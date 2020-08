Seasonic ha confirmado lo que os adelantamos en su momento en esta noticia, que las RTX 30 van a utilizar un conector de alimentación adicional de 12 pines, y que, por fortuna, podremos acceder a un adaptador bastante simple que nos permitirá convertir dos conectores de 8 pines en uno de 12 pines.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, los adaptadores para conectores de fuente de alimentación llevan años siendo algo indispensable en muchos casos. No todas las fuentes de alimentación vienen con todos los conectores que vamos a necesitar a largo plazo y, de hecho, puede que algunas ni siquiera tengan los que necesitamos a corto plazo, pero gracias a esos adaptadores podemos alargar la vida útil de una fuente y aprovechar ofertas determinadas.

Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Imagina que sale en oferta una fuente de alimentación 80 Plus Bronce de 500 vatios por 28 euros. La quieres para utilizarla junto a una GTX 1660, pero no tiene conector de alimentación de 8 pines. Tranquilo, no pasa nada, puedes comprar un adaptador mólex a 8 pines, y listo. Se pueden encontrar varios modelos por menos de 2 euros.

Seasonic ha confirmado tanto el conector de alimentación de 12 pines como la existencia de dicho adaptador, y podemos verlo con detalle en las imágenes adjuntas. En los dos extremos se conectan dos cabezales de 8 pines, y en el otro extremo tenemos el conector de 12 pines, cuyo tamaño es, como podemos apreciar, muy similar al de un conector de 8 pines.

La compañía advierte en la caja que es recomendable utilizar una fuente de alimentación de, al menos, 850 vatios con dicho adaptador. Esto tiene una explicación, y es que un conector de alimentación de 12 pines puede suministrar hasta 600 vatios. Esto no quiere decir que la RTX 3090 vaya a necesitar esa enorme cantidad de alimentación, pero está claro que va a ser una solución gráfica muy potente, y también más tragona que la RTX 2080 Ti, incluso a pesar de la reducción de proceso de fabricación.

Solo las RTX 30 Founders Edition utilizarán este conector

Al menos según los últimos rumores, ya que no hay nada definitivo todavía, y cabe la posibilidad de que más de una ensambladora decida comercializar versiones personalizadas que utilicen dicho conector. Si esto ocurre, está claro que vendrán acompañadas de un adaptador de 2 x 8 pines a un conector de 12 pines.

Por contra, las versiones de las RTX 30 de NVIDIA que no utilicen ese conector de 12 pines podrían requerir más de dos conectores de alimentación adicional, ya que cada conector de 8 pines puede suministrar un máximo de 150 vatios. Por ejemplo, una tarjeta gráfica que monte dos conectores de 8 pines obtiene 75 vatios de la ranura PCIE y 300 vatios de esos dos conectores. Dado que un conector de 12 pines puede alcanzar hasta 600 vatios la diferencia es más que evidente.

Si tenías pensado comprar una RTX 30 pero te preocupaba tener que cambiar de fuente de alimentación por el tema de los conectores puedes estar tranquilo, no será necesario, aunque viendo los altos requisitos de potencia que tiene este adaptador quizá no sean buenas noticias para todo el mundo, ya que las fuentes de alimentación de menor potencia (y de menor calidad) podrían acabar dando problemas.

La presentación de las RTX 30 sigue prevista para el 1 de septiembre, aunque, como ya os hemos dicho en otras ocasiones, es probable que la disponibilidad de las primeras tarjetas gráficas de consumo general basadas en la arquitectura Ampere no sea una realidad hasta finales de septiembre o principios de octubre, así que paciencia.