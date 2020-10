Novedades VOD 42/20: ‘Juego de espías’, otra comedia de acción para toda la familia

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y al igual que hicimos la semana pasada, destacamos una peli ligera como Juego de espías porque.. sí. Pero hay mucho más para elegir, faltaría.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se lleva la cabecera de la sección como lo hizo Netflix la semana pasada, con una comedia del montón, en este caso Juego de espías, pero no porque no hayan más cosas: de hecho, esta es la semana que más contenidos exclusivos estrena la plataforma, tanto series como películas, aunque como suele ser habitual, lo mejor está en el relleno.

Traducida con un poco de torpeza como Juego de espías, pues ya hay películas con ese nombre, My Spy, tal es su título original, repite la fórmula en clave de comedia ligera del rudo hombre de acción tiene con niños de por medio. Si has visto Poli de guardería, Una niñera a prueba de balas y paridas de ese estilo, este es el undécimo refrito con Dave Bautista al frente de la producción. Tiene sus momentos, resulta entretenida; pero sí, este Juego de espías es para ver y olvidar.

El segundo lanzamiento que destacamos esta semana en Prime Video es el de la segunda temporada de Señoras del (H)AMPA, serie de comedia española que la plataforma coproduce con Mediaset. A capítulo por semana.

Más contenidos exclusivos:

Bibi y Tina (T1). «Las vacaciones veraniegas de Bibi en casa de su amiga Tina no empiezan con muy buen pie. En poco tiempo, la granja Martin sufre el azote de una sequía, la lluvia y una tormenta.»

Bibi y Tina (T1). «Las vacaciones veraniegas de Bibi en casa de su amiga Tina no empiezan con muy buen pie. En poco tiempo, la granja Martin sufre el azote de una sequía, la lluvia y una tormenta.»

Lo que la Constitución significa para mí (T1). «Con 15 años, Heidi Schreck consiguió dinero para su carrera ganando concursos de debate sobre la Constitución por todo Estados Unidos. En esta obra divertida, esperanzadora y dolorosamente humana, Heidi resucita su yo adolescente.»

Mal de ojo. «Una madre supersticiosa está convencida de que el nuevo novio de su hija es la reencarnación de un hombre que intentó matarla 30 años atrás.»

. «Una madre supersticiosa está convencida de que el nuevo novio de su hija es la reencarnación de un hombre que intentó matarla 30 años atrás.» Nocturno. «Una joven y ambiciosa pianista, eclipsada por su hermana gemela, hace un pacto con el diablo para cambiar las tornas y ocupar el lugar de su hermana.»

Entra en catálogo:

Netflix

Continuamos con la oferta de Netflix, que siguiendo el patrón es holgada en lo que a materiales exclusivos se refiere, con un poco de todo tirando a lo mediocre, pero con excepciones, de las cuales destacamos un par.

El juicio de los 7 de Chicago es el estreno más importante de la semana en Netflix y quizás en todo el arco de servicios de vídeo bajo demanda, sin embargo, esta drama basado en hechos reales sobre un juicio muy polémico que se dio en Estados Unidos allá por la década de los sesenta del pasado siglo, contando además como cuenta con un reparto de primera, resulta tan predecible como Juego de espías, que ya es decir. Y no porque la historia se conozca, no. Aun así, ojo a esta peli si tienes Netflix.

No tenía claro si elegir la miniserie española Alguien tiene que morir como segundo, pero al final me he decantado por La Revolución, una serie francesa de época cuyo título no tiene pérdida, por el mismo motivo de Juego de espíaso El Halloween de Hubie la semana pasada, solo que en este caso no es comedia, aunque abunden las pelucas.

Más contenidos exclusivos:

Alguien tiene que morir (T1). «En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación de un joven con un bailarín mexicano provoca un escándalo de consecuencias desgarradoras.»

(T1). «En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación de un joven con un bailarín mexicano provoca un escándalo de consecuencias desgarradoras.» BLACKPINK: Light Up the Sky . «La famosa ‘girl band’ coreana BLACKPINK cuenta su historia y los sacrificios y pruebas que tuvieron que pasar para cumplir sus sueños y lograr su meteórico ascenso.»

