos que conectar el cable de 12 pines directamente a nuestra fuente y a la tarjeta gráfica, como lo haríamos con un conector estándar equipado con un menor número de pines. En este caso la particularidad es que la base del cable tiene dos conectores de 8 pines, que son los que se conectan a la fuente, y un conector de 12 pines, que es el que va a la tarjeta gráfica.

No tiene mayor misterio, pero debemos tener en cuenta que el cable de 12 pines es capaz de suministrar una mayor cantidad de potencia, y por ello Corsair recomienda contar con una fuente de alimentación de, al menos, 850 vatios de potencia. Antes de que alguien me diga que le parece exagerado me permito recordaros que a través de dicho conector se pueden suministrar hasta 600 vatios de potencia.

Obvia decir que las nuevas RTX serie 30 no necesitan tanta potencia, pero puede que presenten picos de consumo concretos en los que una fuente de menor potencia acabe teniendo problemas de estabilidad, así que es comprensible que Corsair haya optado por ofrecer valores que considera totalmente seguros en lugar de ajustarlos y de asumir riesgos innecesarios. Otros grandes del sector, como Seasonic, también han recomendado fuentes de alimentación de, como mínimo, 850 vatios.

El nuevo cable de 12 pines de Corsair nos permitirá seguir aprovechando nuestra fuente modular de alto rendimiento, y sin tener que hacer sacrificios en materia de seguridad, gestión del cableado y estética de nuestra configuración. No sabemos cuándo estará disponible, pero su lanzamiento debería producirse dentro de las próximas semanas.