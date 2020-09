Jugar en Chromebook... sí, sí, hablo en serio

Lo sé, hablar de jugar en Chromebook no es lo más común. Hablamos, ya lo sabes, de unos sistemas diseñados para ser livianos, ofrecer una buena eficiencia en lo referido a consumo y, en general, un rendimiento más que adecuado para tareas comunes, es decir, de trabajo, estudios, gestiones domésticas, etcétera. Los juegos, sin embargo, no parecen en principio un uso común para este tipo de portátil… o eso cabría pensar, hasta que Google ha decidido poner el foco en este tipo de uso.

Con una publicación en su blog oficial, Google da un repaso a las diversas opciones para jugar en Chromebook y, tras superar el escepticismo inicial, sí que hay que admitir que parecen estar dedicando cierto esfuerzo a ofrecer diversas para satisfacer la demanda de ocio de los usuarios de estos portátiles. Algo que, según señalan en dicha publicación, se debe a que en los últimos meses, coincidiendo claro con la pandemia, han visto que el tiempo dedicado a jugar por los usuarios de Chromebooks se ha multiplicado por tres. Una señal clara de que existe mucha demanda al respecto.

La primera opción que contemplo Google, hace ya unos meses, fue ofrecer tres meses de Stadia gratis con la compra de un Chromebook. Obviamente la mejor opción para jugar en Chromebook es hacerlo, en realidad, en streaming, que es lo que propone el servicio de suscripción de juegos de Google. Y es que, de este modo, ya no dependeremos del hardware del ordenador para obtener el rendimiento necesario para los juegos. Y es que si hablamos de juegos de última hornada, es posible que solo la tarjeta gráfica para moverlos adecuadamente ya tenga un coste superior al de un Chromebook.

Siguiendo en esta línea, la del streaming, GeForce Now llegó hace aproximadamente un mes a Chrome OS y, por lo tanto, a los Chromebooks, ampliando así las posibilidades de acceder a un amplio catálogo de juegos y, por lo tanto, de jugar en Chromebook. Ya en ese momento pusimos el foco en ese punto, en que las posibilidades de jugar crecían exponencialmente con este salto, ya que a diferencia de Stadia, con GeForceNow el catálogo es mucho más amplio, y es posible jugar a los títulos que tengas en tu colección de Steam, Epic Games y Uplay, siempre que éstos se encuentren en dicho catálogo.

Pero no solo de streaming vive el gamer. También es posible jugar en Chromebook sin tener que recurrir a Stadia y a GeForce Now. Evidentemente no hablamos ni de títulos triple A ni de trazado de rayos. No obstante, Google ha ampliado Google Play, creando una nueva sección dedicada en exclusiva a los juegos premium, en la que es posible encontrar títulos reconocidos, como Incredibox, Gamedev Tycoon y Bridge Constructor Portal. Títulos, todos ellos, en los que el apartado gráfico queda a un segundo lado, centrándose en el desafío planteado por los mismos.

Obviamente, Google también aprovecha para recordar que el controlador de Stadia es plenamente compatible con Chromebook, y termina indicando que en los próximos meses llegarán más novedades relacionadas con jugar en Chromebook. Será interesante permanecer atentos para saber en qué consisten. Lógicamente no tendrán que ver con el hardware, así que reconozco que el anuncio me ha dejado con bastante curiosidad.