La presentación de Xbox Series S no ha dejado indiferente a nadie. Microsoft la define como la Xbox más pequeña de la historia, un calificativo que tiene mucha historia detrás, ya que como sabrán algunos de nuestros lectores la primera Xbox fue una consola enorme, y los sistemas posteriores también han llegado al mercado con un tamaño considerable, siendo Xbox 360 la única excepción a esta regla.

En términos de diseño, Xbox Series S adopta, como punto de partida, la línea base que vimos en Xbox One X, aunque introduce pequeños cambios para conseguir una terminación más estilizada y atractiva. En general me gusta el resultado que ha conseguido Microsoft, aunque ya sabéis, al final lo importante está en el interior.

A nivel de hardware, Xbox Series S monta una configuración muy interesante, ya que mantiene algunos de los puntos fuertes de Xbox Series X, como el procesador Zen 2 y la unidad SSD, pero viene con una GPU menos potente y dispone de menos memoria unificada. Esas dos claves no han terminado de gustar a algunos desarrolladores, que no ven con buenos ojos este movimiento por parte de Microsoft por las limitaciones que plantea y por cómo complica los desarrollos multiplataforma. Ya tuvimos la ocasión de hablar sobre ello, os invitamos a opinar y la mayoría de vosotros os mostrasteis a favor de Xbox Series S.

El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, se ha distanciado de esos desarrolladores contrarios a Xbox Series S y ha dado una respuesta contundente, cree que dicha consola es todo un acierto porque «democratiza» la nueva generación, y juega un papel similar al del iPhone SE 2020, permite al usuario disfrutar de un alto nivel de prestaciones sin tener que asumir un elevado precio de venta.

Creo que la comparativa que ha hecho Ed Boon está un poco «cogida con pinzas», pero no carece de sentido y tiene un punto acertado. Xbox Series S es una consola de nueva generación que tiene un hardware claramente superior a Xbox One X, y su precio de venta es bastante atractivo, ya que hoy en día por 299 euros no podríamos montar un PC a la altura de dicha consola, ni siquiera recurriendo al mercado de segunda mano.

Ed Boon está tan convencido de que Xbox Series S es un paso en la dirección correcta que cree que podría acabar por convertirse en la consola más vendida de la nueva generación. No podemos descartarlo, pero estoy convencido de que no lo tendrá tan fácil como podría parecer. El motivo es simple, PS5 tendrá una versión sin unidad óptica que costará 399 euros, solo 100 euros más que Xbox Series S. Por ese precio, la consola de Sony ofrece un valor muy competitivo y podría acabar atrayendo a una mayor cantidad de usuarios.

Just like the lower priced iPhones (11 & SE) are the best sellers. The $299 Xbox Series S could very well be the best selling next gen Xbox.

High end & afordable line = Microsoft came to play.

— Ed Boon (@noobde) September 14, 2020