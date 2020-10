TomTom GO Navigation para Android, análisis

La venta de hardware dedicado para navegación por satélite se ha reducido a medida que los smartphones han asomado a nuestras vidas y han ido aumentando su rendimiento, capacidad y tamaño de pantalla. No solo ha sucedido con los GPS y hemos visto como los móviles inteligentes han reducido al mínimo las ventas de cámaras compactas u otros como las consolas portátiles.

Vaya por delante que no hay nada mejor que un dispositivo especializado, mucho más para usuarios avanzados o profesionales, pero está claro que un buen smartphone es capaz de cubrir las necesidades básicas de un buen número de productos mediante un solo dispositivo, incluidos los destinados a navegación por satélite, por su enorme versatilidad. Será el usuario quien tenga que decidir si una app para móviles es lo suficientemente buena para competir con GPS dedicados. O para ser más concreto, si es suficiente para cubrir sus necesidades.

Grandes especialistas como la firma holandesa TomTom, aún manteniendo su gama de hardware, su línea de gestión de flotas para empresas o la de automoción para grandes fabricantes, se ha adecuado a las necesidades del mercado llevando sus soluciones software al dispositivo estrella de la tecnología mundial.

Hace tiempo que el fabricante ofrece software para móviles y el TomTom GO Navigation para iOS, Android y la tienda de Huawei es su última solución. Una app de navegación que tuvimos la oportunidad de instalar en su etapa de desarrollo y que te presentamos a comienzos de septiembre cuando lanzaron la versión final. Hemos estado probando la versión para Android durante unas semanas (en ciudad y en un par de viajes largos por carretera) y te dejamos la experiencia, en general positiva.

TomTom GO Navigation

TomTom aprovecha su gran colección de mapas, su experiencia en software anterior para móviles y el propio instalado en sus navegadores, para lanzar una app que pretende hacerse un hueco relevante en el software de navegación por satélite. Y hay unos cuantos desarrollos con los que competir, tanto gratuitos como de pago.

Es difícil no nombrar al popularísimo Google Map desplegado en todo el planeta por el gigante de Internet y seguir con otros como Waze con gran reputación entre conductores profesionales. El elegante Sygic (al que le sirve mapas TomTom), el Here (antiguo de NAVTEQ y Nokia) o el Apple Maps que aprovecha la marca de Cupertino aunque no ha alcanzado el nivel de los anteriores, son algunos ejemplos de la oferta existente.

Smartphone de prueba

Hemos probado la aplicación sobre un Galaxy S8 Plus de Samsung. Para que tengas una referencia del hardware, es un terminal de tres años de antigüedad, pero que todavía usamos para el día a día. Su motor es un SoC Exynos 8895 (equivalente a un Qualcomm Snapdragon 835) y su pantalla una AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución 2K+.

En cuanto al sistema operativo, aunque usamos una ROM alternativa con base en Android 10, la hemos rebajado para la prueba a la versión stock de Samsung con Android 9. Para la conexión de datos en viaje (conveniente, pero no imprescindible para correr TomTom GO Navigation) hemos utilizado la red 4G de Vodafone.

El resultado ha sido muy bueno. No hemos tenido ningún tipo de problema de rendimiento y estabilidad para ejecutar esta aplicación y por los requisitos mínimos publicados por TomTom, suponemos que terminales más antiguos o con menos nivel de hardware también serán capaces de ofrecer una buena experiencia.

Instalación, opciones y gestión

La instalación es tan sencilla como la de cualquier app para móviles. Desde Google Play descargas e instalas, usas el mes gratuito para probarla antes de formalizar la suscripción (si te interesa), gestionándola desde la misma tienda. Aquí debemos citar que la suscripción no sirve para varias plataformas, algo que en el pasado sí funcionaba, y si la quieres usar en Android y en iOS tendrás que pagar dos suscripciones. No tiene mucho sentido, salvo por el funcionamiento de cada tienda digital.

