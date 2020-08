El gigante verde ha confirmado que beta de NVIDIA GeForce Now ya está disponible en Chrome OS, el conocido sistema operativo de Google que, como sabrán la mayoría de nuestros lectores, se utiliza en la línea de equipos Chromebook.

Se trata de un movimiento muy importante, ya que Chrome OS no es, precisamente, un sistema operativo pensado para mover juegos de última generación. Gracias a la llegada de la beta de NVIDIA GeForce Now los usuarios de este tipo de equipos podrán disfrutar de juegos triple A sin tener que preocuparse por el hardware.

Esto posible gracias a la «magia de la nube» La beta de NVIDIA GeForce Now parte de un programa cliente que se instala en nuestro equipo, y que sirve como nexo de unión entre este y los servidores de NVIDIA. Cuando queremos disfrutar de un juego en concreto, este no se ejecuta en nuestro Chromebook, sino en la nube. Los servidores de NVIDIA son los que se ocupan de sacar adelante todo el trabajo pesado, y de enviar y recibir información necesaria a nuestro dispositivo para que podamos controlar el juego.

No tiene misterio, su funcionamiento es muy sencillo y fácil de entender, ya que mantiene el concepto clásico de juego en la nube mediante esa relación cliente-servidor que hemos indicado.

NVIDIA GeForce Now: trazado de rayos y DLSS 2.0 en tu Chromebook

Con el lanzamiento de la beta de NVIDIA GeForce Now en Chrome OS el gigante verde no ha renunciado a nada. Dicha beta incluye las mismas claves que tenemos en la versión para Windows, Mac y Android, y mantiene las dos opciones de suscripción: gratuita y de pago.

Con la modalidad gratuita disfrutamos del modo estándar, lo que significa que los juegos se ejecutan en resolución 1080p y mantienen 60 FPS, pero tendremos sesiones de juego limitadas a una hora y no disfrutaremos de prioridad en las colas. Por contra, con el modo «fundadores», que conlleva el pago de 5,49 euros al mes, tendremos acceso prioritario en las colas, podremos disfrutar de sesiones de juego de hasta 6 horas y activar el trazado de rayos y la tecnología DLSS 2.0.

NVIDIA ha confirmado que ahora mismo hay disponibles más de 650 juegos en GeForce Now, y que entre ellos se incluyen 70 de los juegos gratuitos más utilizados a nivel internacional. Personalmente creo que puede ser una buena opción para todo aquel que quiera poder jugar a títulos actuales pero su equipo no se lo permita (no cumpla con los requisitos mínimos).

Recuerda que NVIDIA GeForce NOW permite jugar a casi todos los títulos compatibles que tengas en tus bibliotecas de Steam, Epic Games y Uplay. Entre ellos se encuentran títulos tan populares como Destiny 2, Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Odyssey y Far Cry 5, y dentro de poco llegarán otros dos títulos muy esperados: Hyper Scape y Cyberpunk 2077.

¿No tienes dinero para actualizar tu PC pero quieres jugar a Cyberpunk 2077? Pues NVIDIA GeForce Now puede ser tu mejor aliado para disfrutar de dicho juego sin tener que asumir ningún coste, más allá de la compra del juego. Recuerda que este quedará vinculado a tu cuenta de Steam (si lo compras en dicha plataforma), y que si en un futuro actualizas tu PC podrás jugarlo en él sin problemas.