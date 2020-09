Edge Chromium mejorará su gestión de la memoria

Que los navegadores web tienen un problema con la memoria ya lo sabe todo el mundo. Tanto es así que Microsoft está trabajando para evitar que Edge Chromium no tropiece en la misma piedra que Google Chrome. Algo quizá no tan sencillo como podría parecer en primera instancia, puesto que no debemos olvidar que el primer apellido del nuevo navegador de Microsoft se debe, claro, a que comparte «tripas» con el navegador de Google y, por lo tanto, lo tiene bastante fácil para que se le indigesten las mismas cosas.

Así, y según sabemos hoy por Softpedia News, los ingenieros responsables de Edge Chromium han comenzado a probar una nueva función, denominada Sleeping Tabs (pestañas durmientes) y que chequea periódicamente qué pestañas no activas están consumiendo recursos, con el fin de liberar los recursos que éstas estén empleando. De esta manera, y especialmente los usuarios proclives a tener muchas pestañas abiertas (y en esto me doy por aludido), deberían notar una mejora en el rendimiento tanto de la pestaña abierta como en el resto de aplicaciones y procesos del sistema.

Para desarrollar Sleeping Tabs, los responsables de Edge Chromium han empleado el núcleo de la tecnología de congelación, propia de Chromium y que los responsables de Google Chrome ya utilizan en su propio navegador. Sin embargo, y aunque éste también cuenta con funciones para reducir el consumo de recursos de las pestañas inactivas, en esta ocasión los ingenieros de Edge Chromium habrían dado un paso más. Un paso que, probablemente, sea replicado por Google en algún momento.

Por defecto, esta función está configurada para que las pestañas entren en modo suspendido a partir de las dos horas de inactividad, si bien los usuarios podrán modificar la configuración de Edge Chromium para reajustar el tiempo de espera. Además, para que sea posible detectar de un vistazo cuando una pestaña ha entrado en el modo suspendido, su aspecto se mostrará ensombrecido, como desvanecido. Para devolverle la actividad, el usuario tan solo tendrá que seleccionarla y todos sus elementos se volverán a activar.

“Nos basamos en la tecnología de congelación para crear pestañas para dormir. Esta función permite que las pestañas inactivas en segundo plano se «duerman», liberando recursos del sistema después de un período de tiempo establecido. Estos recursos incluyen tanto la memoria como la CPU y se pueden usar para pestañas nuevas o existentes u otras aplicaciones que se ejecutan en su dispositivo«, afirma Microsoft.