. «La famosa ‘girl band’ coreana BLACKPINK cuenta su historia y los sacrificios y pruebas que tuvieron que pasar para cumplir sus sueños y lograr su meteórico ascenso.» Como la lluvia al caer . «Aún no se ha atrevido a declararse a su mejor amiga por miedo a que lo rechace. Pero ella se enamora de otro hombre, y un dramático accidente lo cambia todo.»

. «Aún no se ha atrevido a declararse a su mejor amiga por miedo a que lo rechace. Pero ella se enamora de otro hombre, y un dramático accidente lo cambia todo.» Consejos de una canguro para cazar monstruos . «Tras ser reclutada por una sociedad secreta de canguros, una chica se enfrenta a un ser maligno y sus monstruos cuando atrapan al niño que está cuidando en Halloween.»

. «Tras ser reclutada por una sociedad secreta de canguros, una chica se enfrenta a un ser maligno y sus monstruos cuando atrapan al niño que está cuidando en Halloween.» De retiro con Bert Kreischer (T1). «El estresado cómico Bert Kreischer se va de retiro a una cabaña para purificar su mente, cuerpo y alma, e invita a sus divertidos amigos para que lo acompañen.»

(T1). «El estresado cómico Bert Kreischer se va de retiro a una cabaña para purificar su mente, cuerpo y alma, e invita a sus divertidos amigos para que lo acompañen.» Distanciamiento físico (T1). «Esta antología narrativa grabada durante el confinamiento expone las luces y las sombras de los intentos de los personajes por mantener el contacto a distancia.»

(T1). «Esta antología narrativa grabada durante el confinamiento expone las luces y las sombras de los intentos de los personajes por mantener el contacto a distancia.» Escuela de cachorros (T2). «¡Guau! Los peluditos viven increíbles aventuras en esta serie sobre una escuela extraordinaria para los cachorros más monos, adorables y curiosos.»

(T2). «¡Guau! Los peluditos viven increíbles aventuras en esta serie sobre una escuela extraordinaria para los cachorros más monos, adorables y curiosos.» Fast & Furious: Espías a todo gas (T2). «Una agencia gubernamental contrata al conductor adolescente Tony Toretto y a sus audaces amigos para que se infiltren en un circuito de carreras clandestinas.»

(T2). «Una agencia gubernamental contrata al conductor adolescente Tony Toretto y a sus audaces amigos para que se infiltren en un circuito de carreras clandestinas.» Grand Army (T1). «Cinco alumnos del mayor instituto de Brooklyn luchan por el éxito, la supervivencia, ser libres y hacer suyo el futuro en un mundo caótico.»

(T1). «Cinco alumnos del mayor instituto de Brooklyn luchan por el éxito, la supervivencia, ser libres y hacer suyo el futuro en un mundo caótico.» Kipo y la era de las bestias mágicas (T3). «En un mundo repleto de animales mutantes, una niña que siempre ha vivido ajena al peligro aprende a sobrevivir y descubre sus poderes gracias a unos peculiares amigos.»

(T3). «En un mundo repleto de animales mutantes, una niña que siempre ha vivido ajena al peligro aprende a sobrevivir y descubre sus poderes gracias a unos peculiares amigos.» Las tres muertes de Marisela Escobedo . «Cuando el asesinato de su hija queda impune por los errores del sistema judicial mexicano, una madre emprende una cruzada personal para encarcelar al culpable.»

. «Cuando el asesinato de su hija queda impune por los errores del sistema judicial mexicano, una madre emprende una cruzada personal para encarcelar al culpable.» Los Octonautas y la Gran Barrera de Coral . «En este especial musical, los Octonautas buscan el modo de detener a unas hambrientas estrellas de mar que amenazan el frágil hogar de su nuevo amigo en un arrecife.»

. «En este especial musical, los Octonautas buscan el modo de detener a unas hambrientas estrellas de mar que amenazan el frágil hogar de su nuevo amigo en un arrecife.» Reformas para todos los bolsillos (T1). «Son familias de verdad, que buscan la casa perfecta y a su estilo. Y ven cumplido su sueño gracias a Shea y Syd McGee, de Studio McGee.»

