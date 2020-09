Prepara el bolsillo: el precio de los juegos de PS5 se va a los 80 euros

Si ayer se daba a conocer el precio de PlayStation 5, confirmando de paso todo lo que se había pronosticado al respecto, hoy nos llegan más datos sobre lo que costarán los juegos para la consola de nueva generación de Sony, algo de lo que nos llevamos haciendo eco en las últimas fechas y que se aplicará de igual o similar manera a Xbox Series. Y sí, también vienen a confirmar informaciones mucho menos halagüeñas.

Las primeras alertas se dieron a principios de verano, con sectores de la industria del videojuego apostando por una subida significativa del precio de los juegos para las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series. El motivo que esgrimían es que el coste estándar de los títulos de lanzamiento se ha mantenido inalterable durante los últimos quince años, mientras que las producciones se han encarecido exponencialmente.

Así, mientras que el precio de título triple A costaba lo mismo en 2005 que a día de hoy, su coste de producción se habría disparado entre un 200 y un 300 por cien, siempre de acuerdo a lo que manifiestan las propias editoras. A ello hay que sumarle que todo ha subido en estos años, menos los juegos, y ya tocaba. Sin embargo, de lo que se dijo a lo que se está viendo, hay un trecho.

La subida generalizada que se estimaba, de hecho, era de los 59,99 euros actuales a los 69,99 euros, con 2k Games como punta de lanza con el próximo lanzamiento de NBA 2K. Solo faltaba por ver si otras compañías iban a tomar el mismo camino, pero antes incluso de eso cayó un jarro de agua fría, con el listado de títulos de nueva generación como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West por 74,99 euros, unos 85 dólares al cambio.

Ahora descubrimos que no fue un jarro de agua fría, sino tibia, y es que según un nuevo listado que recoge varios de los juegos que acompañarán el lanzamiento de PlayStation 5, el precio en euros se ha ‘redondeado’ hasta los 79,99 euros. Hablamos de juegos como Demon’s Souls o Destruction All Stars. Eso sí, los consumidores estadounidenses no sufrirán el mismo atraco: allí se mantienen los 69,99 dólares, que al cambio son unos 59 euros.

Por supuesto, la subida no será la misma en todos los casos, dependerá de la editora y del tipo de juego, pero hablando de grandes lanzamientos, todo huele a que los 79,99 euros se van a estandarizar como el sablazo habitual. De momento, solo Ubisoft ha dicho que no subirá el precio de los juegos para PS5 y XBox Series, al menos en un principio, aunque la puerta para hacerlo está siempre abierta.