Llevamos mucho tiempo una gran cantidad de filtraciones con el posible precio de PS5, pero la información que compartimos con vosotros hoy procede de uno de los minoristas más importantes de España, concretamente de El Corte Inglés, y tiene, por tanto, un valor que podemos considerar prácticamente como «oficial».

Durante las últimas semanas hemos barajado dos posibilidades con respecto al precio de PS5. La primera era que dicha consola llegase al mercado con un precio de 499 euros en su versión con unidad óptica y 399 euros en su versión sin unidad óptica, y la segunda elevaba esos precios a 599 y 499 euros respectivamente. Ninguna de las dos opciones podía ser descartada, pero está claro que la primera tenía mucho más peso, y esta nueva filtración prácticamente la ha confirmado, PS5 tendrá un precio de 499,90 y 399,90 euros en sus dos versiones.

No obstante, puede que Sony tuviera planeado lanzar PS5 con un precio de más de 500 euros, un tema que ya tuvimos la oportunidad de ver en este artículo, pero que al final no le quedase más remedio que reducir el precio de venta tras la confirmación de que Xbox Series X costará 499 euros. En cualquier caso, es una buena noticia para los que tienen claro que van a comprar lo nuevo de Sony, pero tenían miedo de que acabase siendo más cara que Xbox Series X (a pesar de que es menos potente).

Eso está claro. Que ambas consolas vayan a llegar al mercado con el mismo precio de venta significa que el usuario no tendrá que decidir en cuestión de su presupuesto, y que podrá priorizar otros temas como la potencia bruta, los servicios, la retrocompatibilidad y el catálogo de juegos que ofrezca cada sistema.

Sin embargo, me resulta muy interesante ver lo cerca que va a quedar el precio de PS5 en su versión sin unidad óptica de Xbox Series S. La primera va a costar 399,90 euros, y la segunda 299 euros. Si hacemos números la diferencia es clara, la primera solo costará 100 euros más, y con esto en mente, no puedo evitar preguntarme si realmente valdrá la pena ir a por Xbox Series S.

Va a ser una decisión complicada. Entiendo que para muchos usuarios una diferencia de 100 euros puede ser suficiente para justificar la compra de una consola por encima de otra, pero la diferencia de potencia que ofrece PS5 frente a Xbox Series S es tan grande que me parece una mejor inversión. En mi caso lo tengo bastante claro, preferiría ir directamente a por Xbox Series X o a por PS5, sobre todo viendo el precio de esta última en su versión sin unidad óptica. Y vosotros, ¿qué opción os parece más interesante?

Os recuerdo, antes de terminar, que el lanzamiento de Xbox Series X y Xbox Series S tendrá lugar el 10 de noviembre, y que se rumorea que PS5 podría llegar al mercado al mismo tiempo que las consolas de nueva generación de Microsoft.

#PS5

€399/€499

(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020