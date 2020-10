Apple ha presentado una demanda contra su ex-contratista GEEP de Canadá tras haberse dado a conocer la supuesta reventa de más de 100.000 dispositivos iPhones, iPads y Apple Watch que se suponía que debían ser desmontados y reciclados. Unos ingresos ilegales que ascenderían hasta los 31 millones de dólares canadienses (cerca de 20 millones de euros) de su antiguo socio.

El problema se descubrió recientemente cuando, después de que Apple hubiese descartado más de medio millón de sus dispositivos entre 2015 y 2017, se detectase que el 18% de los números de serie de estos (un total de 103.845 unidades) seguían accediendo a Internet a través de las redes de Internet inalámbricas. Aunque se estima que la cifra total de dispositivos revendidos sea incluso mayor, ya que la compañía no sería capaz de detectarlos cuando estos utilizan una conexión exclusiva a través de las redes Wi-Fi.

Por su parte, la compañía canadiense no ha negado el robo, pero afirma que la responsabilidad recaería en exclusiva sobre tres de sus empleados y no de la empresa, siendo estos los únicos beneficiados con esta operación ilícita a sí mismos, no a la empresa. Sin embargo, desde Apple mantienen su postura respondiendo que los empleados eran, de hecho, altos ejecutivos de GEEP.

Y es que si bien la propia Apple comercializa algunos de sus teléfonos y tabletas reacondicionados, la compañía cuenta con unas fuertes normativas a la hora de clasificar y permitir que se vendan aquellos dispositivos que no cumplan con sus estándares de seguridad o calidad. «Los productos enviados para reciclaje ya no son adecuados para vender a los consumidores […] y podrían causar serios problemas de seguridad«, declaraba la compañía a The Verge.

De hecho, esta noticia parece haber despertado antiguos resquemores, volviendo a surgir muchas críticas que señalan a Apple y otros fabricantes de que sus productos electrónicos deberían centrarse en la reutilización, y no en el reciclaje. Algo necesario si queremos reducir los más de 53 millones de toneladas de residuos electrónicos producidos solo durante el pasado año.