(T1). «Son familias de verdad, que buscan la casa perfecta y a su estilo. Y ven cumplido su sueño gracias a Shea y Syd McGee, de Studio McGee.» RuPaul: Reinas del drag: All Stars (T2). «Desde las más queridas hasta las más odiadas, las reinas de las temporadas pasadas compiten por un premio de 100 000 $ y un ansiado puesto en el Drag Race Hall of Fame.»

(T2). «Desde las más queridas hasta las más odiadas, las reinas de las temporadas pasadas compiten por un premio de 100 000 $ y un ansiado puesto en el Drag Race Hall of Fame.» Star Trek: Discovery (T3). «Tras un siglo de silencio, estalla la guerra entre la Federación y el Imperio Klingon, con un oficial de la Flota Estelar caído en desgracia como protagonista.»

(T3). «Tras un siglo de silencio, estalla la guerra entre la Federación y el Imperio Klingon, con un oficial de la Flota Estelar caído en desgracia como protagonista.» Stranger (T2). «Con la ayuda de una aguerrida detective, un fiscal sin capacidad para sentir empatía aborda un caso de asesinato entre la corrupción política.»

(T2). «Con la ayuda de una aguerrida detective, un fiscal sin capacidad para sentir empatía aborda un caso de asesinato entre la corrupción política.» Todos con Roona. «Este documental narra el periplo de una niña de la India rural con hidrocefalia que tiene la oportunidad de someterse a una operación que le cambiará la vida.»

HBO

HBO, una semana, sigue de perfil discreto y dos documentales y lasegunda temporada de una de sus series históricas es lo que tiene para ofrecer, además de nuevos capítulos de sus series en emisión.

Más contenidos exclusivos:

El arma perfecta . «Basada en el libro homónimo de David E. Sanger, la película detalla el auge de la ciberguerra y el ciberespionaje a escala internacional.»

. «Basada en el libro homónimo de David E. Sanger, la película detalla el auge de la ciberguerra y el ciberespionaje a escala internacional.» Mi casa . «Durante 20 años, la familia Enache (padre, madre y nueve hijos) ha vivido en el delta de Bucarest en perfecta armonía con la naturaleza. Hasta que los echaron de su paraíso y los obligaron a adaptarse a la vida en la gran ciudad.»

. «Durante 20 años, la familia Enache (padre, madre y nueve hijos) ha vivido en el delta de Bucarest en perfecta armonía con la naturaleza. Hasta que los echaron de su paraíso y los obligaron a adaptarse a la vida en la gran ciudad.» The Spanish Princess (T2). «Catalina de Aragón es la princesa de España a la cual le han prometido el trono inglés toda su vida. Llega a una Inglaterra empapada por la lluvia con su corte, gloriosa y diversa, incluidas sus damas de compañía, Lina y Rosa.»



Disney+

Vamos terminando con Disney+, que de nuevo tira de un documental de National Geographic para darle algo de fuste a su oferta.

Más contenidos exclusivos:

Clouds . «En esta inspiradora historia basada en hechos reales, el joven músico Zach Sobiech descubre que su cáncer se ha extendido y que le quedan pocos meses de vida. A pesar de eso, decide cumplir su sueño de grabar un álbum, sin saber que pronto se convertirá en un fenómeno viral.»

. «En esta inspiradora historia basada en hechos reales, el joven músico Zach Sobiech descubre que su cáncer se ha extendido y que le quedan pocos meses de vida. A pesar de eso, decide cumplir su sueño de grabar un álbum, sin saber que pronto se convertirá en un fenómeno viral.» Santuario de chimpancés (T1). «Santuario de chimpancés» nos acerca a la vida secreta de uno de los santuarios de animales más grandes y especiales del mundo. Este refugio de ochenta hectáreas escondido en pleno bosque, en el corazón de Luisiana, es el hogar de casi trescientos chimpancés.»

Apple TV+

Y por último está Apple TV+, que no lanza nada nuevo, pero mantiene un par de series en emisión.

