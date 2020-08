El insider que filtró, con total acierto, mucha información sobre Resident Evil Village asegura que PS5 tiene problemas de rendimiento, y bastante graves. No estamos exagerando, según dicha fuente la consola de Sony está sufriendo para mover ese juego en resolución 1080p y mantener 60 FPS. En efecto, habéis leído bien, nada de 4K, hablamos de resolución 1080p.

Entiendo que esto no gustará a los fans acérrimos de la consola de Sony, pero como hemos dicho la información viene de una fuente fiable y tiene, además, mucho sentido. No me sorprende pensar que PS5 tiene problemas de rendimiento con Resident Evil Village, al fin y al cabo hablamos de un juego de nueva generación que no llegará a PS4 y Xbox One, y tampoco a PS4 Pro y Xbox One X, debido a las limitaciones que imponen estas consolas en materia de hardware.

La idea es muy simple, ya os la he explicado en ocasiones anteriores. Aunque PS5 tenga un hardware más potente los juegos de nueva generación son más exigentes, lo que significa que necesitan más recursos para funcionar de forma óptima. También hay que tener en cuenta que esta generación ha tirado mucho de resolución dinámica y de resolución reescalada, dando forma, con ello, a una situación de «falso FullHD» y «falso 4K» que no beneficiará en nada a las consolas de nueva generación.

¿Por qué PS5 tiene problemas de rendimiento?

Es muy sencillo. El RE Engine, motor gráfico que utiliza Resident Evil Village, puede escalar enormemente en función de la potencia disponible. Capcom fue muy clara, dicho motor gráfico está pensado para aprovechar al máximo tanto las consolas de la generación actual como las consolas de la próxima generación, lo que significa que puede llegar a ser muy exigente.

Para entenderlo mejor vamos a echar un vistazo a Resident Evil 7, un juego que utiliza la versión del RE Engine para la presente generación de consolas. En PS4 funciona en resolución 1080p con una configuración de calidad muy reducida, mientras que en PS4 Pro la resolución sube a 3.200 x 1.800 píxeles, pero no se trata de resolución nativa, sino reescalada, y la calidad de imagen de algunos efectos, como la profundidad de campo, empeora notablemente. Ni siquiera Xbox One X puede mover dicho juego en 4K de forma nativa.

Ahora pongamos esto en contexto. Resident Evil Village es un juego que no puede funcionar bien en ninguna de esas consolas, y estas ya tenían algunos problemas para ajustar el rendimiento al mover Resident Evil 7, lo que significa que la nueva entrega de la conocida franquicia de terror de Capcom va a ser muy exigente, tanto que en su versión para PC podría marcar un salto importante en términos de requisitos.

La fuente dice que PS5 tiene problemas de rendimiento para mover Resident Evil Village en 1080p y mantener 60 FPS estables, algo que, sin embargo, no ocurre con Xbox Series X. Esto también tiene una explicación, y es que la consola de Microsoft tiene una GPU mucho más potente y frecuencias de trabajo estables. Ya lo dije en su momento, una diferencia de 1.000 shaders no la arreglas subiendo frecuencias a límites no sostenibles.

Con todo, el motor gráfico que utiliza Resident Evil Village ofrece un alto grado de adaptación, así que la fuente está convencida de que al final los desarrolladores podrán introducir los cambios necesarios para asegurar esos 1080p y 60 FPS totalmente estables, aunque no deja de ser curioso que estemos hablando de PS5, una consola a la que algunos llevaban al terreno de la resolución 8K, y nos tengamos que ceñir a FullHD. Es lo que tiene crear expectativas sin sentido.

PS5 podría ser más cara que Xbox Series X

Entre los datos que ha aportado este insider destacan otros tres puntos. El primero es que PS5 tiene problemas de rendimiento con los juegos multiplataforma cuando se compara con Xbox Series X porque, en esos casos, no se aprovecha al máximo el rendimiento de su SSD, es decir, porque se programa partiendo del mínimo común denominador, del sistema más lento.

Otro punto importante es que, como cabía imaginar, la consola de Sony brilla en los desarrollos exclusivos, ya que estos sí pueden aprovechar por completo el potencial de su SSD y complementar algunas carencias gracias a su enorme velocidad de transferencia (alcanza los 5,5 GB/s).

Por último, aunque no por ello menos importante, se rumorea que PS5 tendrá un precio de venta mayor que el de Xbox Series X. Debo decir que este dato no termina de convencerme, ya que sería un patinazo enorme por parte de Sony, pero viendo la confianza que la compañía nipona tiene en su comunidad de usuarios y en sus franquicias, y la estrategia agresiva que podría adoptar Microsoft con el precio de su nueva consola, compensando pérdidas a través de la venta de juegos y servicios, tampoco me atrevo a descartarlo, la verdad.

Si esta información se cumple, es decir, si PS5 tiene problemas de rendimiento con juegos de nueva generación en 1080p creo que su futuro quedaría un poco en la cuerda floja, nacería agotada, y que Sony tendría que adelantar el lanzamiento de la tan rumoreada PS5 Pro.