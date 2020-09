Requisitos de Serious Sam 4 para PC

Croteam ha revelado los requisitos mínimos y recomendados que tendrá Serious Sam 4 en su versión para PC, y la verdad es que nos parece que están bastante inflados, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un juego que ha sido desarrollado sobre la base de PS4 y Xbox One.

Serious Sam 4 se perfila como una precuela de Serious Sam 3 BFE, mantiene el mismo enfoque a nivel jugable (acción frenética en primera persona) y utiliza la última versión del Serious Engine, lo que significa que ofrece una calidad gráfica superior y que es capaz de mostrar en pantalla una enorme cantidad de enemigos.

El lanzamiento de Serious Sam 4 se producirá el 24 de septiembre, y como hemos dicho llegará a Xbox One y PS4, y también a PC, Google Stadia, Linux y macOS. Será un título completamente multiplataforma.

Requisitos mínimos de Serious Sam 4

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.

SO: Windows 10 de 64 bits.

Procesador: CPU de cuatro núcleos a 2,5 GHz.

Memoria: 8 GB de RAM.

Gráficos: NVIDIA GeForce 780/970/1050 o AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM).

DirectX: versión 11.

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible.

Notas adicionales: para jugar en 720p a 30 FPS.

No se especifica qué procesador exacto necesitamos, pero cuatro núcleos es el estándar a día de hoy, así que a partir de un Core i5 serie 2500 o un FX 8350 no deberíamos tener problema.

En las equivalencias de tarjetas gráficas hay errores importantes. La GTX 970 es más potente que la GTX 780 y que la GTX 1050, y tampoco está bien meter a la RX 470 en el mismo saco que las Radeon HD 7950 y R9 280, ya que la primera es mucho más potente.

Las equivalencias correctas más cercanas a los niveles mínimos que ha dado Croteam serían una GTX 1050-GTX 960 y Radeon RX 560. Curioso que con una configuración de este tipo hable de jugar a 720p y 30 FPS, me pregunto cómo funcionará entonces el juego en PS4 y Xbox One, que tienen una GPU similar a una HD 7870 y HD 7790, respectivamente.

Requisitos recomendados de Serious Sam 4

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.

SO: Windows 10 de 64 bits (1909).

Procesador: CPU de ocho núcleos a 3,3 GHz.

Memoria: 16 GB de RAM.

Gráficos: NVIDIA GeForce 1080/2060 o AMD Radeon Vega 64 / 5700 (8 GB VRAM).

DirectX: versión 12.

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible.

Notas adicionales: las API recomendadas incluyen DX12 y Vulkan.

En este caso resulta exagerado que pidan una CPU de ocho núcleos y 16 GB de RAM. Puede que el juego acabe dándonos una sorpresa y que escale bien en una CPU de ocho núcleos, pero estoy convencido de que con un procesador equipado con cuatro núcleos y ocho hilos tendremos suficiente.

Por lo que respecta a las equivalencias gráficas, no están del todo mal. Debemos tener en cuenta, eso sí, que la GTX 1080 es un poco más potente que la RTX 2060, y que la Radeon RX 5700 también es un poco más potente que la RX Vega 64.