Una vez instalada, puedes asignar las típicas localizaciones de «casa» o de «trabajo» y revisar los puntos como gasolineras y aparcamientos. La opción de búsqueda permite establecer rutas en todo el mapa, en ciudad o por latitud/longitud si la conocemos.

Entre los servicios ofrecidos encontramos la información de tráfico en tiempo real y los radares, la búsqueda online o las rutas online, que combinadas con los mapas instalados permite obtener unos resultados más precisos. Puedes activar también el servicio añadido «MyDrive«, que solo requiere alta con un ID y permite planificar rutas cómodamente desde el navegador de un PC y recopilar y sincronizar los lugares que hayas visitado o tus favoritos o los archivos PDI (en formato OV2) propios o de la comunidad.

El resto de ajustes son los típicos de mapas y visualización; los puntos de interés que prefieres aparezcan en el mapa; información de horas de ruta o de llegada a destino; el zoom y la orientación a usar o la información de la barra lateral que luego veremos en el apartado de la interfaz. No faltan las opciones para seleccionar el color del tema o cambiar entre vista diurna o nocturna, además de las de sonido, las alertas, el canal que usará Android y las voces a usar, ampliables mediante descarga adicional y en español, disponibles con toque idiomático particularizado para España, Argentina y México.

Un apartado de privacidad permite gestionar los datos que envías a TomTom, desde la posición para recibir servicios de área, un histórico de viajes y como ayuda al desarrollo de software, con datos siempre anonimizados y que no serán usados para fines comerciales, promete el proveedor.

Mapas y radares

Uno de los puntos fuertes de TomTom es su amplísima colección de mapas, que usa en dispositivos propios y que también sirve a terceros proveedores. Es la base principal de cualquier software de navegación y TomTom GO Navigation ofrece mapas en 3D de todo el planeta, a la carta, por países o por regiones para ahorrar espacio (España, por ejemplo, tiene tres zonas) para que el usuario descargue los que necesite.

Teniendo en cuenta que los mapas son amplios este método permite ahorrar espacio de almacenamiento. Y también permite usarlos sin conexión a Internet, aunque la verdad es que no hemos registrado un gasto excesivo en la tarifa de datos al usar los servicios en tiempo real. Lo ideal es descargar en casa con la conexión Wi-Fi los mapas que necesitemos y dejar la aplicación preparada para la ruta. «Mapas sin conexión, experiencia online», publicita el proveedor. Y está bien conseguido.

TomTom promete actualización de mapas semanales, lo que es una garantía para mantenerlos actualizados y crear rutas sin conexión más precisas. Los que hemos utilizado en viaje y por nuestra zona que conocemos están muy bien actualizados, aunque no podemos asegurar la precisión de todo el resto ante la inmensidad.

La aplicación incluye un sistema interno de avisos de radares, los fijos oficiales, móviles y de tramo a los que puede contribuir la comunidad. Están los más conocidos de cada zona, pero si quieres más, puedes usar apps especializados sobre la marcha. Nosotros hemos usado adicionalmente Radar Pro y funciona correctamente sobre la interfaz del TomTom GO Navigation.

Interfaz de usuario y navegación

Un usuario habitual de TomTom se sentirá como en casa y un nuevo usuario comprobará que la claridad y facilidad de uso preside su interfaz, tanto en la gestión de las opciones que hemos visto arriba como en este caso en la navegación en un viaje largo o corto.

La búsqueda de la ruta no es instantánea, pero tarda pocos segundos (algo más que en en anterior versiones del software, pero nada de tiempo si ya la tienes planificada de antemano) y con la posibilidad de optar por varias rutas alternativas en tiempo real para evitar atascos en caso de problemas de tráfico como obras o accidentes.

Además de la búsqueda manual en los mapas que tengas instalados, se puede optar por lugares previamente visitados o cualquier que tengas en tu base de datos de MyDrive e incluso navegar hacia tus contactos o hacia el lugar en el que tomaste una fotografía geoetiquetada, si las has activado en las opciones. Una carencia es que no cuenta con la opción de búsquedas por voz.

