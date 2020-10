Análisis Audio Technica AT-LP120XUSB Bluetooth: tocadiscos de calidad para los que empiezan

Hace unas semanas leíamos en la prensa una noticia sorprendente: las ventas de discos de vinilo superaron a las de CD por primera vez en 34 años. Por supuesto, hay muchas posibles lecturas para esta noticia. La más obvia es que no estamos ante un resurgimiento del vinilo, sino más bien ante un auténtico desplome del CD. Y es que con una música digital (streaming o no) que prácticamente ha acabado con los distintos formatos físicos, parece que solo la nostalgia mantiene a flote el mundo del disco.

Otra lectura es la que defienden muchos aficionados a la música de calidad: que efectivamente, el vinilo sigue siendo el formato que mejor suena. Para algunos géneros musicales como el jazz, el rock o la música clásica, casi no hay discusión: si eres un audiófilo «de verdad», vas a acabar comprándote un buen giradiscos. Unos tocadiscos que por cierto, junto a los discos de vinilo, también se han empezado a popularizar de nuevo. Basta pasar por cualquier gran almacén para comprobarlo.

En este contexto, Audio-Technica ha presentado la versión Bluetooth de su popular AT-LP120XUSB, un tocadiscos que hemos tenido la oportunidad de probar durante las últimas semanas. Si es AT-LP120XUSB es un tocadiscos popular se debe sobe todo a que con un precio bastante contenido (esta versión con Bluetooth tiene un precio recomendado de 329 euros) pone en manos de los usuarios un buen aparato de gama media, que en otras marcas puede costar bastante más.

Como suele ocurrir en los tocadiscos que encontramos en esta gama de precios, el AT-LP120XUSB incorpora su propio preamplificador (no suele incluirse en las gamas más altas), un puerto USB que podremos utilizar para digitalizar nuestros vinilos y en este caso, conectividad Bluetooth. Del Bluetooth nos ha sorprendido su buen funcionamiento y lo sencillo que resulta emparejarlo con auriculares o incluso con altavoces externos. Todo lo que tenemos que hacer es activar en primer lugar el dispositivo en el que vamos a escuchar la música y pulsar a continuación el botón Bluetooth del plato. La luz parpadeará durante unos segundos y cuando lo reconozca se emparejará. Es importante eso sí, seguir este orden exacto.

Montaje y puesta en marcha

El AT-LP120XUSB es un giradiscos fácil de montar y calibrar. «Out of the box» veremos que lo único que está montado es el plato giratorio. Seremos nosotros los encargados de montar el brazo, la cápsula fonográfica y la aguja. Es lo habitual. Son tres elementos muy delicados y que sufren mucho con cualquier pequeño golpe. No obstante, insistimos, el montaje es sencillo.

Al ser un giradiscos de tracción directa no deberemos preocuparnos de montar ninguna correa. Por otro lado el montaje de la cápsula fonográfica, que en otros modelos requiere que echemos mano de destornilladores, aquí se resuelve con un simple girar y enroscar. Todo lo que tendremos que hacer es seguir el manual de instrucciones y en menos de cinco minutos habremos terminado.

El calibrado por supuesto es otra cosa y dependerá de cada caso. Lo primero que deberemos calibrar es la fuerza de apoyo de la cápsula. Para ello colocaremos el contrapeso que nos proporciona la marca en la parte posterior del brazo y ajustar los gramos. En la mayoría de los casos esta cantidad se situará entre 1,5 y 2, de modo que el brazo se mantenga completamente paralelo sobre el plato. Si no es vuestro caso, todo lo que tenéis que hacer es ir «jugando» con el peso.

Posteriormente, ajustaremos el antidelizamiento o anti-skatting. Tal vez es la parte más delicada de todo el proceso, pero en sí misma no entraña ninguna dificultad. La forma de comprobar el valor ideal es partiendo del valor recomendado en el manual de instrucciones, observar durante unos momentos el movimiento de la aguja sobre el surco al girar. Si observamos que aún así la aguja tiende a desplazarse ligeramente hacia el centro del disco, es que necesitamos algo de anti-skating adicional.

Además de conectividad Bluetooth, encontraremos la clásica conexión por cable RCA, que podremos conectar a un amplificador o, directamente a nuestros altavoces, si es que lo incorporan.

Para los que empiezan y mucho más

En muchos sentidos, el AT-LP120XUSB para los que empiezan en el mundo del vinilo. En primer lugar, porque como hemos visto en el apartado anterior, Audio Technica pone las cosas fáciles. Pero es que además tiene muchos detalles interesantes que no se encuentran fácilmente en este rango de precios.

En este sentido, el giradiscos cuenta con características adicionales de nivel profesional: servomotor CC de tracción directa, plato de aluminio fundido con alfombrilla de fieltro, plato estroboscópico con indicador de velocidad, control de tono (pitch) con bloqueo de velocidad de cuarzo, construcción de base amortiguada para reducir la vibración de baja frecuencia y adaptador de corriente externo para reducir el ruido eléctrico.

El brazo del tocadiscos tiene forma de S, que en nuestra opinión ofrece un nivel extra de calidad sobre los brazos rectos y cuenta con elevación amortiguada hidráulicamente, lo que nos ayudará a evitar posibles accidentes.

La aguja por supuesto es intercambiable y como indica el fabricante, compatible con cualquier aguja de repuesto de la serie VM95, en un rango de precios que oscila entre los 30 y los 200 euros en función de nuestras preferencias. Es cierto que en otro tipo de giradiscos nos puede interesar contar con agujas cuyo precio puede llegar a ser de más de 1.000 euros, pero evidentemente, este no es el caso.

¿Y la calidad de sonido? En nuestra opinión si contamos con un amplificador y unos altavoces adecuados, este AT-LP120XUSB no os va a decepcionar. Más bien todo lo contrario. Sí que es cierto que ese sonido característico del vinilo, ese granulado, es un punto más marcado en este caso que en otros modelos que hemos probado y reconocemos que eso puede o puede no gustar, pero también es verdad que aquí intervienen otra serie de factores, que comienzan en el estado del disco.

Al ser como insistimos un giradiscos «para los que empiezan», tal vez hubiese sido interesante apostar por un brazo automático en lugar del control manual que encontramos en este caso. Esto permite que el usuario solo tenga que pulsar un botón para que el brazo se sitúe automáticamente sobre el disco. Dicho lo cual, si de verdad os gusta la experiencia completa que el vinilo ofrece, el control manual es la mejor forma de disfrutarlo.

Conclusiones

Si os gusta la música y queréis pasaros al vinilo o reemplazar un equipo antiguo, este Audio Technica AT-LP120XUSB es desde luego un buen equipo por el que apostar. Es cierto, no está construido con materiales premium, ni apuesta por el diseño de vanguardia que encontramos en los nuevos modelos que se están lanzando al mercado.

Mantiene la sobriedad de las formas del giradiscos clásico y por supuesto, todos los elementos que han conseguido hacer reconocible a la marca. A nivel técnico raya a muy alto nivel en su rango de precios y aunque no estamos muy seguros si muchos harán uso de esa conectividad Bluetooth que ofrece como novedad este modelo, es un extra curioso que está bien tener en cuenta.

En cuanto a las posibilidades que ofrece a la hora de digitalizar esos discos que tenemos por casa, decimos lo de siempre: solo merece la pena hacerlo si el disco que ya tenemos está descatalogado y no podemos comprarlo de nuevo ni en CD ni en formato digital.