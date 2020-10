Apple sigue trabajando a ritmo acelerado para lanzar el iPhone 12, un terminal tope de gama que, como sabemos, se convertirá en el nuevo producto estrella del gigante de la manzana. Su presentación oficial debería de haberse producido el pasado mes de septiembre, pero debido al impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la cadena de producción a nivel internacional, y en la «ex-fábrica del mundo», China, la compañía que dirige Tim Cook no ha tenido más remedio que retrasarlo.

Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que la presentación del nuevo iPhone sigue un ciclo anual, y que Apple aprovecha la primera mitad de septiembre para anunciarlo, aunque su disponibilidad puede llegar a posponerse de forma considerable. Por ejemplo, el iPhone X fue presentado en septiembre, pero no estuvo disponible hasta noviembre.

En el caso del iPhone 12 nos encontramos con un retraso claramente justificado por la pandemia de la COVID-19. Algunas fuentes se empeñaban en asegurar que la compañía de la manzana iba a hacer todo lo posible por mantener septiembre como la fecha de presentación de dicho smartphone, pero al final esos rumores no se han cumplido, lo que nos deja con una duda importante: ¿cuándo presentará Apple el iPhone 12? No hay nada oficial, pero todo parece indicar que será el 13 de octubre.

Diseño, especificaciones y precios del iPhone 12: un apretón de manos entre pasado y presente

El iPhone 12 va a romper, de forma parcial, la tendencia continuista que había mantenido Apple en términos de diseño con los iPhone Xs y iPhone 11. No vamos a ver una renovación «innovadora», pero sí que habrá cambios lo bastante interesantes como para que muchos seguidores de la manzana se sientan «animados» a renovar su smartphone. No hablo sin motivos, ya sabéis que el diseño es uno de los motores más importantes a la hora de incitar al cambio de un iPhone «viejo» a un modelo nuevo.

Según las últimas informaciones, todo parece indicar que el iPhone 12 utilizará un chasis de aluminio en sus versiones estándar, y de acero inoxidable en sus versiones Pro y Pro Max. El marco exterior, la parte visible de metal desde donde cogemos el smartphone, adoptará la línea que vimos en los iPhone 5/5s. Tanto la parte frontal como la parte trasera estarán recubiertas por una lámina de cristal.

Por lo que respecta a las cámaras, en la parte frontal volveremos a ver la clásica muesca que ha utilizado Apple desde la época del iPhone X, y en la parte trasera se adoptará la isleta cuadrada que hemos visto en los iPhone 11. Puede que el iPhone 12 reduzca ligeramente la muesca y los bordes de pantalla, pero la diferencia sería, en cualquier caso, mínima si lo comparásemos con el iPhone 11.

En cuanto a sus especificaciones, Apple presentará un total de cuatro versiones del iPhone 12. Todas ellas compartirán una base común, el SoC Apple A14, pero vendrán con diferentes tipos de pantalla, memoria RAM y capacidad de almacenamiento. No conocemos la lista completa de sus especificaciones, pero podemos compartir con vosotros un resumen con los datos clave que conocemos hasta ahora y que, salvo sorpresa, deberían acabar por confirmarse cuando se produzca el anuncio oficial.

iPhone 12 de 5,4 pulgadas

Este modelo será el más económico de los cuatro. Estará fabricado en aluminio y cristal, y tendrá

Pantalla IPS con resolución HD.

Doble cámara.

Conectividad 5G.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

649 dólares-709 euros.

iPhone 12 de 6,1 pulgadas

Pantalla IPS con resolución FullHD.

Doble cámara.

Conectividad 5G.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

749 dólares-829 euros.

iPhone 12 Pro de 6,1 pulgadas

Pantalla OLED con resolución FullHD+.

Triple cámara + LiDAR.

Conectividad 5G.

6 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

999 dólares-1.159 euros.

iPhone 12 Pro Max de 6,7 pulgadas

Pantalla OLED con resolución FullHD+.

Triple cámara + LiDAR.

Conectividad 5G.

6 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

1.099 dólares-1.259 euros.

Os recuerdo que, según una reciente filtración que tuvo origen en la base de datos de un minorista europeo, Apple podría lanzar una o dos versiones del iPhone 12 limitadas al estándar 4G para reducir el precio de venta.

¿Cuándo estará disponible el iPhone 12? ¿Debería renovar?

Es una buena pregunta, y además creo que es necesaria, ya que el hecho de que Apple vaya a presentar (en teoría) los nuevos iPhone 12 el 13 de octubre no significa que vayan a estar disponibles a partir de ese mismo día.

Ahora mismo tenemos informaciones contradictorias, pero las fuentes más fiables apuntan en una dirección clara y llena de sentido: los iPhone 12 de 5,4 y de 6,1 pulgadas estarán disponibles antes de terminar octubre, y los iPhone 12 Pro y Pro Max no llegarán hasta noviembre.

Esa estrategia no solo tiene sentido, sino que además encaja perfectamente con lo que ha hecho Apple en ocasiones anteriores, como por ejemplo con los iPhone 8-8 Plus y el iPhone X. Como hemos dicho, este último no llegó al mercado hasta el mes de octubre.

En cuanto a la cuestión de si deberías renovar tu smartphone, la respuesta es complicada, ya que dependerá de tus necesidades y del terminal que tengas actualmente. Personalmente creo que cualquier usuario con un iPhone X o superior no tiene una necesidad real de actualizar a un iPhone 11, y veo pocos motivos para dar el salto a un iPhone 12, tanto en términos de diseño como de prestaciones.

Los iPhone tienen, además, una ventaja importante frente a los terminales basados en Android, y es que reciben un mayor ciclo de soporte a nivel de software, y su vida útil es mucho más larga. En mi caso, tengo un iPhone 8 Plus que funciona de maravilla, y cada vez tengo más claro que le voy a dar otro año más de uso (ya serían cuatro).