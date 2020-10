Hace apenas unos meses vimos la llegada de la mayor actualización de StarCraft II con nuevos logros, talentos y mejoras generales, coincidiendo con el décimo aniversario del juego. Sin embargo, lo que sus jugadores no se imaginaban era que esta no era una celebración, sino una despedida. Y es que Blizzard ha anunciado que dejará de crear nuevos contenidos para el juego.

No hace mucho tiempo que Blizzard hizo un anuncio similar sobre Heroes of the Storm, con la retirada de una gran parte de su equipo de desarrollo reubicado en el resto de juegos de la compañía. Aunque parece que la situación será algo diferente para su juego de estrategia. Si bien Blizzard mantuvo a algunos desarrolladores en Heroes of the Storm para continuar produciendo contenido nuevo a un ritmo más lento, parece que StarCraft II pasará esencialmente a un modo de «mantenimiento», limitado en exclusiva a mantener el juego actual activo.

Aunque el juego todavía sigue lejos de estar «muerto». Tal y como ha detallado Rob Bridenbecker, vicepresidente de Blizzard, aunque los desarrolladores de StarCraft ya no producirán contenidos ni expansiones, todavía hará nuevas tiradas de temporada y correcciones de equilibrio para atender a los fans más dedicados y las todavía presentes competiciones. De hecho, en enero se estableció un nuevo circuito competitivo a través de una asociación de tres años con ESL y DreamHack.

La gran pregunta ahora es si esto es una señal para la tan esperada llegada de un StarCraft 3 en algún momento en el futuro, o si realmente Blizzard ha terminado con esta saga de juegos de estrategia en tiempo real. Aunque todo apunta a la primera premisa, con unas declaraciones muy positivas del propio Bridenbecker: “Sabemos que algunos de nuestros jugadores han estado esperando algunas de las cosas de las que nos estamos alejando, pero la buena noticia es que este cambio nos permitirá pensar en lo que sigue, no solo con respecto a StarCraft II, sino el universo de StarCraft en su conjunto”.