El mapa y la navegación preside la interfaz como corresponde a este tipo de software. Y la verdad es que es muy clara y fácil de usar. Con el terminal colocado en horizontal, arriba verás un apartado de indicaciones de buen tamaño y en el lado izquierdo encontrarás un botón de centrado de la ruta, otro para el sonido y otro para acceso a la configuración general. Nos ha gustado mucho la indicación de carriles en movimiento, lo que facilita la navegación por carriles de autopistas, salidas de vía y cruces.

En el lado derecho se sitúa una barra lateral transparente que ofrece la información necesaria en viaje. Se pueden gestionar bastantes apartados según requieras una información más abundante (gasolineras, aparcamientos, áreas de descanso, zonas de peaje…) o menos elementos que distraigan de la conducción.

Aquí también aparecen los avisos radares (con antelación de varios kilómetros y como en una línea de tiempo) y otras incidencia de la conducción como las obras. También la distancia restante o la hora de llegada estimada a destino que se puede compartir en tiempo real con familiares o compañeros de trabajo usando la aplicación de mensajería que utilices. Aquí echamos en falta la posibilidad de informar el tiempo de conducción restante al destino, aunque realmente es cuestión de una simple resta.

Hemos probado el modo off-line y si tenemos descargados los mapas de la ruta la navegación se reproduce correctamente, aunque nos quedemos sin avisos de incidencia de tráfico en tiempo real. O sin radares, aunque para ese apartado hay aplicaciones de pago y gratuito que funcionan bien con este TomTom GO Navigation.

Cuestiones a mejorar. Si conectas al audio del coche mediante Bluetooth hemos notado un volumen demasiado bajo y hemos tenido problemas al contestar llamadas, con la app saliendo a segundo plano en alguna ocasión. (En otras funciona correctamente). Las búsquedas por voz es un tema a mejorar al igual que el funcionamiento de la sincronización de rutas y PDI desde el servicio en nube que proporciona MyDrive.

Y como muchos usuarios usamos dispositivos iOS y Android, sería de agradecer acceso a ambas plataformas con una sola suscripción. Damos margen. El desarrollo es nuevo y -como todo- necesita pulido. Es seguro que TomTom irá actualizándola al igual que hace semanalmente con la entrega de mapas.

TomTom GO Navigation, disponibilidad y precio

La nueva app de navegación por satélite está disponible para iOS (vista previa compatible con la versión 12 o superiores del sistema móvil de Apple), Android (versión 5.0 o superior) y también para la tienda Huawei AppGallery, un añadido interesante teniendo en cuenta la situación del gigante chino respecto a su relación con tecnológicas estadounidenses por el bloqueo de Trump y la prohibición legal de usar, por ejemplo, Google Maps.

TomTom ofrece una prueba gratuita de 30 días sin ningún tipo de compromiso y ofreciendo las opciones completas de la aplicación. Después del periodo de prueba, los usuarios se pueden suscribir al servicio por 12,99 euros anuales; 8,99 euros por seis meses o 1,99 euros por un mes de uso. Estas suscripciones se gestionan desde las tiendas digitales respectivas y la verdad es que son muy económicas a poco que necesites un software de navegación.

El proveedor recalca que la app no incluye publicidad, ni usa datos personales para fines comerciales, únicamente algunos de ellos y siempre anonimizados para mejorar el funcionamiento del software. Algo importante teniendo en cuenta el funcionamiento poco transparente en materia de privacidad de otras aplicaciones ‘gratuitas’.

El software tiene que mejorar en algunos apartados (es seguro que TomTom lo irá actualizando) y no es gratuito, pero es una app para móviles competente y su pequeña cuota anual (o mensual si lo necesitas puntualmente por debajo de dos euros) se rentabiliza a poco que uses software de navegación. No pierdes nada con el mes de prueba. Ya nos cuentas tu experiencia. La nuestra ha sido, en general, positiva.