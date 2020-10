Windows 10 October 2020 Update está a la vuelta de la esquina. Microsoft está dando los últimos retoques a la próxima gran actualización semestral que recibirá su conocido sistema operativo, y como de costumbre podemos esperar que acabe siendo objeto de un despliegue progresivo.

Microsoft sigue apostando por los lanzamientos graduales por una razón muy sencilla, la seguridad. Desarrollar actualizaciones de gran calado en ciclos semestrales supone un desafío importante, y aunque es cierto que el canal Insider ayuda considerablemente a detectar posibles errores y fallos, con estos ciclos de desarrollo tan cortos es imposible garantizar que una actualización de este tipo llegará en perfecto estado al usuario.

Lo dicho significa que aunque una actualización semestral supere su ciclo de desarrollo y llegue a su versión final siempre cabe la posibilidad de que presente algún error que no haya sido detectado. Microsoft es consciente de ello, y por eso opta por realizar un despliegue gradual y por etapas de cada una de sus nuevas actualizaciones semestrales. De esta manera puede hacer un seguimiento efectivo de las mismas, y si algo sale mal y podrá echar el pedal de freno y minimizar el impacto en los usuarios.

Es muy fácil de entender. Piensa en lo que ocurriría si lanzas una actualización con errores y la liberas de golpe a todos tus usuarios, y ahora imagina ese mismo ejemplo pero habiendo liberado la actualización solo a un pequeño grupo de usuarios. La historia se cuenta sola.

Cómo preparar tu PC para Windows 10 October 2020 Update

Si eres fan de Microsoft, o si te gusta tener siempre lo último de lo último, es muy probable que estés esperando el lanzamiento de Windows 10 October 2020 Update como agua de mayo, y que quieras instalarlo en cuanto esté disponible.

Antes de dar el salto a cualquier nueva actualización semestral de Microsoft es recomendable seguir una serie de pautas para reducir al máximo las posibilidades de que algo salga mal, y también es buena idea tomar medidas para garantizar que tendremos el respaldo que necesitamos en caso de que se cumplan los peores pronósticos.

En este artículo quiero compartir con vosotros una serie de consejos sencillos que os ayudarán a tener preparado vuestro PC para instalar Windows 10 October 2020 Update tan pronto como esté disponible. Son muy fáciles de poner en práctica, pero muy útiles, y sin duda recomendables, ya que reducirán las posibilidades de que acabéis sufriendo errores y os permitirán volver a la normalidad en caso de que tengáis cualquier problema.

1.-¿Realmente necesitas actualizar a Windows 10 October 2020 Update?

Sí, ya sé que te gusta tener lo último, pero ten claro que lo último no siempre es lo mejor para ti. Con respecto a las actualizaciones semestrales de Windows 10 mi postura es clara, prefiero esperar un poco a ver cómo evoluciona. Normalmente las dejo en espera unas semanas, y si veo que no presentan errores importantes, procedo a instalarlas.

La versión Windows 10 October 2020 Update no va a traer ninguna novedad realmente importante, más allá de las mejoras en la integración de los temas con los «live tiles» (mosaicos vivos). Si no recordáis el resto de cambios os invito a repasar este artículo, donde tuvimos la oportunidad de tratarlos todos a fondo.

Si has cambiado de idea y quieres retrasar la instalación de Windows 10 October 2020 Update puedes estar tranquilo, tienes la posibilidad de posponerla siguiendo los pasos que te dimos en esta guía. En caso de que continúes dispuesto a actualizar, sigue leyendo, y no te olvides de aplicar los siguientes consejos.

2.-Haz una copia de seguridad de tus archivos, datos y fotos

El proceso de actualización de Windows 10 es muy sencillo y muy fiable, pero esto no quiere decir que no podamos encontrarnos con algún error o fallo que acabe afectando, de forma total o parcial, a la integridad de nuestros archivos, datos, fotos y demás elementos que tengamos instalados.

¿Creéis que exageramos? Para nada, recordad lo ocurrido con Windows 10 October 2018 Update, una actualización que eliminaba por error archivos y datos del usuario si se encontraban situados en una carpeta concreta. Fue un problema tan grande que Microsoft tuvo que retirar la actualización para revisarla a fondo y corregirla.

Puedes hacer tus copias de seguridad como prefieras, tanto en local como en la nube, o también puedes tirar de ambas opciones. En mi caso soy de los que optan por tener sus cosas repartidas, así tengo la seguridad de que si algo sale mal podre recuperar todo lo que me importa sin ningún problema. Si pierdes tus datos por un fallo o por un error no pasará nada, los podrás recuperar de tu copia de seguridad.

3.Actualiza los controladores y el software clave de tu PC

Las actualizaciones semestrales de Windows 10 son especialmente sensibles al estado en el que se encuentran los drivers y el software que utilizas en tu PC. Si estos se encuentran muy desactualizados, puede que acabes teniendo problemas o que directamente te encuentres con una incompatibilidad que te impida actualizar.

Antes de instalar Windows 10 October 2020 Update busca e instala los últimos controladores de los principales componentes de tu PC, como la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y otros elementos importantes que sean susceptibles de producir conflictos.

Normalmente un controlador actualizado no debe de dar ningún problema con la última actualización semestral de Windows 10, pero en algunos casos concretos puede que estos acaben generando algún conflicto tras la actualización y que no funcionen correctamente. A mí me pasó en su momento con el sonido en Windows 10 October 2018 Update, y lo solucioné volviendo a un controlador anterior.

En cuanto al software, no tiene mayor misterio, lo ideal es tener todas nuestras aplicaciones, herramientas y soluciones de seguridad (antivirus y demás) actualizados a la última versión para evitar problemas.

4.-Instala la última actualización acumulativa

Microsoft ha confirmado que para poder actualizar a Windows 10 October 2020 Update y habilitar todas sus características el usuario deberá partir de Windows 10 2004, y que dicha versión deberá estar totalmente actualizada.

Si te encuentras en una versión anterior, como Windows 10 November 2019 Update, por ejemplo, deberás actualizar primero a Windows 10 2004 y hacerte con las últimas actualizaciones acumulativas. Esto agilizará y simplificará el posterior salto a Windows 10 October 2020 Update.

En caso de que tengas que afrontar este proceso, aplica los tres consejos que te hemos dado anteriormente, incluyendo la copia de seguridad, salvo que tengas ya una reciente y no necesites actualizarla.

5.-Recurre siempre a webs oficiales

Sé que es algo que la mayoría de nuestros lectores ya tiene asimilado, pero es tan importante que nunca está de más recordarlo, sobre todo teniendo en cuenta que todavía existen webs de terceros que ofrecen controladores y actualizaciones que pueden acabar teniendo consecuencias no deseadas, incluyendo la instalación de adware y de malware.

Para la instalación de controladores busca siempre en la web oficial del fabricante, y lo mismo con las aplicaciones y herramientas. Si utilizas aplicaciones muy antiguas y no estás seguro de poder conseguir una actualización oficial ten mucho cuidado, y plantéate buscar alternativas más actuales.

Por ejemplo, si tienes una tarjeta gráfica GeForce deberías buscar en la web oficial de NVIDIA, y si tienes un modelo Radeon deberías hacer lo propio en la web oficial de AMD. En cuanto a los accesorios y periféricos aplica la misma máxima. Así, si tienes un teclado Corsair debes buscar en la web de Corsair España, y si tienes una impresora HP debes irte a la página de soporte de dicha compañía.